Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

Beş dakikadan kısa bir sürede VPN yüklemek için kolay yolu seçmek istiyor musunuz?

Çevrimiçi gizliliğe tamamen ulaşmaya ve yasaklanmış herhangi bir siteye erişmeye çok yakınsınız. Saniyeler içerisinde korunuyor olacaksınız ve bu aslında çok basittir.

ExpressVPN Edinin
"Casuslara hayır" stickerı yapıştırılmış laptop kullanan kadın.

Bilgisayar kullanmakta acemi olanlar bizi seviyor

“VPN” kelimesi kulağa teknik gelebilir, ancak ExpressVPN ile bu çocuk oyuncağıdır. Uğraşacağınız ağ ayarları yoktur. Mac, PC veya mobil cihazınızda (akıllı telefon veya tablet) ayarlarla boğuşmak zorunda değilsiniz. Aslında, herhangi bir bilgisayar becerisine de ihtiyacınız yok. Bunu kullanmak, bir uygulama kullanmak kadar basittir.

ExpressVPN Edinin

Hızlı VPN yüklemek mi? ExpressVPN olarak anılmamızın bir sebebi var

Bir ExpressVPN abonelik planı.
1. Kaydolun

Bir plan seçin, e-postanızı girin ve ödeme yönteminizi seçin. Hepsi tek sayfada.

Holding a mobile phone with the ExpressVPN app.
2. ExpressVPN uygulamasını edinin

E-postanızı kontrol edin, indirme linkine gidin ve daha sonra giriş yapın.

Choose location in app.
3. Bağlı, güvenli

Bir VPN konumu seçin, Aç butonuna basın ve… işte oldu!

Gizliliğinizi korumaya başlamak hızlı ve kolaydır.

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN ile şunları kolayca yapabilirsiniz:

Watching video on a tablet.

Gizliliğinizi koruyun

ExpressVPN'e bağlandığınızda, gezindiğiniz web siteleriyle kullandığınız bilgisayar veya mobil cihaz arasında güvenli bir tünel oluştururuz. Gönderdiğiniz ve aldığınız verileri, güçlü, 256-bit şifreleme—kamuya açık Wi-Fi ağları buna dâhildir— ile koruruz.

Videoların ara belleğe alınmasına elveda deyin

Videolarınızın yüklenmesini beklemekten sıkıldınız mı? İSS yavaşlatmasını atlatmak için ExpressVPN'in herhangi bir sunucu konumuna bağlanın. Gizlilik, güvenlik ve sınırsız bant genişliği sağlayan şifrelenmiş VPN bağlantısı ile videoları izleyin.

Sansürün üstesinden gelin

Eğer Twitter ve YouTube gibi siteler, bulunduğunuz konumda sansürlenmişse, ExpressVPN başka bir ülkedeymişsiniz gibi internete bağlanmanıza yardım eder. ExpressVPN ile 94 ülkedeki 160 konuma bağlanabilirsiniz. Böylece, dünyanın geri kalanından ayrı düşürülmezsiniz.

İnternet yasaklarının olduğu bir ülkede yaşıyor veya bu ülkelere seyahat ediyorsanız, VPN ideal bir çözümdür. Böylece favori içeriklerinize ve hizmetlerinize her zaman erişebileceksiniz.

ExpressVPN Edinin

Uygulamamız üzerinden tek dokunuşla bağlanın

ExpressVPN uygulamaları ağımıza bağlanmayı herkes için kolaylaştırır. Dahası, ExpressVPN uygulamalarını aynı anda beş cihazla sınırlı olmak üzere kullanabilirsiniz. Örneğin, iki bilgisayar ve üç akıllı telefon üzerinden aynı anda bağlanabilirsiniz.

Favori cihazlarınızın hepsi için bir ExpressVPN uygulaması mevcuttur. Kolay bir şekilde VPN indirmek ve yükleme talimatlarını görmek için için şimdi kaydolun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.
ExpressVPN Edinin
Video calling with ExpressVPN.

En kolay VPN'den daha fazlası

ExpressVPN, ayrıca size premium hız, kalite ve destek sunar.

Ultra hızlı sunucular

Mümkün olan en yüksek hızı sunmak için ağımızı sürekli optimize ediyoruz. Çevrimiçi HD video izlemenin ve sınırsız bant genişiğinin tadını çıkarın.

Risk olmadan deneyin

ExpressVPN'i seveceğiniz konusunda kendimize o kadar güveniyoruz ki 30 günlük para iade garantisi sunuyoruz. Uğraşmak yok, stres yok.

5 yıldızlı destek

Destek ekibimiz size e-posta veya canlı sohbet üzerinden yardım etmek için 7/24 hizmetinizdedir. Dakikalar içinde yardım alın.

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VPN tarafından korunan bir laptop ile bir kişi.
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Laptop'da ExpressVPN kullanan bir kişi.
Anonim bir şekilde gezinin

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Tarayıcıdaki kilidi anahtarla açan kadın.
Web sitelerine engeli kaldırın

Sevdiğiniz web hizmetlerine erişin ve sansürü yenin

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Güvenlik ve gizlilik
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Araçlar ve hizmetler
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VPN SSS
VPN nedir? Neden VPN için para ödemelisiniz? Proxy vs VPN VPN tüneli nedir? Ev VPN'i vs İşletme VPN'i VPN vs uzak masaüstü VPN kullanmak kolay mı? Yeni başlayanlar için VPN