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TrustedServer güvenliği: Sadece ExpressVPN'de

En gelişmiş VPN sunucusu teknolojisi, temel gizlilik korumalarının doğrulanması için bağımsız olarak denetlendi. Onun adı ExpressVPN TrustedServer.

  • All data wiped with every reboot, as VPN servers run on RAM only
  • Servers never write to the hard drive, further minimizing data risk
  • The entire software stack is reinstalled on every server at startup
  • We know what’s running on every server, with no inconsistencies
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Sunuculara yüklenen ExpressVPN TrustedServer teknolojisi.

TrustedServer'ın tanımı

Bu video, ExpressVPN TrustedServer'ın temel yeniliklerinin size daha güvenli bir internet sağlamak amacıyla birlikte nasıl çalıştıklarını gösterir.

ExpressVPN TrustedServer: Raising the bar

Videoyu göremiyor musunuz? Şunu indirin: transcript (PDF, 81kb)

Hard disk riskini ortadan kaldırır

Çöp kovası üzerinde bir VPN hard diski tutan el. TrustedServer hard diski resimden çeker alır.

Geleneksel sunuculardaki sorun

Sunucuları çalıştırmanın genel yöntemi hard disklere dayalıdır ve bu yöntem, veriler silinene veya verilerin üstüne yazılana kadar verileri saklar. Bu, sunucuların hassas bilgiler içerme riskini arttırır. Bu veriler, üçüncü bir kişi sunucuyu ele geçirirse tehlikede olur. Daha da kötüsü, sunucunun savunmasını aşan korsanlar, sunucu içinde kalmalarını sağlayabilecek bir arka kapı da yükleyebilirler.

RAM'de veri gösteren ama hard disk üzerinde hiçbir şey yazmayan çizim.

Sadece RAM üzerinde çalışarak sorun çözülür

TrustedServer ile, ExpressVPN işletim sisteminin ve uygulamaların hard diske hiçbir zaman yazmamalarını sağlar. Bunun yerine, sunucu tamamen kısa süreli hafıza, yani RAM üzerinde çalışır. RAM veriyi saklamak için güce ihtiyaç duyduğundan dolayı, güç kapatılıp açıldığı her seferde sunucu üzerindeki tüm bilgiler silinir—böylece hem verilerin hem de potansiyel korsanların makine üzerinde kalmamalarını sağlar.

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TrustedServer sürekliliği ve güvenliği artırır

Sunucu yazılım güncellemelerinin genel olarak parça parça yapılmasının Trusted Server teknolojsini kullanmayan sunucular arasında nasıl tutarsızlığa yol açacağını gösteren tetrise benzer kalıplar.

Bilindiği üzere, sunucu yöneticisi işletim sistemini (OS) ve yazılımı sunucu ilk kurulduğunda yükler, daha sonra zaman içinde güncellemeler ekler. Her değişiklik, sunucular arasında farklılıkların doğması için bir fırsattır, bu da her birinin birebir aynı kodu kullandığı güvenini azaltır. Yıllar önce kurulmuş bir sunucu, yöneticilerin bugünlerde denetledikleri sunuculardan tehlikeli derecede farklı bir şekilde çalışıyor olabilir.

TrustedServer'ın sunucu ve yapılandırmaların tüm ExpressVPN sunucularında nasıl tutarlı olduğunu gösteren özdeş kalıp tablosu.

TrustedServer ExpressVPN'in 3.000+ VPN sunucusundan her birinin en güncel yazılıma sahip olduğundan emin olur. Bir sunucu her başlatıldığında tüm yazılım yığını, OS ve her şeyi içeren en güncel salt okunabilir görüntüyü yükler. Bu demek oluyor ki, ExpressVPN her bir sunucu üzerinde neyin çalıştığını bilir—böylece zafiyet veya yanlış yapılandırma riskini en aza indirir ve VPN güvenliğini önemli ölçüde artırır.

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ExpressVPN TrustedServer: Çıtayı yükseltiyor

Sadece salt okunabilir görüntüsü içeren ve ExpressVPN tarafından kriptolu olarak imzalanmış hard diski gösteren VPN sunucusu şeması.

TrustedServer teknolojisi kullanıcı gizliliği ve güvenliğini korumada büyük bir adımı temsil eder ve VPN sunucularının geleneksel işletiminin doğasında bulunan önemli risklerin üzerine gitmektedir. Ve bu konuda sadece bizim sözümüze güvenmeyin — TrustedServer teknolojisi PwC tarafından denetlenmeye devam ediyor. TrustedServer'ın çığır açan güvenliği: Sadece ExpressVPN'de.

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