Ev VPN'i ve işletme VPN'inin tanımları

İşletmeler neden VPN kullanır?
Kurumsal VPN olarak da adlandırılan bir işletme VPN'i, bir kurumun uzaktaki çalışanlarının internete ofistelermiş gibi bağlanmalarını sağlar. Bir işletme VPN'i genellikle takip edilmeye ve bilgisayar korsanlığına karşı korunma için bir şifreleme katmanı da sağlar
Bu, çalışanların şirketin intranetinde bulunan hassas bilgilere erişmeleri gerektiğinde kullanışlıdır. Benzer nedenlerle, çoğu devlet dairesi ve üniversite çalışanları ve öğrencileri için “kurumsal” türde VPN hizmetini kullanır.
Ancak unutmamak gerekir ki kurumsal VPNler kişilerin değil şirketin gizliliğini koruma amacındadır. Belirli bir web sitesine girmek için bir kurumsal VPN kullandığınızda, IP adresiniz web sitesinden gizlenebilir, ancak web sitesini ziyaret etmiş olmanız şirketten gizlenmeyecektir.