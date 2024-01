Se MLS-kampe på YouTube TV

Pris: 65 USD/måned og opefter

Kanaler: ABC

YouTube tilbyder en række kanaler, der sender MLS-kampe og MLS-cuppen, og abonnementet koster 65 USD/måned. Hvis du ikke har lyst til at forpligte dig til YouTube TV, kan du bruge den gratis prøveperiode på fem dage.

Sådan ser du privat og sikkert med en VPN:

Bemærk: Du skal muligvis bruge et gyldigt amerikansk kredit-/betalingskort eller PayPal for at abonnere på YouTube TV. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/betalingskort.

Vil du se kampene på den store skærm? Lær om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit TV.



Kan jeg bruge en VPN til at se MLS-kampe fra et andet land?

ExpressVPN er en tjeneste til privatliv og sikkerhed og bør ikke bruges som et middel til at omgå ophavsretten. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er ansvarlig for at overholde vores servicevilkår, din indholdsudbyders vilkår og eventuelle gældende love.

Livestream MLS-kampe på Hulu + Live TV

Pris: 65 USD/måned og opefter

Kanaler: ABC

Hulu + Live TV er en anden måde at se MLS-kampe på og tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage. Du skal muligvis angive et gyldigt amerikansk postnummer (f.eks. 10012, 48104) og et amerikansk kreditkort.

Sådan ser du live MLS-kampe med Hulu + Live TV privat og sikkert med en VPN:





Se MLS live på fuboTV

Pris: 65 USD/måned

Kanaler: ABC

Hvad med en anden måde at se MLS-kampe på? Brug den gratis prøveperiode på syv dage med fuboTV til at se mere fodbold og andre sportsgrene som MLB og NHL!

Sådan streamer du live MLS-kampe med fuboTV privat og sikkert med en VPN:

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere. Den faktureringsadresse, du angiver, kan bestemme, hvilke lokale kanaler der er tilgængelige, og du kan muligvis ikke ændre din placering.





Stream MLS live på Sky Sports

Pris: 22 GBP/måned og opefter

Sky Sports er en af de officielle britiske tv-udbydere, der tilbyder MLS-kampe. Sky Sports er kun tilgængelig for beboere i Storbritannien og Irland. Du skal også angive et gyldigt postnummer og et kredit- eller debetkort fra Storbritannien/Irland.

MLS on Sky dækker mindst to sæsonkampe hver uge, All-Star-kampen og hver MLS Cup Playoff-kamp.

Hvis du allerede har et Sky-abonnement, kan du streame indholdet online via Sky Go. Med en VPN kan du se Sky Go privat og sikkert samt omgå båndbreddebegrænsninger fra din internetudbyder.

Sådan ser du MLS på Sky Go med en VPN:





Se MLS-kampe og højdepunkter på Pluto TV

Pris: Gratis

Pluto TV tilbyder den officielle MLS-kanal med replays og højdepunkter på deres hjemmeside. Det er helt gratis!

Sådan ser du MLS-kampe på Pluto TV privat og sikkert med en VPN:



Se alle kampens højdepunkter på YouTube

Den officielle MLS YouTube-kanal er stedet for dig, hvis du elsker højdepunkter. Se detaljerede højdepunkter i hver kamp og følg med i alle mål!





Se mål og højdepunkter i MLS-appen

Hvis du ikke vil gå glip af de seneste MLS-nyheder, -højdepunkter og -resultater, skal du sørge for at bruge den officielle MLS-app.

Uanset om du ønsker at genopleve ugens bedste mål eller dykke ned i de seneste præstationsstatistikker for dit yndlingsteam, er appen (til Android og iOS) den uundværlige følgesvend for alle MLS-fans.

ExpressVPN fungerer problemfrit med MLS-appen og holder dig sikkert forbundet, så du kan holde dig opdateret om al handlingen!

Hvem vandt MLS-cuppen i 2021?

New York City FC vandt over Portland Timbers søndag den 12. december via en straffesparkskonkurrence efter kampen endte 1-1 med regulering og ekstra tid. Det var klubbens første MLS Cup i franchisens historie.

Sæsonkalender for MLS i 2022

Her er kalenderen for MLS i 2022 MLS. Tjek din foretrukne streamingside for tidspunkter. De datoer, der er angivet her, er underlagt ændringer.

Dato Begivenhed 26. februar – 27. februar 2022 Åbningsweekend 18. juli 2022 Rivaliseringsuge 9. oktober 2022 Beslutningsdagen Annonceres senere MLS Cup Playoffs 5. november 2022 MLS Cup

