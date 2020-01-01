Ev VPN'i ve işletme VPN'inin tanımları

Kişisel VPN hangi açıdan işletme VPN'inden farklıdır?

Kişisel bir VPN bir kuruluşun değil, bir kişinin faydalanması için kurulur. ExpressVPN doğrudan kişisel abonelere VPN uygulamaları ve hizmetleri sağlar.

ExpressVPN, kurumsal bir VPN gibi, interneti farklı bir konumdaymışsınız gibi kullanmanızı ve koruma amaçlı bir şifreleme katmanı sağlar. Ancak kurumsal VPNlerin aksine, ExpressVPN herhangi bir şirketin, devletin veya farklı bir kurumun değil, bireysel müşterilerinin gizliliğini korumak için tasarlanmıştır.