İnternet kısıtlaması: Nedir bu?
İnterneti sansürleyen bir ülkede yaşıyor veya oralara seyahat mi ediyorsunuz? ExpressVPN, günlük hizmetlere ve popüler uygulamalara erişmenize yardımcı olur.
İnternet kısıtlaması ve kısıtlamadaki amaç nedir?
İnternet kısıtlaması, bilgiye erişimi sınırlamak için hükümetler tarafından internet içeriğinin baskı altına alınmasıdır. Ayrıca, okullar ve işyerleri dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için ağlarındaki içeriği engellerken ebeveynler de çocuklarını uygun olmayan içeriklerden korumak için erişilebilir siteleri sınırlar.
Ülkeler, bilginin yayılmasını önlemek için internet sansürünü kullanır ve bu da resmi tezlerine karşı dünyadan kaynaklanabilecek tepkileri bastırır. Bu, yöntem insanları kontrol etmenin ve toplumdaki isyan duygusunu önlemenin bir yoludur. Hükümetler tarafından konulan internet kısıtlaması, genellikle ahlaki veya dini tepkiler ile telif hakkıyla korunan materyallere erişimi engellemek için desteklenir.
Sansürcüler, internet kullanıcılarının web sitelerine (dış haber siteleri gibi), uygulamalara (Facebook ve YouTube gibi) ve hizmetlere (Google gibi) erişmesini engellemek için teknik yöntemler kullanır. Bazı durumlarda ülkeler, içeriğin internette yayınlanmasını zorlaştıran yasalar çıkarır. Hatta ekstrem durumlarda, vatandaşların internete erişimini tamamen engellerler. ExpressVPN'in 2020 İnternet Kısıtlaması Raporu, dünyadaki ülkelerin internet sansürünü nasıl uyguladığını inceliyor.
İnternet kısıtlaması meseleleri: Bizi nasıl etkiliyor?
Çarpık dünya görüşü: Sansür, dünyayı ve toplumu nasıl algıladığımıza etkide bulunur ve bu da genellikle kişinin kendi toplumunun daha olumlu bir resminin sunulması ile olur. Öte yandan sansür, dünyadaki alternatif yaşam biçimlerini bilmemizi de engeller.
Rahatsızlık: Seyahat ederken veya yurt dışında yaşarken kullandığınız temel çevrimiçi hizmetlerin engellenmesi sinir bozucu olabilir. Bu, aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak, haber ve eğlence için güvendiğiniz temel e-postanız, mesajlaşma uygulamalarınız, sosyal medyanız ve görüntülü sohbet araçlarınız olmadan idare etmeniz gerektiği anlamına gelebilir.
İş konusundaki dezavantajlar: Şirketler, iş konusunda karar vermelerine yardımcı olabilecek tüm bilgilere erişim sağlayamadıklarında sansür tarafından önleri kesilmiş olur. Popüler iletişim hizmetlerini engelleyen ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası şirketler de, uygunlukları ve kaliteleri ne olursa olsun orada mevcut olan uygulamaları kullanarak uyum sağlamalıdır.
Gizlilik kaybı: Sansürün yüksek olduğu ülkelerde, bireyler orada kullanılabilen sosyal medya ve sohbet uygulamalarını kullanmakla sınırlanır ve bu uygulamalar hassas içerik içerip içermemesi bakıından büyük olasılıkla izlenir ve i.ermesi durumunda geniş kitlelere yayılmadan önce yayından kaldırılır.
Müdahale edilmiş eğlence: Bir ülke, video izleme hizmetlerini veya belirli filmleri ve TV şovlarını engelleyebilir ya da yalnızca tercih ettiği mesajlara aykırı içeriği kesen sürümlere izin verir.
İnternet kısıtlaması nasıl çalışır?
DNS
Web sitelerini ve hizmetlerini sansürlemenin en yaygın ve ilkel aracı, DNS kayıtlarını yeniden yönlendirmektir. Bu, bir işletmeyi telefon rehberinden veya harita hizmetinden çıkarmaya benzer, ancak yine de hizmete aşina olanların doğrudan ona ulaşmasına izin verir. Bu strateji için sık kullanılan atlatma yöntemi, yabancı sağlayıcılar kısıtlamaya uymayacağından, kendi ülkeniz dışında bir DNS sağlayıcısı kullanmaktır.
IP engellemesi
Daha karmaşık bir strateji, hedef siteye bağlanan IP adresleriyle tüm istekleri ve bağlantıları engellemektir. Engellenen site paylaşımlı bir sunucuda barındırılıyorsa o sunucudaki tüm siteler aynı akıbete uğrar.
Anahtar kelime filtreleri
Anahtar kelime filtreleri ile belirli anahtar kelimeleri içeren tüm web siteleri engellenir. Yetkililer, izleme yoluyla yeni web sitelerini yeterince hızlı tanımlayamadığında ve yasaklayamadığında anahtar kelime filtreleme uygulanır.
Derin paket muayenesi
Derin paket muayenesi(DPI), kısıtlı bir ağa giren ve çıkan her bir veriyi analiz etme sürecini ifade eder. Her dijital sınırda güçlü bilgisayarlar ve depolama birimlerinin kurulması gerektiğinden, büyük kaynaklar gerektirir. Yan etki olarak, bağlantılar oldukça yavaş görünecektir.
Hız arızaları
Bazı şirketler internet bağlantınızı kesebilir ve belirli sitelere ulaşmayı inanılmaz derecede yavaş ve hantal hâle getirebilir. Bu yaklaşım geçmişte İSS'ler tarafından uTorrent ve LimeWire gibi peer-to-peer sitelerine erişimi kısıtlamak için kullanılmıştır.
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Dünyanın dört bir yanındaki VPN sunucularımızdan birine bağlandığınızda internette yeni bir IP adresiyle gezinebileceksiniz. Bu, başka bir ülkedeymiş gibi görünmenizi ve bunu yapmadığınız takdirde sansürlenmiş olan web sitelerine erişmenizi sağlayabilir.
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