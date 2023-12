De Berlim a Boston, as seis Abbott World Marathon Majors são consideradas pelos melhores corredores do mundo como o padrão ouro para corridas. Kenenisa Bekele, Etiópia e Sisay Lemma, Etiópia, que venceu a Maratona de Londres de 2021, são vistos como os favoritos para vencer o evento deste ano no domingo, 2 de outubro. Joyciline Jepkosgei, Quênia, encabeça o campo feminino.

Mesmo se você não conseguir uma vaga para participar através de sorteio (o ballot) para uma dessas maratonas, é fácil participar da ação acompanhando a transmissão ao vivo pela Internet. Vários eventos são transmitidos em tempo real e de forma gratuita em várias redes, incluindo a NBC e a ESPN nos EUA. Confira a programação oficial para ver quando as corridas vão ocorrer e continue lendo para saber como assistir às maratonas ao vivo e de forma segura com uma VPN.

Como assistir às maratonas ao vivo com uma VPN

Para assistir às mais importantes maratonas do mundo com mais privacidade e segurança:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor que corresponda ao local da transmissão que você deseja assistir. Escolha a sua plataforma de streaming de preferência. Sente-se e aproveite a corrida!

Assistindo em um computador? Para a melhor experiência de streaming, utilize a extensão para navegador da ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Como assistir à Maratona de Londres

A Maratona de Londres 2022 está programada para começar às 8:50, horário local, no domingo, 2 de outubro. O Olympic Channel e o Olympics.com transmitirá ao vivo a Maratona de Londres. Quem estiver no Reino Unido pode assistir no canal de TV BBC One e online BBC iPlayer.

Programação da Abbott World Marathon Majors 2022

Confira a programação para as corridas de maior prestígio do mundo.

Evento Data Maratona de Berlim 25 set, 2022 Maratona de Londres 2 out, 2022 Maratona de Chicago 9 out, 2022 Maratona de Nova York 6 nov, 2022 Maratona de Tóquio 5 mar, 2023 Maratona de Boston 17 abr, 2023

Maratona de Berlim

Data: Domingo, 25 set, 2022

Recorde masculino: 2:01:39 (Eliud Kipchoge, 2018)

Recorde feminino: 2:18:11 (Gladys Cherono, 2018)

Não se surpreenda em ver a história sendo escrita na Maratona de Berlim 2022. O evento de 42 km tem sido palco de inúmeros recordes mundiais de tempo desde que foi realizado pela primeira vez em 1974. Horst Milde, um padeiro e entusiasta das corridas, fundou a Maratona de Berlim em 1974. O trajeto inicia e termina próximo ao Portão de Brandemburgo do século XVIII. O evento de 2019 bateu o recorde, com 44.064 concluintes da corrida.

Maratona de Londres

Data: Domingo, 2 out, 2022

Recorde masculino: 2:02:37 (Eliud Kipchoge, 2019)

Recorde feminino: 2:15:25 (Paula Radcliffe, 2003)

A Maratona de Londres até pode ser relativamente nova, tendo sido fundada apenas em 1981, mas rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs, com um astral que faz jus ao próprio espetáculo da corrida. Embora o evento tipicamente ocorra em abril, nos últimos anos ele tem sido realizado em outubro, em virtude da pandemia. Os participantes já ajudaram a arrecadar mais de £ 1 milhão (mais de US$ 1 milhão) para a caridade desde a primeira Maratona de Londres.

Maratona de Chicago

Data: Domingo, 9 out, 2022

Recorde masculino: 2:03:45 (Dennis Kimetto, 2013)

Recorde feminino: 2:14:04 (Brigid Kosgei, 2019)

Embora as maratonas anuais de Chicago já fossem realizadas no início do século XX, foi apenas em 1977 que a atual Maratona de Chicago ocorreu nos moldes modernos e com este nome. Os corredores arrecadam dinheiro para diferentes entidades de caridade, tendo o evento garantido mais de US$ 10 milhões em arrecadações todos os anos, desde 2009 até 2019.

Maratona de Nova York

Data: Domingo, 6 nov, 2022

Recorde masculino: 2:05:05 (Geoffrey Mutai, 2011)

Recorde feminino: 2:22:31 (Margaret Okayo, 2003)

A Maratona da Cidade de Nova York é a maior do mundo, não apenas porque atravessa todos os cinco bairros da Grande Maçã. Mais de 53.000 pessoas concluíram a Maratona de NYC em 2019, dois anos depois de uma surpreendente candidatura de 98.247 pessoas. A ESPN vem transmitindo a popular corrida desde 2013.

Maratona de Tóquio

Data: Domingo, 5 mar, 2023

Recorde masculino: 2:02:40 (Eliud Kipchoge, 2022)

Recorde feminino: 2:16:02 (Brigid Kosgei, 2022)

A Maratona de Tóquio é a mais recente das seis principais maratonas do mundo, tendo realizado sua primeira corrida apenas em 2007. Os quenianos Eliud Kipchoge e Brigid Kosgei se destacam, tendo cada um deles batido recordes de tempo em 2022. Masakazu Fujiwara, que terminou em primeiro lugar após um tempo total de 2:12:19 em 2020, continua sendo o único japonês a vencer a Maratona de Tóquio até 2022.

Maratona de Boston

Data: Segunda-feira, 17 abr, 2023

Recorde masculino: 2:03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)

Recorde feminino: 2:19:59 (Buzunesh Deba, 2014)

A Maratona de Boston é quase tão sinônimo de Beantown quanto o Green Monster, Larry Bird e mariscos. A segunda-feira de Maratona, a terceira de abril, também inclui um jogo do Boston Red Sox logo após as 11 horas da manhã, Horário de Verão do Leste (EDT). A Maratona de Boston tem incluído tudo, desde corredores vestindo fantasias até percussionistas japoneses de taiko-drum.

Get ExpressVPN

Embora você possa usar uma VPN para assistir a esportes fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.

Perguntas frequentes: Abbott World Marathon Majors Posso assistir esportes no meu computador? Com certeza! Se você estiver acessando o serviço de streaming a partir do navegador, certifique-se de também instalar as extensões da ExpressVPN para Chrome, Firefox, ou Edge. A extensão possui alguns recursos que podem mitigar alguns problemas comuns de streaming. Posso assistir esportes no meu celular ou tablet? Sim. A ExpressVPN possui aplicativos para os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Como faço para assistir na minha TV com uma VPN? Em resumo, há cinco maneiras diferentes de assistir esportes em sua TV com a ExpressVPN:

-Com o aplicativo nativo para uma smart TV ou dispositivo de streaming

-Assistindo em seu computador e conectando-o à TV com um cabo HDMI

-Espelhando ou realizando transmissão sem fio para sua TV ou dispositivo de streaming a partir do seu computador ou celular

-Conectando a um roteador com a ExpressVPN habilitada, o que permite dispositivos ilimitados e torna super simples a conexão simultânea com diferentes localizações de servidor

-Com o MediaStreamer, solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar uma VPN, como o Apple TV ou consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser instalado uma vez, apesar de não oferecer todos os benefícios de segurança de uma VPN. (Note que, ao conectar seu Apple TV ou console de jogos a um roteador, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos!) Para mais informações sobre todas as formas de obter a ExpressVPN em sua TV de tela grande, clique abaixo, ou simplesmente entre em contato com um agente de suporte, 24/7, para obter instruções passo a passo. Eu conectei com a localização de servidor sugerida, mas não consigo fazer login no serviço de streaming! Não se preocupe! A carga do servidor muda rapidamente (especialmente quando muitas pessoas estão tentando assistir a certos eventos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN possui servidores de alta velocidade em todo o mundo. Se você estiver tentando acessar um site nos E.U.A. ou Alemanha, por exemplo, tente se conectar a uma localização de servidor diferente nesses países. Se você estiver tentando se conectar a um país com uma localização de servidor, o primeiro passo é verificar suas configurações de localização. Se você estiver em um dispositivo móvel, desconecte-o da VPN, desligue os serviços de localização e então conecte-se novamente à VPN. Tanto em computadores Windows como Mac, você pode desativar os serviços de localização dentro do menu de configurações de Privacidade e Segurança. Para obter mais ajuda, você pode sempre falar com um membro de nossa equipe de suporte, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat ao vivo. Eu conectei com a VPN, mas minha Internet está lenta Se a sua Internet está lenta, ou o conteúdo que você está assistindo parece estar travando, existem algumas razões possíveis: -A distância entre a localização de seu servidor VPN selecionado e sua localização física

-Seu tipo de conexão (conexões com fio são mais estáveis do que as conexões sem fio)

-Interconexão insatisfatória entre a VPN e seu provedor de Internet (ISP)

-Baixa velocidade de conexão com a Internet em sua localização

-O tipo de dispositivo utilizado e poder de processamento Tente cada uma das seguintes etapas para solucionar o problema: -Baixe a última versão da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

-Altere o seu protocolo VPN Se você tentar cada um dos itens acima e ainda estiver tendo problemas com sua velocidade de transmissão, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN, 24 horas por dia, 7 dias por semana e alguém estará com você em segundos. Quais outros serviços de streaming eu posso assistir com a ExpressVPN? A ExpressVPN funciona sem problemas com todos os aplicativos de streaming mais populares de todos os lugares do mundo. Utilizar uma VPN garante que você assista com segurança em HD ultrarrápido, sem limitação de largura de banda pelo provedor de Internet (o que as vezes pode reduzir as velocidades). Se você quer assistir seu time favorito, de qualquer lugar — mesmo quando estiver viajando ou em redes inseguras como Wi-Fi público — a ExpressVPN é uma ótima maneira de otimizar a sua experiência de assistir esportes. Quais são as seis maiores maratonas? As seis maiores maratonas ocorrem em Tóquio (Japão), Boston (E.U.A.), Berlim (Alemanha), Londres (Inglaterra), Chicago (E.U.A.) e na Cidade de Nova York (E.U.A.). Qual é a maratona mais prestigiada? A Maratona de Boston, que realizou seu primeiro evento em 1897, é considerada a maratona de maior prestígio. Qual maratona tem o maior número de corredores? A Maratona da Cidade de Nova York estabeleceu um recorde da Abbot World Marathon Majors em 2018, quando 53.121 pessoas começaram a corrida e impressionantes 52.812 participantes cruzaram a linha de chegada no Central Park. Trata-se de uma taxa de conclusão de 99,4%, para aqueles que estão contando. Entretanto, a maior participação em uma maratona reconhecida ocorreu em 10 de outubro de 2010, quando 116.086 corredores terminaram a prova A Run for the Pasig River, em Manila. O que é considerado um bom tempo de maratona? De acordo com RunRepeat, o tempo médio para correr uma maratona, para homens, é de 4:21:03 e o tempo médio para uma mulher é de 4:48:45. Um “bom tempo de maratona” é amplamente considerado como sendo de aproximadamente 3 horas e 35 minutos para os homens, e de aproximadamente 4 horas para as mulheres.