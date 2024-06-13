Как смотреть трансляцию Гран-при Бельгии в прямом эфире с помощью VPN

Не пропустите ни секунды событий сезона Формулы-1 2024, который продолжится 28 июля с Гран-при Бельгии! Вы сможете защищенно смотреть прямые трансляции всех гонок с ExpressVPN, выполнив несколько простых действий:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к локации VPN-серверов в регионе, где работает интересующий вас сервис. Например, фанаты из Бельгии могут подключиться к защищенному серверу в Бельгии, чтобы посмотреть трансляции гонок для своей страны. Сверьтесь с расписанием сервиса, который планируете смотреть, например RTBF (Бельгия), и найдите гонку, которую хотите посмотреть. Наслаждайтесь просмотром!

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.



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Могу ли я посмотреть Гран-при Бельгии из другой страны с помощью VPN?

Некоторые зрители смотрят гонки Формулы-1 (в том числе и Гран-при Бельгии), подключаясь к VPN-серверу в другой стране, но это может нарушать условия предоставления услуг соответствующего сервиса потоковых трансляций или даже законы о защите авторских прав. ExpressVPN — это инструмент защиты подключений и обеспечения приватной работы в Сети, и его использование в целях, связанных с нарушением авторских прав, противоречит нашим условиям предоставления услуг. Мы не можем отслеживать или контролировать ваши действия в Сети, пока вы подключены к нашим VPN-серверам. Таким образом, вся ответственность за соблюдение соответствующих правил и законов целиком и полностью ложится на вас.

Стоит ли использовать бесплатные VPN для просмотра гонок Формулы-1 в 2024 году?

Вместо того, чтобы пользоваться бесплатными VPN для просмотра гонок Формулы 1, включая Гран-при Бельгии, мы рекомендуем фанатам спорта пользоваться сервисом ExpressVPN круглый год. ExpressVPN предлагает доступ к высокоскоростным серверам в 105 странах, а также простые и удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS. Приложения ExpressVPN совместимы со многими платформами, которые поддерживают далеко не все VPN-провайдеры: Linux, Android TV, Amazon Fire TV, роутерами, не говоря уже о браузерных расширениях для Chrome, Firefox и Edge. Если вам понадобится помощь, ExpressVPN предлагает круглосуточный онлайн-чат со службой поддержки; вы также можете воспользоваться надежной 30-дневной гарантией возврата денег!

Лучший VPN-сервис для просмотра гонок Гран-при Бельгии онлайн

ExpressVPN — это лучший VPN-сервис для безопасного и приватного просмотра Гран-при Бельгии 2024 онлайн в прямом эфире. Мы используем передовые серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в странах по всему миру. Они обеспечат вам полноценную и безукоризненную VPN-защиту и помогут смотреть спорт онлайн, не пропуская ни секунды трансляции. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также способы смотреть онлайн-трансляции на большом экране ТВ. Если вам потребуется помощь, обратитесь в доступный 24/7 онлайн-чат ExpressVPN. Мы также предлагаем надежную 30-дневную гарантию возврата денег!

Как смотреть трансляции на ТВ

Где смотреть Гран-при Бельгии бесплатно

Австрия

ServusTV

Австрийские фанаты Формулы-1 могут смотреть трансляции на ServusTV (комментарии на немецком языке) на протяжении всего сезона Формулы-1 2024. ServusTV — отличный потоковый сервис, который показывает трансляции спортивных событий в Австрии: от гонок Формулы-1 и MotoGP до футбола, регби, тенниса и многого другого. Трансляции комментируются на немецком языке.

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Бельгия

RTBF

Бельгийские поклонники Формулы-1 могут следить за событиями Гран-при Бельгии (26–28 июля 2024 года) на RTBF,где все гонки сезона Ф1 2024 года показывают бесплатно с комментариями на французском языке.

Смотрите на компьютере?Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Совет от экспертов. Если вы хотите смотреть гонки с комментариями на английском языке, можно включить радиостанцию BBC Radio 5 и одновременно смотреть онлайн-трансляцию.

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Смотрите Гран-при Бельгии с помощью бесплатного пробного периода в своей стране

Соединенные Штаты

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США/месяц

Каналы: ESPN

YouTube TV предлагает жителям США каналы, которые транслируют гонки Формулы-1, включая ESPN для Гран-при Бельгии. Подписка стоит 73 долл. США в месяц. Возможно, вам придется предоставить почтовый индекс США (например, 10022, 48104, и т. д.), зато оплатить подписку можно разными способами. Если вы не хотите вкладываться в подписку на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатным пробным периодом.

Примечание. Вам понадобится действительная банковская карта США или PayPal, чтобы оформить подписку на YouTube TV. Вы также можете купить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет банковской карты США.

Хотите смотреть на телевизоре? Узнайте о всех способах установки ExpressVPN на вашем телевизоре.

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Fubo

Цена: 80 долл. США/месяц

Каналы: ESPN

Ищете еще один способ посмотреть гонки Формулы-1 в 2024 году? Обратите внимание на сервис Fubo, который дает доступ к каналу ESPN (там как раз показывают трансляции гонок Гран-при Бельгии), а также предлагает 7-дневный бесплатный пробный период.

Примечание. Чтобы оформить подписку, вам понадобится действительная банковская карта США. Указанный платежный адрес определит, какие локальные каналы будут вам доступны. Изменить локацию будет нельзя.

Как смотреть Fubo онлайн

DirecTV Stream

Цена: от 85 долл. США/месяц

Каналы: ESPN

DirecTV Stream нередко рассматривается как относительно дорогой сервис, но для тех фанатов футбола из США, которые предпочитают беспроводные сервисы лишним потоковым приложениям, он станет отличным вариантом. Сервис предоставляет 5-дневный бесплатный пробный период.

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Великобритания

NOW

Цена: 33 фунт. стерлингов в месяц или 12 фунт. стерлингов за суточный доступ

Канал: Sky Sports F1

NOW это лучший способ смотреть онлайн 11 каналов Sky Sports в Британии без каких-либо контрактов. Более того, так вы сможете смотреть сезон Формулы-1 2024 года на канале Sky Sports F1. Если вас интересует только какая-то одна гонка (например, Гран-при Австрии), вы можете воспользоваться подпиской на сутки, чтобы посмотреть заезд, или воспользоваться 7-дневным бесплатным пробным периодом. Ознакомьтесь с расписанием Sky Sports, чтобы ничего не пропустить.

Смотреть NOW с VPN

Австралия

Kayo Sports

Цена: 25 австралийских долл. в месяц

Канал: Fox

Сервис спортивных потоковых трансляций Kayo Sports, принадлежащий компании Foxtel, верой и правдой служит фанатам гонок из Австралии и позволяет им смотреть Формулу-1 онлайн в прямом эфире. Kayo Sports также предлагает 14-дневный бесплатный пробный период, что будет весьма кстати, если вас интересует только какая-то отдельная гонка. Для оформления подписки на Kayo Sports вам потребуется выданная в Австралии банковская карта.

Смотреть Kayo Sports с VPN

Другие способы смотреть Гран-при Бельгии в вашей стране

Соединенные Штаты

ESPN+

Цена: 11 долл. США/месяц

ESPN+ ведет одновременные трансляции заездов Формулы-1 сезона 2024 года на ABC, ESPN и ESPN 2. Обратите внимание, что для просмотра трансляции Формулы-1 (в том числе Гран-при Бельгии) на ESPN+ вам, скорее всего, потребуется договор с оператором телеуслуг: либо с обычным «проводным» провайдером, либо с беспроводным сервисом (например, YouTube TV).

Смотреть ESPN с VPN

Hulu+Live TV

Цена: 77 долл. США/месяц

Каналы: ESPN

Hulu не предлагает бесплатный пробный период, вместо этого у сервиса есть специальное предложение для фанатов из США, открывающее прямой и защищенный доступ ко всем основным каналам, где транслируются заезды Формулы-1, а также ко множеству региональных спортивных сетей (они, к сожалению, также не предлагают пробных периодов).

Смотреть Hulu с VPN

Sling TV

Цена: варьируется

Каналы: ESPN

Sling TV предлагает зрителям из США доступ ко всем каналам, транслирующим гонки Формулы-1, в том числе к ESPN для тех, кого интересует Гран-при Бельгии. Обратите внимание, что у Sling больше нет бесплатного пробного периода.

Смотрите на компьютере? Для комфортного просмотра воспользуйтесь браузерными расширениями ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge.

Смотреть Formula 1 на Sling

Великобритания

Sky Sports

Цена: от 22 фунт. стерлингов в месяц

Каналы: Sky Sports F1

Sky Sports покажет фанатам Формулы-1 из Британии сезон 2024 года на канале Sky Sports F1 (ознакомьтесь с официальным расписанием Sky Sports, чтобы узнать время трансляций). Но учтите, что для просмотра телетрансляций вам потребуется специальная приставка. Также для регистрации потребуется указать действительный почтовый индекс, а оплатить подписку нужно будет выпущенной в Британии или Ирландии банковской картой. Если у вас уже есть подписка на Sky, вы можете смотреть трансляции этого сервиса онлайн на Sky Go.

Смотреть Sky Go с ExpressVPN

Австралия

Foxtel Now

Цена: 58 австралийских долл. в год (пакет Sports HD)

Канал: Foxtel

Foxtel Now предлагает австралийским фанатам возможность смотреть все гонки Формулы-1 в прямом эфире онлайн, оформив подписку на спортивный пакет Sports HD. Для подписки на Foxtel Now вам понадобится австралийская банковская карта.

Смотреть гонки Формулы-1 онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция Гран-при Бельгии на F1 TV Pro

Цена: 10 долл. США в месяц или 80 долл. США в год

Официальный сервис F1 TV Pro предоставит доступ ко всем гонкам, в том числе к Гран-при Бельгии, но вот цена будет зависеть от страны пользователя. В некоторых странах (например, в Индии) сервис также предлагает 7-дневный бесплатный пробный период, однако для жителей США эта возможность недоступна. Чтобы смотреть трансляции онлайн в прямом эфире под надежной защитой VPN, подключитесь к серверу в вашей локации, где доступен F1 TV Pro, и перейдите на сайт F1 TV.

Как смотреть F1 на TV Pro с VPN

Загрузите приложение F1 TV для iOS и Android

Приложение F1TV для мобильных устройств и планшетов на базе ОС iOS и Android даст вам возможность смотреть гонки на ходу, а также воспользоваться такими функциями, как режим «Битва» (трансляции из двух болидов на одном экране), что как нельзя кстати, если вы хотели бы посмотреть напряженную гонку сразу из двух разных точек. Также вы получите доступ к эксклюзивным документальным передачам, шоу и архивному контенту.

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Как смотреть Гран-при Бельгии в прямом эфире в разных странах

Смотрите гонку в Гонконге

От Бахрейна до Абу-Даби, смотрите прямые трансляции гонок Ф1 всех Гран-при 2024 года в Гонконге под надежной защитой и на отличной скорости в HD.

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Смотрите гонку в Австралии

Австралийским фанатам Формулы-1 можно только позавидовать — им доступно множество отличных сервисов потоковых трансляций, которые покажут в прямом эфире все гонки текущего сезона Ф1, включая также тренировочные и квалификационные заезды.

Смотреть Ф1 онлайн в Австралии

Смотрите гонку в Сингапуре

Хотели бы посмотреть гонку Формулы-1 в номере отеля, пока находитесь в Сингапуре? ExpressVPN рад помочь.

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Смотрите гонку в Канаде

Увлекаетесь Формулой-1 и живете в Канаде? У нас есть для вас предложение.

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Как слушать Гран-при Бельгии

BBC Sounds

Цена: Бесплатно

Британские фанаты Ф1, которые хотели бы послушать комментарии к заездам, могут следить за гонками в прямом эфире на BBC Sounds, где также будет доступен эфир с Гран-при Австрии. Слушайте комментарии приватно и безопасно.

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Расписание Гран-при Бельгии 2024 года

Событие Дата и время 1-й тренировочный заезд Пятница, 26 июля, 13:30 по местному времени 2-й тренировочный заезд Пятница, 26 июля, 17:00 по местному времени 3-й тренировочный заезд Суббота, 27 июля, 12:30 по местному времени Квалификационный заезд Суббота, 27 июля, 16:00 по местному времени Гонка Воскресенье, 28 июля, 15:00 по местному времени

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Когда начинается Гран-при Бельгии 2024 года?

Гран-при Бельгии начнется воскресенье, 28 июля, в 15:00 по местному времени.

Где пройдет Гран-при Бельгии 2024 года?

Гран-при Бельгии 2024 года пройдет на Спа-Франкоршам в Ставелоте, Бельгия.

Победители Гран-при Бельгии последних лет

Год Победитель 2014 Даниэль Риккардо (первая победа) 2015 Льюис Хэмилтон (вторая победа) 2016 Нико Росберг (первая победа) 2017 Льюис Хэмилтон (третья победа) 2018 Себастьян Феттель (первая победа) 2019 Шарль Леклер (первая победа) 2020 Льюис Хэмилтон (четвертая победа) 2021 Макс Ферстаппен (первая победа) 2022 Макс Ферстаппен (вторая победа) 2023 Макс Ферстаппен (третья победа) 2024 Скоро узнаем!

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ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего провайдера контента, чтобы узнать больше.

ЧаВо: О просмотре Формулы 1 с помощью VPN Могу ли я использовать VPN для просмотра Ф1? Подписка на ExpressVPN позволяет вам безопасно и конфиденциально смотреть каждую гонку Формулы 1 в высоком качестве. Однако, пожалуйста, помните, что ExpressVPN — это инструмент обеспечения конфиденциальности и защиты трафика. Использование ExpressVPN для нарушения авторских прав противоречит нашим Условиям обслуживания. Пока вы подключены к нашим VPN-серверам, мы не знаем, что вы делаете, и уж тем более не можем вам помешать. Как следствие, вы несете полную ответственность за то, чтобы ваши действия соответствовали всем соответствующим условиям и законам. Почему мой VPN не работает с прямыми трансляциями Ф1? ExpressVPN предлагает к вашим услугам службу поддержки, доступную 24/7 через онлайн-чат. Она готова помочь вам с любыми проблемами, касающимися просмотра гонок Формулы 1. Также вы можете выполнить следующие действия: 1. Оформите подписку на ExpressVPN.

2. Подключитесь к серверу в стране, где доступна нужная вам трансляция.

3. Войдите в учетную запись на соответствующем сервисе (например, RTBF или ServusTV).

4. Смотрите гонки в прямом эфире! Бесплатны ли гонки Формулы 1 на Hulu?

Нет, гонки Формулы 1 не доступны на Hulu бесплатно. Начиная с 2024 года, увы, Hulu + Live TV в принципе не предлагает бесплатный пробный период. Как мне смотреть Ф1 без кабельного ТВ?

Если вы ищете способ смотреть гонки Формулы 1 без кабельного ТВ, вам повезло! Фактически, RTBF (Бельгия), Servus TV и ORF (Австрия), а также RSI La Due, RTS 2, SRF 2 и SRF Info (Швейцария) будут транслировать гонки бесплатно в 2024 году. Жители США могут смотреть гонки Формулы 1 без кабельного ТВ на YouTube TV, Fubo и DirecTV Stream, каждый из которых предлагает бесплатные пробные периоды и три канала — ESPN, ESPN2 и ABC, на которых в этом году будут показаны гонки Ф1. Как бесплатно смотреть F1 в Турции?

По состоянию на 2024 год в Турции нет официального способа бесплатно смотреть гонки Формулы 1. Где можно бесплатно смотреть гонки F1? В 2024 году гонки Формулы 1 будут бесплатно транслироваться в Бельгии (RTBF), Австрии (Servus TV и ORF) и Швейцарии (RSI La Due, RTS 2, SRF 2 и SRF Info). Можно ли смотреть F1 на Amazon Prime? Нет, по состоянию на 2024 год гонки Формулы 1 нельзя смотреть на Amazon Prime. Как смотреть Формулу 1 онлайн на своем компьютере? Все просто! Если вы смотрите спорт онлайн через браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. Наши расширения имеют все необходимые для комфортного просмотра онлайн-трансляций функции. Могу ли я смотреть Формулу 1 онлайн на своем телефоне или планшете? Да. У ExpressVPN есть приложения для всех основных мобильных платформ, включая iOS и Android. Как смотреть Формулу 1 на своем телевизоре с помощью VPN? Вкратце говоря, есть пять основных способов смотреть спортивные передачи на ТВ с ExpressVPN: с помощью собственного приложения для телевизоров Smart TV или потоковой приставки;

с помощью воспроизведения трансляции на ПК и подключения к нему ТВ по HDMI-кабелю;

посредством беспроводной трансляции, передающейся на ТВ или потоковую приставку с ПК или мобильного устройства;

посредством подключения к роутеру ExpressVPN, благодаря чему вы сможете защитить любое количество устройств и использовать разные серверные локации одновременно;

также вы можете воспользоваться функцией MediaStreamer, разработанной ExpressVPN специально для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение (например, игровых и телеприставок). MediaStreamer требуется настроить всего раз, но эта функция не окружит ваш трафик полноценной VPN-защитой. Подробнее о том, как подключиться к ExpressVPN на ТВ, читайте здесь. Также вы можете обратиться в наш доступный 24/7 онлайн-чат за пошаговыми инструкциями. Подключение к рекомендованному VPN-серверу установлено, но зайти на сервис потоковых трансляций не удается! Не беспокойтесь! Уровень загруженности серверов быстро меняется (особенно в час пик, когда сразу много людей пытаются смотреть определенные передачи), и здесь как нельзя кстати приходятся высокоскоростные серверы ExpressVPN, расположенные по всему миру. Если вы пытаетесь получить доступ к сайту в США или Германии, то, например, попробуйте подключиться к другому серверу в этих странах. Если вы пытаетесь подключиться к стране с одной доступной серверной локацией, первым делом проверьте настройки местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, выключите службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах Windows и Mac службы определения местоположения можно отключить в меню настроек «Конфиденциальность и безопасность». Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к сотруднику нашей службы поддержки, которая доступна круглосуточно и без выходных в чате. Подключение к VPN-серверу установлено, но скорость низкая! Если скорость вашего интернет-подключения невелика, а также если потоковые трансляции то и дело тормозят, тому может быть несколько возможных причин: — удаленность выбранного вами VPN-сервера от вашей локации;

— ваш тип подключения (проводные в целом надежнее, чем беспроводные);

— проблемы взаимодействия между VPN и вашим интернет-провайдером;

— низкая скорость исходного интернет-подключения;

— тип вашего устройства и его вычислительная мощность. Для устранения неполадок попробуйте выполнить каждый из следующих шагов: — Скачайте последнюю версию ExpressVPN.

— Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

— Смените VPN-протокол. Если вы попробовали все вышеперечисленные способы и по-прежнему испытываете проблемы со скоростью потокового вещания, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и сотрудник службы поддержки окажется рядом с вами в считанные секунды. Какие еще сервисы потоковых трансляций можно смотреть с ExpressVPN? ExpressVPN отлично работает со всеми популярными приложениями потоковых трансляций в любых странах мира. Используя VPN для просмотра видео онлайн, вы получаете возможность смотреть трансляции в HD, под защитой, с неограниченным трафиком и без вмешательства интернет-провайдера (который может порой замедлять подключения). Если вы хотите болеть за любимую команду из любой точки мира, даже если путешествуете или используете незащищенную публичную точку доступа Wi-Fi, ExpressVPN станет для вас идеальным решением.