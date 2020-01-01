VPN vs uzak masaüstü

Uzak masaüstü protokolü (RDP) nedir?

Ekran paylaşımı olarak da adlandırılan uzak masaüstü, başka bir bilgisayara bağlanmanızı ve bilgisayarı onun karşısındaymışsınız gibi kullanmanızı sağlayan programdır. Bu, işletim sisteminizde yerel bir özellik olarak da sunulabilir. Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix ve Apple Screen Sharing bu özellik için kullanılan popüler araçlar arasındadır.

Uzak masaüstü programları teknik sorunları gidermenin yanı sıra uzaktan çalışmak için de kullanılır.

Klavye tuşuna basma ve fareye tıklama hareketlerinin tamamının, tüm işlemleri gerçekleştiren uzak masaüstüne gönderilmesi gerekmektedir. Sonrasında, ekran bir görüntü olarak gönderilir. Bu nedenle, orta derecede hızlı bir internet bağlantısında bile, bu deneyim yavaş ve sinir bozucu olabilir. Ayrıca bu sistem, internet bağlantısı olmadığında işe yaramaz hale gelir.

Uzak masaüstü, çalışanlarının tamamının işyeri içinde bulunduğu büyük ve iyi yapılandırılmış şirketler ve ofisler tarafından bile ara sıra kullanılmaktadır. Bir bina içerisindeki ağ oldukça hızlı olabildiğinden dolayı, uzak masaüstünün performans dezavantajları göz ardı edilebilir ve merkezi yönetimli sistemin faydaları üstün gelir.