TrustedServer güvenliği: Sadece ExpressVPN'de

TrustedServer ExpressVPN'in 3.000+ VPN sunucusundan her birinin en güncel yazılıma sahip olduğundan emin olur. Bir sunucu her başlatıldığında tüm yazılım yığını, OS ve her şeyi içeren en güncel salt okunabilir görüntüyü yükler. Bu demek oluyor ki, ExpressVPN her bir sunucu üzerinde neyin çalıştığını bilir—böylece zafiyet veya yanlış yapılandırma riskini en aza indirir ve VPN güvenliğini önemli ölçüde artırır.