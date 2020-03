Hvordan fjerner en VPN hjemmesideblokeringer online?

Nogle regeringer overvåger internettraffik for at begrænse adgangen til visse sider. En VPN fungerer som en hjemmesideafblokerer ved at route din internettrafik igennem en krypteret tunnel, så den ikke kan inspiceres, manipuleres eller censureres.

Krypter din nettrafik med ExpressVPN for at afblokere de sider du vil, selv hvis de er censurerede i dit land. Når du forbinder til en af vores servere rundt omkring i verden, vil du være i stand til at browse Internettet med en ny IP adresse og få adgang til sider der ellers måske vil være censurerede for dig. Få ExpressVPN