O número 1 do mundo, Scottie Scheffler, retorna para defender seu título quando o Masters começar na quinta-feira, 6 de abril. Espera-se que Woods participe do Masters de 2023, assim como Phil Mickelson e Brooks Koepka, que lideram os 18 LIV Golfers que ganharam convites para Augusta.

Assista ao Masters ao vivo online gratuitamente em Masters.com

Preço: Grátis

O Masters oferece streaming abrangente de várias áreas do famoso campo de golfe Augusta National. Basta seguir os passos abaixo e assistir ao golfe em HD.

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor nos EUA. Acesse www.masters.com/live e selecione sua visualização de câmara preferida.

Veja o Torneio Masters 2023 ao vivo na ESPN e CBS

Preço: A partir de US$ 55/mês

Canais: ESPN, ESPN 2 e CBS

A ESPN e a CBS estão incluídas nos principais serviços de streaming dos Estados Unidos. A ESPN fornece cobertura inicial da rodada e a CBS transmitirá a terceira e última rodadas do Torneio Masters de 2023 nos Estados Unidos. Não deixe de consultar a programação oficial. Você pode assistir ao evento através de diversas avaliações gratuitas.

Para assistir:

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito válido nos EUA para assinar DirecTV Now, Hulu Live TV, YouTube TV ou fuboTV. Você ainda pode se inscrever no YouTube TV pelo Google Play, mesmo que não tenha um cartão de crédito/débito válido nos EUA.

Saiba mais sobre como assistir ao DirecTV Now, Hulu + Live TV, YouTube, e fuboTV com a ExpressVPN.

Assista ao Masters ao vivo e online na Sling TV

Preço: A partir de US$ 35/mês

Canais: ESPN e ESPN 2

A ESPN transmitirá as duas primeiras etapas do Torneio Masters de 2023 nos EUA. Não deixe de consultar a programação oficial. Uma avaliação gratuita de 7 dias está disponível quando você baixa o aplicativo Sling TV.

Para assistir:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor nos Estados Unidos. Visite Sling TV (a partir de US$ 35/mês), baixe o aplicativo e use uma avaliação gratuita. Está tudo pronto!

Assista aos streamings do Torneio Masters 2022 ao vivo na Sky Sports

Preço: A partir de £ 22/mês

Canal: Sky Sports Golf

Mora no Reino Unido? Sky Sports é a sua melhor aposta para assistir aos streams do Masters. No entanto, é necessário equipamento especializado. Você também precisará fornecer um código postal válido e um cartão de crédito/débito do Reino Unido ou Irlanda.

Se você estiver viajando para o exterior e já tiver uma assinatura Sky (e o complemento Sky Sports), poderá acessar a Sky Go com uma VPN e configurar tudo em em um minuto!

Para assistir golfe na Sky Go:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor nos Reino Unido. Acesse Sky Go e faça login.

Assista aos destaques do Torneio Masters na BBC

Preço: Grátis

Canal: BBC

A BBC no Reino Unido transmite diariamente os principais momentos do Torneio Masters, bastidores e muito mais. Para assistir:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor nos Reino Unido. Acesse www.bbc.co.uk/iplayer e inscreva-se. Pode ser necessário fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, WC1X 0AA).

Perguntas frequentes sobre streaming do Masters 2023

Posso assistir golfe no meu computador?

Claro! Se você estiver acessando o serviço de streaming de um navegador da Web, instale também a extensão ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão tem alguns recursos que podem reduzir problemas comuns do streaming.

Posso assistir ao Masters de golfe no meu telefone ou tablet?

Sim. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android.

Como assistir na minha TV com uma VPN?

Em resumo, existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com a ExpressVPN:

-Com o aplicativo nativo para smart TV ou dispositivo de streaming

-Fazendo streaming pelo seu computador e conectando à TV com um cabo HDMI

-Espelhando ou executando o casting sem fio para sua TV ou dispositivo de streaming do seu computador ou dispositivo móvel

-Conectando-se a um roteador com o aplicativo ExpressVPN, que permite dispositivos ilimitados e torna muito simples conectar-se a diferentes localizações de servidor simultaneamente

-Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar uma VPN, como Apple TV ou consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não forneça todos os benefícios de segurança de uma VPN. (Observe que, ao conectar sua Apple TV ou console de jogos a um roteador, você pode ter o melhor dos dois mundos!)

Eu me conectei à VPN, mas minha velocidade de Internet está lenta

Se a velocidade da sua Internet estiver lenta ou seu streaming parecer estar atrasado, existem alguns motivos possíveis:

-A distância da localização do seu servidor VPN selecionado da sua localização física

-Seu tipo de conexão (conexões com fio são mais confiáveis do que conexões sem fio)

-Interconectividade abaixo do ideal entre a VPN e seu provedor de Internet (ISP)

-Velocidade de conexão à Internet lenta em sua localização

-Seu tipo de dispositivo e poder de processamento



Tente cada uma das etapas a seguir para solucionar o problema:

-Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

-Altere seu protocolo VPN

Se você tentar cada uma das opções acima e ainda tiver problemas com a sua velocidade de streaming, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN, disponível 24 horas, e um agente falará com você em segundos.

A ExpressVPN vem com uma conta para assistir a esportes?

Não, mas você pode assistir ao Masters 2023 gratuitamente no Masters.com. No entanto, para assistir na ESPN ou CBS, você precisará comprar uma assinatura ou criar uma conta separada na plataforma escolhida. No entanto, a ExpressVPN garante que você possa assistir com segurança e em alta velocidade, sem comprometer sua segurança ou qualidade de imagem, e funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares do mundo inteiro. O uso de uma VPN para streaming garante que você assista com segurança em HD extremamente rápido, com largura de banda ilimitada, livre de limitação do provedor de Internet (que às vezes pode diminuir a velocidade).

Se você quiser assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou está usando redes não seguras, como Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de aprimorar sua experiência de streaming de esportes.