2022-23 시즌 분데스리가가 시작되었습니다. 프리미어 리그에서 가장 흥미진진한 선수 중 한 명인 리버풀의 공격수 사디오 마네가 합류한 바이에른 뮌헨이 11번째 분데스리가 연속 우승을 차지할 수 있을까요? 무엇보다 흥미진진한 점은 이번 시즌 분데스리가에서 무려 4명의 한국 선수의 활약을 기대할 수 있다는 것입니다. 마인츠의 이재성 선수, 프라이부르크의 정우영 선수, 헤르타 베를린 이동준 선수 그리고 샬케 04 이동경 선수의 활약을 놓치지 마세요. 이 페이지에서 2022–23 분데스리가 시즌을 온라인으로 안전하게 실시간 스트리밍 할 수 있는 최고의 방법에 대해 읽어보세요.

VPN으로 2022–23 분데스리가 생중계 방법

몇 가지 간단한 단계를 따르면 VPN으로 분데스리가 게임을 안전하게 스트리밍 할 수 있습니다.

ExpressVPN을 받으세요. 시청하려는 방송사와 일치하는 VPN 서버 위치에 연결합니다. 예를 들어 미국 방송을 스트리밍 하려면 미국의 보안 서버에 연결하세요. ESPN+(미국) 등 보고 싶은 방송사의 일정을 확인하고, 스트리밍 하고 싶은 경기를 찾아보세요. 경기를 즐기세요!

한국 티빙에서 분데스리가 시청하는 방법

가격: 베이직 7,900원/월 프리미엄 13,900원

티빙은 CJ 계열 OTT 서비스입니다. 각종 드라마, 예능, 티빙 오리지널 프로그램을 제공하며 분데스리가 22/23 시즌 주요 경기를 tvN, tvN 스포츠에서 독점 생중계합니다. 분데스리가 외에도 UFC 및 월드 복싱 슈퍼 매치 중계를 제공합니다.

미국 ESPN+에서 분데스리가 시청하는 방법

가격: 10 USD/월 또는 100 USD/년

ESPN+는 미국 분데스리가에 대한 영어 중계권을 가지고 있습니다. 미국 방송사는 MLS 및 국제 축구, NHL, PGA 골프 등과 같은 다른 스포츠도 시청할 수 있습니다.

영국 BT Sport에서 분데스리가를 시청하는 방법

가격: 25GBP/월 이상

BT Sport는 영국 분데스리가의 중계권도 보유하고 있습니다. 이 서비스는 영국 및 아일랜드 거주자에게만 제공됩니다. 스포츠를 온라인으로 스트리밍 하는 데 BT 광대역이 필요하지 않습니다. 대신 월간 패스를 선택하면 모든 BT 스포츠를 계약 없이 이용할 수 있습니다. BT Sport 앱 또는 웹 플레이어로 15분 이내에 설정할 수 있습니다.

참고: 스트리밍을 시청하려면 BT ID가 필요합니다. BT ID를 얻으려면 TV 라이선스가 필요합니다. 즉, 구독하려면 유효한 영국 우편번호와 현지 은행 카드도 제공해야 합니다.

YouTube에서 독일 축구 하이라이트 보기

공식 Bundesliga YouTube 채널 또는 공식 독일 축구 YouTube 채널에서 모든 경기의 액션과 최고의 골을 확인하세요. 공식 독일 축구 채널은 일부 DFB-Pokal 게임의 라이브 방송을 제공합니다.

2022-23 분데스리가 일정

날짜 이벤트 2022년 8월 5일 – 2023년 5월 27일 2022–23 분데스리가 시즌 2022년 7월 29일 – 2023년 6월 3일 2022–23 DFB-Pokal

2022-23 분데스리가 시즌 최고의 게임

Date Match 2022년 10월 8일 Borussia Dortmund vs. Bayern Munich 2022년 10월 8일 Borussia Mönchengladbach – Cologne 2023년 1월 21일 RB Leipzig vs. Bayern Munich 2023년 1월 28일 Hertha Berlin vs. Union Berlin 2023년 3월 4일 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig 2023년 3월 11일 Schalke vs. Borussia Dortmund 2023년 4월 1일 Bayern Munich vs. Borussia Dortmund 2023년 4월 1일 Cologne vs. Borussia Mönchengladbach 2023년 5월 20일 Bayern Munich vs. RB Leipzig 2023년 8월 6일 Union Berlin vs. Hertha Berlin 2023년 9월 10일 RB Leipzig vs. Borussia Dortmund 2023년 9월 17일 Borussia Dortmund vs. Schalke

ExpressVPN은 저작권 우회 수단으로 이용될 수 없는 VPN 서비스입니다. 자세한 내용은 ExpressVPN 서비스 약관 및 이용 중인 콘텐츠 제공 업체의 이용 약관을 참고하시기 바랍니다.