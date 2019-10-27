Смотрите матчи MLS на YouTube TV

Цена: от 65 USD/месяц

Каналы: ABC

YouTube открывает доступ ко множеству каналов, где транслируются матчи MLS и кубок MLS. Стоимость подписки составляет 65 USD/месяц. Если вы не планируете оформлять подписку на YouTube TV, воспользуйтесь пятидневным пробным периодом.

Чтобы смотреть матчи под защитой VPN:

Примечание. Для оплаты YouTube TV вам потребуется кредитная/дебетовая карта, выданная в США, или учетная запись PayPal. Также вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, в том числе если у вас нет американской банковской карты.

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Узнайте больше о том, как смотреть YouTube TV с ExpressVPN.

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Могу ли я использовать VPN, чтобы смотреть матчи MLS из другой страны?

ExpressVPN — это сервис, обеспечивающий защиту конфиденциальности и безопасности, и его не следует использовать в качестве средства обхода авторских прав. Мы не можем видеть или контролировать то, что вы делаете, подключившись к нашим VPN-серверам, поэтому вы сами несете ответственность за соблюдение наших Условий предоставления услуг, условий вашего контент-провайдера и любых применимых законов.

Смотрите прямые трансляции матчей MLS на Hulu + Live TV

Цена: от 65 USD/месяц

Каналы: ABC

Hulu+Live TV — это еще один способ смотреть матчи MLS. Здесь доступен семидневный бесплатный пробный период. Для регистрации вам может потребоваться указать американский почтовый индекс (например, 10012, 48104) и предоставить данные кредитной карты.

Чтобы смотреть прямые эфиры матчей MLS с Hulu + Live TV под защитой VPN-сервиса:

Узнайте больше о том, как смотреть Hulu с ExpressVPN.

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Смотрите прямые трансляции матчей MLS на fuboTV

Цена: 65 USD/месяц

Каналы: ABC

Ищете другой способ смотреть матчи MLS? Воспользуйтесь семидневным бесплатным периодом от fuboTV и смотрите футбол и другие виды спорта — например, MLB и NHL!

Чтобы смотреть игры MLS на fuboTV под надежной защитой VPN-сервиса:

Примечание. Для оформления подписки вам потребуется кредитная или банковская карта, выданная в США. От плажетного адреса будут зависеть доступные вам местные каналы. Вероятно, вы уже не сможете изменить свое местоположение.

Узнайте больше о том, как смотреть fuboTV с ExpressVPN.

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите прямые трансляции матчей MLS на Sky Sports

Цена: от 22 GBP/месяц

Sky Sports — это один из британских каналов, имеющих официальную лицензию на трансляцию матчей MLS. Sky Sports доступен только для жителей Британии и Ирландии. Для регистрации вам потребуется предоставить действительный почтовый индекс и данные кредитной/дебетовой карты, выданной в Британии или Ирландии.

Sky транслирует не менее двух матчей регулярного чемпионата в неделю, матчи All-Star и все игры плей-оффа кубка MLS.

Если вы уже оформимли подписку на Sky, то сможете смотреть онлайн-трансляции через Sky Go. Используя VPN, вы сможете смотреть Sky Go приватным и безопасным образом, а также избавиться от ограничения пропускной способности подключения со стороны интернет-провайдера.

Чтобы смотреть игры MLS на Sky Go с VPN:

Узнайте больше о том, как смотреть Sky с ExpressVPN.

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите повторы и обзоры матчей MLS на Pluto TV

Цена: бесплатно

Pluto TV предлагает доступ к официальному каналу MLS, где транслируются повторы и обзоры проведенных матчей. И всё это совершенно бесплатно!

Чтобы смотреть матчи MLS на Pluto TV под защитой VPN-сервиса:

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите обзоры всех матчей на YouTube

Официальный канал MLS на YouTube позволит вам смотреть обзоры всех матчей и покажет все голы с разных ракурсов!

Узнайте больше о том, как смотреть YouTube с ExpressVPN.

Хотите смотреть игры на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Следите за счетом и лучшими моментами матчей в приложении MLS

Если вы хотите быть в курсе последних новостей MLS, следить за счетом и быть в курсе лучших моментов игр, обязательно загрузите официальное приложение MLS.

Планируете ли вы снова насладиться лучшими голами недели или изучить текущую статистику любимой команды, приложение MLS (Android/iOS) просто необходимо всем фанатам этой лиги.

ExpressVPN полностью поддерживает приложение MLS и позволит вам устанавливать безопасное подключение, чтобы быть в курсе последних событий!

Кто выиграл кубок MLS 2021?

12 декабря New York City FC победил Portland Timbers: матч закончился со счетом 1:1, судья дал дополнительное время и назначил пенальти. Это первый кубок MLS, выигранный данным клубом за всю историю франшизы.

Календарь сезона 2022 MLS

Вот календарь сезона 2022 MLS. Сверьте даты с вашим любимым сервисом потоковых трансляций. Приведенные здесь даты могут измениться.

Дата Событие 26–27 февраля, 2022 Начало сезона 18 июля, 2022 Неделя соперничества 9 октября, 2022 День решений Будет объявлено Плей-оффы кубка MLS 5 ноября 2022 Кубок MLS

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