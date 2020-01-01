TrustedServer güvenliği: Sadece ExpressVPN'de

TrustedServer sürekliliği ve güvenliği artırır
Bilindiği üzere, sunucu yöneticisi işletim sistemini (OS) ve yazılımı sunucu ilk kurulduğunda yükler, daha sonra zaman içinde güncellemeler ekler. Her değişiklik, sunucular arasında farklılıkların doğması için bir fırsattır, bu da her birinin birebir aynı kodu kullandığı güvenini azaltır. Yıllar önce kurulmuş bir sunucu, yöneticilerin bugünlerde denetledikleri sunuculardan tehlikeli derecede farklı bir şekilde çalışıyor olabilir.
TrustedServer ExpressVPN'in 3.000+ VPN sunucusundan her birinin en güncel yazılıma sahip olduğundan emin olur. Bir sunucu her başlatıldığında tüm yazılım yığını, OS ve her şeyi içeren en güncel salt okunabilir görüntüyü yükler. Bu demek oluyor ki, ExpressVPN her bir sunucu üzerinde neyin çalıştığını bilir—böylece zafiyet veya yanlış yapılandırma riskini en aza indirir ve VPN güvenliğini önemli ölçüde artırır.