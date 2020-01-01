Kendini anonim olarak tanıtan birçok VPN sağlayıcısı tam anonimlik sağladıklarını söylerler ama aslında çevrimiçi yaptıklarınızı kaydederler. ExpressVPN herkesin bir gizlilik hakkı olduğuna inanır. Bu yüzden hiçbir zaman çevrimiçi gezinme aktivitelerinizi kayıt altına almayız. Gizli kalın, güvenli kalın, ve anonim bir şekilde gezinin.
Web'de Anonim Olarak Gezinme: Tamamen Anonim Olarak Nasıl Gezinilir
ExpressVPN ile web'de anonim olarak gezinin ve gizliliğinizi koruyun.
Gizliliğiniz korunmasız! ExpressVPN ile gizliliğinizi geri kazanın
Anonim bir şekilde gezinmek için VPN kullanın
ExpressVPN yaptığınız her şeyi anonimleştirmenize yardımcı olur
IP adresinizi gizleyin ve gerçek anlamda anonim olun
Nerede olduğunuzu gizleyin ve anonim bir şekilde gezinin. Dünya çapındaki 94 ülke içinde herhangi bir ExpressVPN sunucusuna bağlandığınızda IP adresiniz ve konumunuz gizlenir. Fiziksel konumunuza göre fiyatları artıran şirketleri engelleyin ve VPN ile torrent indirirken gerçek IP adresinizi gizleyin.
Anonim gezinme 101: Çevrimiçiyken kendinizi koruyun
ExpressVPN'in Windows, Mac, Android, iOS, Linux ve yönlendiriciler için kullanımı kolay uygulamaları ve ayrıca medya izleme konsolları ve akıllı TVler gibi diğer cihazlar için birçok manuel kurulum öğreticileri arasından seçin.
Çevrimiçi gizliliğinizi koruyun. ExpressVPN'i anonim proxy VPN hizmetiniz olarak kullanın.
Bilgilerinizi üçüncü kişilere karşı koruyun
VPN olmadığında, üçüncü taraflar internet trafiğinizi görebilir. İnternet servis sağlayıcınız aktivitelerinizi takip edebilir ve diğer kuruluşlar ile paylaşabilir. Devletler verilerinizi içeriklere erişmenizi önlemek için kullanabilir, ve şirketler size karşı fiyat ayrımcılığı uygulayabilir. Ve özellikle herkese açık Wi-Fi kullandığınızda, siber suçlara ve trafik gözetlemelerine karşı korunmasız kalırsınız.
Çevrimiçi iken anonim kalmak ve diğer herkesi kişisel işlerinizden uzak tutmak için ExpressVPN kullanın.
ExpressVPN: En anonim VPN hizmeti
ExpressVPN 2009 yılından beri internet gizliliğinin yüksek sesli bir savunucusu olmuştur. Anonimlik, çevrimiçi gizlilik ve ifade özgürlüğünüzü korumak için mücadele eden organizasyonları gururlu bir şekilde destekliyoruz. ExpressVPN, bugün dünyanın önde gelen seçkin VPN servislerinden biridir.
Kişisel verileriniz için başka kime güvenebilirsiniz?
ExpressVPN gizliliğinizi ciddiye alıyor
Gizlilik ile gezinin
ExpressVPN ile internet trafiğiniz hiçbir zaman kaydedilmez. Bu nedenle hiçbir şey sizi bir IP adresi veya tarih damgası ile eşleştiremez. Paylaşılan IP adresleri ile iziniz sürülemez.
Anonim olarak ödeme yapın
BitPay üzerinden BitCoin ile ödeme yaptığınızda, sağlamanız gereken tek bilgi eposta adresinizdir, böylece tamamen anonim kalabilirsiniz. Ayrıca diğer birçok ödeme şeklini de kullanabilirsiniz.
Casusları etkisiz hale getirin
ExpressVPN, NSA gibi devlet kuruluşları ile bilgilerinizi paylaşmaz. Ve trafik kayıtları tutmadığımızdan dolayı çevrimiçi aktivitelerinizin herhangi bir üçüncü tarafa sızması imkansızdır.
Anonim gezinme kısıtlamaları
Ancak, anonim gezinme söz konusu olduğunda birkaç sınır bulunmaktadır.
Öncelikle, bilgisayarınız uyku moduna geçtiğinde, güçte bir değişiklik oluştuğunda veya Wi-Fi ağını değiştirdiğinizde en iyi VPN bağlantıları bile bazen kopabilir. Bu olduğunda, ExpressVPN'in Network Lock kill switch‘i sizi korumak için hazırdır ve VPN bağlantınız başarılı bir şekilde tekrar bağlanana kadar tüm internet trafiğini durdurur.
Çevrimiçi hesaplarınızdan çıkış yapma veya onları silme, takipçileri yenme ve Tor gibi araçları kullanma dahil olmak üzere, çevrimiçi anonim kalma üzerine daha fazla kapsamlı tavsiyeler için Gizlilik Kılavuzları‘na göz atın.
Paylaşılan IP adresleri ile hızlı, anonim VPN
ExpressVPN'i seçmek için birçok harika neden var!
Aşırı hızlı VPN
ExpressVPN'in optimize edilmiş ağı, anonim olmanızı sağlarken aşırı hızlar ve sınırsız bant genişliği sağlar. IP adresinizin özel olarak sizi veya ailenizi tanımladığı evinizden farklı olarak, ExpressVPN'de diğer birçok kişi ile bir IP adresini paylaşırsınız. Dahası, tüm internet trafiğiniz tamamen şifrelenir ve ExpressVPN aktivite veya bağlantı kaydı tutmaz. Paylaşılan IP adresiniz sizi herhangi bir çevrimiçi aktiviteye ilişkilendirmek için kullanılamaz.
Günün her saati destek
Uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, canlı sohbet desteği günde 24 saat, haftada 7 gün hizmetinizdedir. Destek temsilcilerine doğrudan e-posta gönderebilir veya anonim bir şekilde canlı sohbet gerçekleştirebilirsiniz.
30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN dünyanın en güvenilir, ultra hızlı VPN'ini seveceğiniz konusundan kendinden emin. Memnun kalmadınız mı? Uğraşsız 30 günlük para iade garantisi ile paranızı geri alın. Hiçbir koşul yok.
VPN kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin
VPN nedir?
VPN'in çevrimiçi trafiğinizi meraklılara karşı nasıl koruduğunu öğrenin
Verilerinizi şifreleyin
Güçlü şifreleme verilerinizi ve iletişimlerinizi korur
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