Web'de Anonim Olarak Gezinme: Tamamen Anonim Olarak Nasıl Gezinilir

ExpressVPN gizliliğinizi ciddiye alıyor

Gizlilik ile gezinin

ExpressVPN ile internet trafiğiniz hiçbir zaman kaydedilmez. Bu nedenle hiçbir şey sizi bir IP adresi veya tarih damgası ile eşleştiremez. Paylaşılan IP adresleri ile iziniz sürülemez.

Anonim olarak ödeme yapın

BitPay üzerinden BitCoin ile ödeme yaptığınızda, sağlamanız gereken tek bilgi eposta adresinizdir, böylece tamamen anonim kalabilirsiniz. Ayrıca diğer birçok ödeme şeklini de kullanabilirsiniz.

Casusları etkisiz hale getirin

ExpressVPN, NSA gibi devlet kuruluşları ile bilgilerinizi paylaşmaz. Ve trafik kayıtları tutmadığımızdan dolayı çevrimiçi aktivitelerinizin herhangi bir üçüncü tarafa sızması imkansızdır.