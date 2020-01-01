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VPN ile sitelere engeli kaldırın ve internetinizi özgürleştirin

Okuldan, işten veya dünyanın herhangi bir yerinden favori sitelerinize erişmek için hızlı çalışan engel kaldırıcı bir uygulamaya mı ihtiyacınız var?

Web sitelerine engeli nasıl kaldıracağınızı, web hizmetlerine erişmeyi, ve sansürü yenmeyi öğrenin. Dilediğiniz yerden —dilediğiniz içeriğe erişin.

Bir VPN ile filmlere, müziğe, sporlara, sosyal medyaya ve sohbet uygulamalarına engeli kaldırın!

25'den fazla web hizmetine engeli kaldırmak için bir VPN kullanın

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VPN çevrimiçi web sitelerine engeli nasıl kaldırır?

Bazı devletler belirli web sitelerine erişimi kısıtlamak için internet trafiğini izler. Bir VPN tüm internet trafiğinizi şifrelenmiş bir tünele yönlendirerek bir web sitesi engeli kaldırıcı olarak görev yapar, böylece trafiğiniz izlenemez, değiştirilemez, veya sansürlenemez. Koltukta TV izleyen bir adam. ExpressVPN ile dünyanın her yerinden video izleyin!

Ülkenizde sansürlenmiş olsalar bile, istediğiniz sitelere engeli kaldırmak için ExpressVPN ile web trafiğinizi şifreleyin. Dünya etrafındaki sunucularımızdan birine bağlandığınızda, internette yeni bir IP adresi ile gezinebilir ve sizin için sansürlenmiş olabilecek sitelere erişebilirsiniz. ExpressVPN Edinin

YouTube, Twitter, Skype ve Facebook gibi sansürlü sitelere engeli kaldırmak için bir VPN kullanın!

Neden sitelere engeli kaldırmak isterim?

Diyelim ki devletin YouTube, Twitter, Skype, veya Facebook gibi siteleri sansürlediği bir ülkeye taşındınız. Dünyanın neresinde olursanız olun bu sitelere erişebilmeniz gerektiğine inanıyoruz.

Hangi sitede gezinmeye çalışıyor olursanız olun, ExpressVPN size anında erişim sağlar.

ExpressVPN ile erişebileceğiniz servislere göz atın.

Dizüstü bilgisayarda bir mutlu ExpressVPN kullanıcısı. Kişisel engel kaldırıcı olarak bir VPN edinmek çok kolay!

Bir web sitesi engel kaldırıcıyı nasıl edinebilirim?

ExpressVPN'i indirmek kolaydır. Windows, Mac, iOS, Android, routers, ve Linux için yalnızca birkaç tık ile kullanmaya başlayabileceğiniz zarif, kullanıcı dostu uygulamalar oluşturduk:

  1. Bir ExpressVPN hesabı için kaydolun.
  2. Uygulamalarımızı indirin.
  3. Sevdiğiniz içeriklere engeli kaldırmak için sunucu konumlarımızdan birine bağlanın!

Daha fazla beklemeyin. Nerede olursanız olun web sitelerine engeli kaldırmak için ExpressVPN'i indirin.

ExpressVPN Konum Seçici bağlanılacak sunucu konumlarının bir listesini gösteriyor.

Web sitelerine engeli kaldırmak için doğru sunucuyu nasıl seçerim?

Bağlanılacak doğru sunucuyu seçmek için, istediğiniz içeriğe erişmek için hangi ülkede olmanız gerektiğini belirleyin. Daha sonra cihazınızda ExpressVPN uygulamasını açın, o ülkede bir sunucu seçin, ve bağlanın.

İşte bu kadar! Bağlanır bağlanmaz en sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarabilirsiniz!

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Neden ExpressVPN en iyi engel kaldırıcıdır?

94 ülkedeki sunucular ile, ExpressVPN dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden sitelere engeli kaldırmak için aşırı yüksek hızlar sunar. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşadığınızda yardımcı olmaları için harika bir müşteri desteğimiz de var. Kendi gözünüz ile görün: Destek ekibi muhteşem!

ExpressVPN, verilerinizin İSS, devlet veya kötü amaçlı kuruluşlar tarafından okunmadığından veya çalınmadığından emin olmanız için internet trafiğinizi şifreler.

ExpressVPN Mac, Windows, iOS, Android, Apple TV, yönlendiriciler, tabletler ve daha da fazlası için uygulamalara sahiptir!

ExpressVPN interneti — herhangi bir cihaz üzerinden herhangi bir yerde veya zamanda — kullanmak için hızlı ve güvenli bir yoldur. Bizi risk olmadan hemen deneyin! 30 gün içerisinde servisimizden memnun kalmazsanız, sorgusuz sualsiz paranızı iade ediyoruz!

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ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve ilgili web sitelerinin Kullanım Şartları'na göz atın.

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