iPhone용 ExpressVPN iOS 앱: 주머니 속 VPN 보호

세계에서 가장 뛰어난 스마트폰을 사용한다면 세계에서 가장 뛰어난 VPN도 필요합니다. ExprssVPN iOS 앱은 빠를 뿐만 아니라, 2023년에도 그리고 그 이후에도 고객님의 안전을 보장합니다.



전 세계 여러 VPN 서버 위치를 이용하여 iPhone의 IP 주소를 숨기고 검열 웹사이트의 차단을 해제하며 안전하지 않은 와이파이 네트워크 이용 시 데이터를 보호하여 iPhone을 안전하게 지키세요.

ExpressVPN iOS 앱은 다음과 같은 기기와 호환됩니다.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE(3세대, 2세대, 1세대), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN은 와이파이, LTE/4G, 3G 및 모든 모바일 데이터 통신에서 고객님의 iPhone을 보호합니다. UDP, TCP 및 IKEv2 암호화 프로토콜 중에 선택하거나 iPhone VPN 앱이 고객님께 가장 적합한 프로토콜을 선택하도록 하세요.



7일 무료 체험을 위해 App Store에서 iOS용 ExpressVPN 앱을 다운로드하세요.