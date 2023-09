Prepare-se para mais uma emocionante Copa do Mundo de Rugby! A ação começa na França na sexta-feira, 8 de setembro, com a África do Sul e a Nova Zelândia buscando seu quarto campeonato. A França espera se tornar o quarto país anfitrião a vencer a Copa do Mundo de Rugby.

Mesmo que você não possa ir à França para assistir rugby, a ExpressVPN tem o que você precisa. Aprenda como assistir com segurança à toda a Copa do Mundo de Rugby com uma assinatura ExpressVPN.

Assista à Copa do Mundo de Rugby de 2023 na ITV

Preço: Grátis

Canal: ITV

A ITV detém os direitos de transmissão da Copa do Mundo de Rúgbi de 2023 no Reino Unido. A melhor parte? Você pode assistir a todos os 48 jogos gratuitamente no serviço de streaming online ITVX da emissora.

Para começar a assistir

Baixe a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor no Reino Unido. Cadastre-se na ITVX. Aproveite os jogos!

Aprenda mais sobre como assistir à ITV com ExpressVPN.

Quer assistir na tela grande? Descubra todas as maneiras de colocar ExpressVPN na sua TV.

Quando será realizada a Copa do Mundo de Rugby de 2023?

A Copa do Mundo de Rúgbi de 2023 começará na sexta-feira, 8 de setembro de 2023, e terminará com a final no sábado, 28 de outubro de 2023.

Calendário e jogos da Copa do Mundo de Rugby de 2023

Siga o site oficial do RWC para as últimas notícias. Não se esqueça de sintonizar na hora certa!

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de contornar direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais detalhes.