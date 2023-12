Assista aos jogos da MLB na MLB.TV com uma VPN

A maneira mais fácil de assistir a todos os jogos da MLB é com uma assinatura da MLB.TV. A MLB.TV está disponível globalmente. A ExpressVPN funciona perfeitamente com a MLB.TV para garantir que você possa assistir a ação dos jogos de beisebol de forma privada e segura. Ao se conectar a uma localização de servidor VPN onde os jogos não estão sendo transmitidos, você pode evitar blackouts da MLB. O serviço vem com uma avaliação gratuita de sete dias.

Para assistir à MLB ao vivo na MLB.TV de forma privada e segura com uma VPN:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização segura de servidor onde os jogos não estão sendo transmitidos. Vá até a MLB.TV e inscreva-se em uma avaliação gratuita.

Quer ver na telona? Saiba mais sobre todas a maneiras de instalar a ExpressVPN na sua TV.

Assista todos os jogos de beisebol sem os blackouts da MLB.TV

Embora a MLB.TV seja ótima, você ainda precisa se preocupar com os blackouts (indisponibilidade de jogos em determinadas regiões). Isso ocorre porque os mercados regionais têm direitos exclusivos de transmissão, portanto, alguns jogos podem não estar disponíveis online em sua área até 48 horas após a transmissão de um jogo.

O segredo para evitar os blackouts da MLB? Conecte-se a uma localização de servidor VPN segura onde os jogos não estão sendo transmitidos. Se você estiver em Boston, por exemplo, e os jogos do Red Sox estiverem sendo transmitidos na TV, eles podem não estar disponíveis para streaming ao vivo. Conecte-se a uma localização de servidor VPN em outra cidade ou país e assista a transmissão de forma privada, segura e livre de limitação de largura de banda pelo seu provedor de Internet (ISP).

Assista jogos ao vivo da MLB na Sling TV

Preço: US$ 10/mês e pacotes acima

Canais: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 e a MLB Network

A Sling TV inclui canais que passam os jogos da MLB, como a MLB Network, ESPN, ESPN 2, TBS, Fox e a FS1.

Para obter todos esses canais, você precisará obter o Sling Orange e o Sling Blue. Use o complemento “Sports Extra” para Sling TV para assistir à MLB Network por um USD 10/mês extras.

Uma avaliação gratuita de três dias está disponível. Você precisará de um cartão dos EUA ou do PayPal para se inscrever.

Para assistir à MLB na Sling TV de forma privada e segura com uma VPN:

Assista à MLB na YouTube TV

Preço: US$ 65/mês e pacotes acima

Canais: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 e a MLB Network

O YouTube e a MLB estão expandindo sua parceria e trarão transmissões ao vivo para a YouTube TV. A YouTube TV oferece canais que cobrem jogos da MLB e a assinatura custa US$ 65 /mês. Se você não quiser se comprometer com a YouTube TV, use o teste gratuito de cinco dias.

Para assistir de forma privada e segura com uma VPN:

Nota: Talvez seja necessário utilizar um código postal dos EUA (por exemplo, 10022, 48104 etc.)

Assista aos jogos ao vivo da MLB na Hulu+Live TV

Preço: US$ 65/mês

Canais: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox e a FS1

A Hulu Live TV oferece todos os canais que transmitem os jogos de beisebol da MLB, exceto a Rede MLB. Uma avaliação gratuita de sete dias está disponível.

Para assistir aos jogos da MLB na Hulu de forma privada e segura com uma VPN:

Assista beisebol ao vivo na Amazon Prime Video

A Amazon Prime oferece a MLB.TV como complemento por US$ 25/mês. Há um teste gratuito de 30 dias disponível

Para assistir com mais segurança e privacidade através de uma VPN:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a sua localização segura de servidor preferida. Va até a Amazon e inscreva-se. Se você estiver assistindo de um navegador, utilize a extensão da ExpressVPN para navegadores. Tudo pronto!

Assista aos jogos ao vivo da MLB no Sky Sports

Preço: £ 22/mês e pacotes acima

Canais: Sky Sports

Morando no Reino Unido? O Sky Sports é a sua melhor aposta para assistir às transmissões ao vivo dos jogos. Você também precisará fornecer um código postal válido e um cartão de crédito ou débito do Reino Unido/Irlanda.

Se você tiver uma assinatura Sky, poderá assistir ao conteúdo com o Sky Go. Usando uma VPN, você pode garantir que suas transmissões sejam privadas e seguras em qualquer lugar.

Para assistir à MLB no Sky Sports com uma VPN:

Embora você possa usar uma VPN para assistir a esportes fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.