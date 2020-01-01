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Ev VPN'i ve işletme VPN'inin tanımları

Hali hazırda bir kurumsal VPN'e sahip olsanız bile kişisel kullanımınız için de bir VPN kullanmak iyidir. Ev VPN'i, işletme VPN'inin sunamayacağı özellikleri ve gizliliği sunar. Dijital hayatınız için hangi VPN çözümünün uygun olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

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Woman at computer working from home with a VPN.

İşletmeler neden VPN kullanır?

Kurumsal VPN olarak da adlandırılan bir işletme VPN'i, bir kurumun uzaktaki çalışanlarının internete ofistelermiş gibi bağlanmalarını sağlar. Bir işletme VPN'i genellikle takip edilmeye ve bilgisayar korsanlığına karşı korunma için bir şifreleme katmanı da sağlar

Residential home with VPN icon, compared with an office building with VPN icon.

Bu, çalışanların şirketin intranetinde bulunan hassas bilgilere erişmeleri gerektiğinde kullanışlıdır. Benzer nedenlerle, çoğu devlet dairesi ve üniversite çalışanları ve öğrencileri için “kurumsal” türde VPN hizmetini kullanır.

Ancak unutmamak gerekir ki kurumsal VPNler kişilerin değil şirketin gizliliğini koruma amacındadır. Belirli bir web sitesine girmek için bir kurumsal VPN kullandığınızda, IP adresiniz web sitesinden gizlenebilir, ancak web sitesini ziyaret etmiş olmanız şirketten gizlenmeyecektir.

Business office building with VPN.

Kişisel VPN hangi açıdan işletme VPN'inden farklıdır?

Kişisel bir VPN bir kuruluşun değil, bir kişinin faydalanması için kurulur. ExpressVPN doğrudan kişisel abonelere VPN uygulamaları ve hizmetleri sağlar.

ExpressVPN, kurumsal bir VPN gibi, interneti farklı bir konumdaymışsınız gibi kullanmanızı ve koruma amaçlı bir şifreleme katmanı sağlar. Ancak kurumsal VPNlerin aksine, ExpressVPN herhangi bir şirketin, devletin veya farklı bir kurumun değil, bireysel müşterilerinin gizliliğini korumak için tasarlanmıştır.

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler.

Bir iş VPN'i kullanmak güvenli midir?

Çoğu şirket, bir kurumsal VPN'e bağlandıklarında çalışanlarının internet aktivitesini izleme, filtreleme ve kaydetme hakkını saklı tutar. İşvereninizin görmesini istemediğiniz bir gezinme yapmak isterseniz, bunu bir işletme VPN'i üzerinde yapmamalısınız.

ExpressVPN'in görevi ise, ExpressVPN'deki herhangi bir dahil olmak üzere, kişisel internet trafiğinizin hiç kimse tarafından görülmemesini sağlamaktır. ExpressVPN, bağımsız olarak denetlenmiş bir gizlilik politikasına uygun olarak, ziyaret ettiğiniz web sitelerini görmez veya kaydetmez.

İş için bir kurumsal VPN'e sahipseniz ve yine de evde gizlilik istiyorsanız, ExpressVPN gibi bir kişisel VPN'i kullanmayı düşünmelisiniz.

Neden ev VPN'i olarak ExpressVPN kullanmalı?

ExpressVPN dünyanın her yerinde konumlar, her cihaz için uygulama ve 7/24 destek gibi, çoğu kurumsal VPNlerin sunmadığı özelliklere sahiptir. ExpressVPN'in çoğu işletme VPN'inden nasıl üstün olduğuna göz atın:

Neden ev VPN'i olarak ExpressVPN kullanmalı?
İşletme VPN'iExpressVPN
IP adresinizi gizler
İnternet trafiğinizi şifreler
94 ülkede 160 konum
Aynı anda en fazla beş cihazdan bağlanın
Windows, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için uygulamalar
Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok
Canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 destek

ExpressVPN ile gelen gizlilik ve güvenlik özelliklerinin tam listesine göz atın.

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VPN SSS
VPN nedir? Neden VPN için para ödemelisiniz? Proxy vs VPN VPN tüneli nedir? Ev VPN'i vs İşletme VPN'i VPN vs uzak masaüstü VPN kullanmak kolay mı? Yeni başlayanlar için VPN
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