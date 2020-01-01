Beş dakikadan kısa bir sürede VPN yüklemek için kolay yolu seçmek istiyor musunuz?

ExpressVPN ile şunları kolayca yapabilirsiniz:

Gizliliğinizi koruyun

ExpressVPN'e bağlandığınızda, gezindiğiniz web siteleriyle kullandığınız bilgisayar veya mobil cihaz arasında güvenli bir tünel oluştururuz. Gönderdiğiniz ve aldığınız verileri, güçlü, 256-bit şifreleme—kamuya açık Wi-Fi ağları buna dâhildir— ile koruruz.

Videoların ara belleğe alınmasına elveda deyin

Videolarınızın yüklenmesini beklemekten sıkıldınız mı? İSS yavaşlatmasını atlatmak için ExpressVPN'in herhangi bir sunucu konumuna bağlanın. Gizlilik, güvenlik ve sınırsız bant genişliği sağlayan şifrelenmiş VPN bağlantısı ile videoları izleyin.

Sansürün üstesinden gelin

Eğer Twitter ve YouTube gibi siteler, bulunduğunuz konumda sansürlenmişse, ExpressVPN başka bir ülkedeymişsiniz gibi internete bağlanmanıza yardım eder. ExpressVPN ile 94 ülkedeki 160 konuma bağlanabilirsiniz. Böylece, dünyanın geri kalanından ayrı düşürülmezsiniz.

İnternet yasaklarının olduğu bir ülkede yaşıyor veya bu ülkelere seyahat ediyorsanız, VPN ideal bir çözümdür. Böylece favori içeriklerinize ve hizmetlerinize her zaman erişebileceksiniz.