VPN vs uzak masaüstü
Uzak masaüstünün bulunduğu tüm ortamlarda, genellikle şirketin binasında yer alan ve uzaktan erişilen fiziksel makineler bulunmaktadır. VPN kullanan bir ortamda ise, fiziksel makineler kullanıcıların önündedir ancak ağ onları sanki bina içindeymiş gibi görür.
Her iki durumda da, ağ ve kullanıcılar arasındaki bağlantının şifrelenmesi gerekmektedir.
Uzak masaüstü protokolü (RDP) nedir?
Ekran paylaşımı olarak da adlandırılan uzak masaüstü, başka bir bilgisayara bağlanmanızı ve bilgisayarı onun karşısındaymışsınız gibi kullanmanızı sağlayan programdır. Bu, işletim sisteminizde yerel bir özellik olarak da sunulabilir. Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix ve Apple Screen Sharing bu özellik için kullanılan popüler araçlar arasındadır.
Uzak masaüstü programları teknik sorunları gidermenin yanı sıra uzaktan çalışmak için de kullanılır.
Klavye tuşuna basma ve fareye tıklama hareketlerinin tamamının, tüm işlemleri gerçekleştiren uzak masaüstüne gönderilmesi gerekmektedir. Sonrasında, ekran bir görüntü olarak gönderilir. Bu nedenle, orta derecede hızlı bir internet bağlantısında bile, bu deneyim yavaş ve sinir bozucu olabilir. Ayrıca bu sistem, internet bağlantısı olmadığında işe yaramaz hale gelir.
Uzak masaüstü, çalışanlarının tamamının işyeri içinde bulunduğu büyük ve iyi yapılandırılmış şirketler ve ofisler tarafından bile ara sıra kullanılmaktadır. Bir bina içerisindeki ağ oldukça hızlı olabildiğinden dolayı, uzak masaüstünün performans dezavantajları göz ardı edilebilir ve merkezi yönetimli sistemin faydaları üstün gelir.
Sorun giderme için uzak masaüstünün kullanımı
Sorun giderme için uzak masaüstü ortamını kullanmanın avantajları bulunmaktadır:
- Yönetici, kullanıcının gördüğü her şeyi kolayca görebilir.
- Yönetici, çok uzak bir noktadan fareyi hareket ettirebilir, klavyede bir tuşa basabilir ve bütün işleri gerçekleştirebilir.
Uzaktan çalışmak için uzak masaüstünün kullanımı
Uzak masaüstü programları, dünyanın her yerinde birbirinden farklı makineler kullanan çalışanların bulunduğu durumlarda yöneticinin iş akışını standart hale getirmesini, yazılım bakımı gerçekleştirmesini ve sistemleri güvende tutmasını kolaylaştırır.
Uzak masaüstü istasyonları genellikle merkezi bir sunucu çiftliğinde bulunan sanal makinelerdir.
VPN ve uzak masaüstünün güvenlik sorunları
Bir şirketin tamamen içinde bulunan bir uzak masaüstü sistemini yönetmek, internet bağlantısı olan herhangi bir kişinin şirketin ağında bulunan makinelere doğrudan erişmesine ve bu makinelerin önündeymiş gibi kullanmasına fırsat sağladığından dolayı zorlayıcı olabilir. Güçlü şifreler, iki adımlı kimlik doğrulama ve hatta güvenli IP adresleri listesi mutlaka kullanılmalıdır.
VPN kimlik bilgilerini idare etmek genellikle daha kolaydır ve şirketin bir bilgisayarına erişim olmadan, sadece şirket ağının içinde bulunmaktan doğan zarar o kadar büyük değildir.
RDP vs VPN
Bir bilgisayar ağının uzak masaüstü veya VPN ile kurulması hakkındaki karar ağ yöneticisi tarafından alınmalıdır. Karma bir model de mümkündür. Genellikle, kullanıcıların kendi donanımlarını kullanmaları ve kendi bilgisayarlarını yönetmeleri gereken durumlarda VPN daha avantajlıdır.
Bunun bir örneği üniversite olabilir. Kullanıcıların kendi bilgisayarlarını yönetmedikleri veya işverenin, çalışanlarının bilgisayar üzerinden ne yapabileceklerini veya ne yapamayacaklarını kontrol etmeyi istediği durumlarda uzak masaüstü ortamı kullanmak daha mantıklıdır.