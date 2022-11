Si votre vitesse d’accès internet est lente ou si vous avez des problèmes de streaming, plusieurs raisons sont possibles :

-La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre emplacement physique

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus stables que les connexions non filaires)

-Une interconnectivité réduite entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion internet faible à votre emplacement

-Votre type d’appareil et sa puissance

Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème :

-Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une autre localisation de serveur VPN

-Changez de protocole VPN

Si vous essayez chacune des solutions ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7. Nos conseillers répondront à vos questions en quelques secondes.