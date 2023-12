Assista ao British Champions Day de 2023 online com uma VPN

O Dia dos Campeões Britânicos, patrocinado pela Qipco, marca tipicamente a grande conclusão da temporada de turfe Flat. É um dia que não apenas apresenta corridas de cavalos de primeira classe, mas também inclui os momentos significativos da coroação do treinador campeão e do jóquei campeão do ano. O evento deste ano está agendado para sábado, 21 de outubro, e contará com seis emocionantes corridas realizadas em Ascot. A ação será transmitida pela ITV e Sky Sports Racing.

Como assistir ao British Champions Dayde 2023 online gratuitamente

Para aproveitar as transmissões ao vivo de corridas de cavalos:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a um servidor seguro que corresponda à sua emissora desejada. Por exemplo, os usuários britânicos que desejam assistir à ITV devem se conectar a um servidor no Reino Unido Verifique a programação da emissora para a hora e a data. Sintonize e aproveite o evento!

ITV

Preço: Grátis

País: Reino Unido

Canais: ITV1 / ITV4

A ITV fechou um novo acordo de três anos para mostrar cobertura exclusiva e gratuita para os fãs do Reino Unido até o final de 2026. Mais de 100 dias de cobertura ao vivo serão mostrados na ITV1 e ITV4 a cada ano, todos transmitidos simultaneamente na ITVX. O acordo engloba os eventos Crown Jewel das corridas no Reino Unido com o Grand National, o Festival de Cheltenham, o Royal Ascot e o Derby todos presentes.

Nota: Você pode precisar fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, WC1X 0AA).

7plus

Preço: Grátis

País: Austrália

Canal: 7Racing

Na Austrália, a rede Seven permite que você assista a eventos de corrida de cavalos ao vivo de todo o país online gratuitamente. Os fãs australianos podem usar o 7plus para acompanhar os destaques ou acompanhar a ação em tempo real.

Nota: Você pode precisar fornecer um código postal australiano como 2001 ou 3001.

RaiPlay

Preço: Grátis

País: Itália

Canal: Rai Sport

RaiPlay é uma ótima maneira para os fãs italianos assistirem às transmissões ao vivo de eventos de corridas de cavalos gratuitamente. O serviço de streaming gratuito também permite que você assista a outros esportes, bem como TV e filmes italianos.

Nota: Os comentários são em italiano.

Posso usar uma VPN para assistir a eventos de corrida de cavalos ao vivo de outro país?

A ExpressVPN é um serviço de privacidade e segurança e não deve ser usado como meio de violação de direitos autorais. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, então você é responsável por cumprir nossos Termos de Serviço, os termos do seu provedor de conteúdo e quaisquer leis aplicáveis.

Por que você precisa de uma VPN para assistir a eventos de corrida de cavalos online?

Uma VPN premium como a ExpressVPN é a maneira perfeita de assistir ao vivo eventos de corridas de cavalos com segurança. Não apenas a ExpressVPN oferece servidores de alta velocidade em 105 países ao redor do mundo, otimizados para streaming e segurança, mas com uma VPN você pode assistir ao vivo cada corrida em seus dispositivos e até mesmo em suas smart TVs e consoles de jogos. Assista ao vivo corridas de cavalos com segurança com uma VPN em até oito conexões simultâneas, permitindo que você assista suas equipes favoritas em casa, em trânsito ou mesmo no exterior.

Onde assistir a eventos de corrida de cavalos ao vivo no seu país

Peacock TV

Preço: a partir de US$ 6/mês

País: EUA.

A Peacock oferece aos americanos cobertura das maiores corridas de cavalos, incluindo a Breeders’ Cup Challenge Series e a Royal Ascot. Um teste grátis está disponível. Você precisará de um cartão de crédito/débito válido dos EUA para se inscrever na Peacock TV. Confira a programação oficial para saber quando sintonizar.

Nota: Você precisará de um cartão de crédito/débito válido dos EUA para se inscrever na Peacock TV.

NBC

País: EUA

NBC Sports é a casa exclusiva dos eventos mais importantes e prestigiados em corridas de cavalos, incluindo o Kentucky Derby, Preakness Stakes, o Breeders’ Cup World Championships, Royal Ascot, e Pegasus World Cup Championship Invitational Series. Os espectadores dos Estados Unidos podem aproveitar uma variedade de testes grátis disponíveis através de serviços de streaming sem contrato que transmitem a NBC, incluindo a Fubo (US$ 75/mês), Sling TV Orange (US$ 40/mês ou mais) e YouTube TV (US$ 73/mês).

Nota: Você pode precisar de um endereço de cobrança dos EUA, código postal e cartão de crédito para se inscrever na Sling TV ou DirecTV Stream.

NOW

Preço: £ 35/mês ou £ 12 por passe diário

País: Reino Unido

Canal: Sky Sports Racing

NOW é a maneira perfeita para os usuários britânicos assistirem 11 canais Sky Sports online sem contrato, incluindo cobertura de alguns dos maiores eventos de corrida de cavalos ao vivo. Se você só quer sintonizar em uma corrida específica, também pode comprar um passe diário ou aproveitar o teste grátis de sete dias do NOW.

Sky Sports

Sky Sports Racing tem os direitos de 25 hipódromos no Reino Unido, incluindo Ascot, Chester e Doncaster. Internacionalmente, o canal tem direitos sobre as corridas da França, Hong Kong, o Carnaval da Melbourne Cup, a Tríplice Coroa dos EUA e a Breeders’ Cup. Sky Sports está disponível apenas para residentes do Reino Unido e Irlanda e requer um contrato. No entanto, os assinantes também podem assistir a toda a ação online através dos aplicativos Sky Go para desktop, iOS e Android.

Assista ao Sky Sports Com Uma VPN

Acompanhe as últimas atualizações de corridas de cavalos na BBC

Procurando as notícias mais recentes e análises de especialistas? A BBC é o destino principal para os fãs que querem notícias e cobertura atualizadas a todo momento.

Veja a BBC para a cobertura mais recente de corridas de cavalos da BBC Sport!

Calendário 2023 de corridas de cavalo

Evento Data Localização Golden Slipper 18 de março de 2023 Sydney, Austrália Dubai World Cup 25 de março de 2023 Dubai, Emirados Árabes Country Championships Final 1 de abril de 2023 Sydney, Austrália Grand National 13-15 de abril de 2023 Liverpool, Reino Unido Nakayama Grand Jump 15 de abril de 2023 Funabashi, Japão Kentucky Derby 6 de maio de 2023 Louisville, Kentucky, EUA. Preakness Stakes 20 de maio de 2023 Baltimore, Maryland, EUA. The Derby 2-3 de junho de 2023 Surrey, Reino Unido Belmont Stakes 11 de junho de 2023 Elmont, Nova Iorque, EUA Royal Ascot 20-24 de junho de 2023 Ascot, Reino Unido Prix de l’Arc de Triomphe 30 de setembro – 1 de outubro, 2023 (previsão) Paris, França British Champions Day 21 de outubro de 2023 Ascot, Reino Unido Caulfield Cup 21 de outubro de 2023 Melbourne, Austrália Cox Plate 28 de outubro 2023 (possivelmente seja alterado para 25-Nov) Melbourne, Austrália Breeders’ Cup 3-4 de novembro de 2023 Arcadia, Califórnia Melbourne Cup 7 de novembro de 2023 Melbourne, Austrália Welsh Grand National 27 de dezembro de 2023 Chepstow, Reino Unido

