İnternet kısıtlaması: Nedir bu?

İnternet kısıtlaması, bilgiye erişimi sınırlamak için hükümetler tarafından internet içeriğinin baskı altına alınmasıdır. Ayrıca, okullar ve işyerleri dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için ağlarındaki içeriği engellerken ebeveynler de çocuklarını uygun olmayan içeriklerden korumak için erişilebilir siteleri sınırlar.

Ülkeler, bilginin yayılmasını önlemek için internet sansürünü kullanır ve bu da resmi tezlerine karşı dünyadan kaynaklanabilecek tepkileri bastırır. Bu, yöntem insanları kontrol etmenin ve toplumdaki isyan duygusunu önlemenin bir yoludur. Hükümetler tarafından konulan internet kısıtlaması, genellikle ahlaki veya dini tepkiler ile telif hakkıyla korunan materyallere erişimi engellemek için desteklenir.

Sansürcüler, internet kullanıcılarının web sitelerine (dış haber siteleri gibi), uygulamalara (Facebook ve YouTube gibi) ve hizmetlere (Google gibi) erişmesini engellemek için teknik yöntemler kullanır. Bazı durumlarda ülkeler, içeriğin internette yayınlanmasını zorlaştıran yasalar çıkarır. Hatta ekstrem durumlarda, vatandaşların internete erişimini tamamen engellerler. ExpressVPN'in 2020 İnternet Kısıtlaması Raporu, dünyadaki ülkelerin internet sansürünü nasıl uyguladığını inceliyor.