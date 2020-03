Como uma VPN desbloqueia sites?

Alguns governos monitoram o tráfego de Internet para limitar o acesso a determinados sites. A VPN funciona como um desbloqueador de sites, direcionando todo o seu tráfego de Internet através de um túnel criptografado, para que ele não possa ser inspecionado, manipulado ou censurado.

Criptografe seu tráfego na web com a ExpressVPN para desbloquear os sites que você deseja, mesmo se eles estiverem censurados no seu país. Quando você se conecta a um dos nossos servidores em todo o mundo, você vai ser capaz de navegar pela Internet com um novo endereço IP e acessar sites que podem estar censurados para você. Assine a ExpressVPN