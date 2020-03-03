Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu rehber, iOS 16, 15, 14, 13 ve 12’ye ExpressVPN uygulamasının nasıl kurulacağını gösterir.

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VPN uygulamasını indirme

App Store‘a gidin ve arama çubuğuna ExpressVPN girerek arama gerçekleştirin.

İNDİR‘e dokunun.

ExpressVPN uygulaması telefonunuza indirilecek.

ExpressVPN uygulamasını App Store’da göremezseniz, App Store ülkenizi değiştirin.

Uygulamanın inmesi tamamlandıktan sonra, ExpressVPN uygulamasını açmak için AÇ‘a dokunun.

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VPN uygulamasının kurulumu

Uygulamanın karşılama ekranında Giriş Yap‘a dokunun.

ExpressVPN aboneliğinizi App Store’dan SATIN ALMADIYSANIZ , ExpressVPN hesabınız ile ilişkili e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Giriş Yap ‘a tıklayın.

, ExpressVPN hesabınız ile ilişkili e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. ‘a tıklayın. ExpressVPN aboneliğinizi App Store’dan satın aldıysanız, App Store aboneliğinizi geri yükleyin‘e tıklayın. Apple Kimliğinizin şifresini girmeniz için bir iOS bilgi istemi alabilirsiniz.



ExpressVPN uygulaması tarafından toplanan bilgileri açıklayan bir beyan göreceksiniz. Devam etmek için Kabul et ve İlerle‘ye dokunun.

VPN’i kurmanız istenecek. Yüklemeye devam etmek için İlerle‘ye dokunun.

Uygulama size şu bildirimi sunacak: ‘”ExpressVPN” VPN Yapılandırması Eklemek İstiyor’. İzin Ver‘e dokunun.

VPN yapılandırmalarını eklemek için Touch ID‘yi kullanın veya parolanızı girin.

ExpressVPN, önemli duyurulardan veya uyarılardan haberdar olmayı isteyip istemediğinizi soracak. Devam etmek için tercihinizi yapın.

Tamam‘ı seçtiyseniz, ExpressVPN uygulamasından bildirimler almayı istediğinizi doğrulamak için İzin Ver‘e dokunun.

Uygulamanız, ExpressVPN’i daha hızlı ve daha güvenilir yapmaya yardımcı olmak için anonim analiz bilgilerini paylaşmayı isteyip istemediğinizi soracak. Devam etmek için tercihinizi yapın.

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VPN sunucusu konumuna bağlanma

VPN sunucu konumuna bağlanmak için Aç Butonu‘na dokunun. ExpressVPN varsayılan olarak sizin için en iyi deneyimi sunan Akıllı Konum adlı konumu önerecek.

Uygulama ekranında Bağlandı mesajını görür görmez, özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmeye başlayabilirsiniz!

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliği, hangi platform olursa olsun, aynı anda beş cihaz üzerinde kullanılabilir. Bir aboneliği kullanarak beşten fazla cihazı kullanmaya çalışırsanız şu ekranı göreceksiniz:

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VPN sunucu konumuna bağlantıyı sonlandırma

VPN sunucu konumuna bağlantıyı sonlandırmak için VPN açık iken Aç Butonu‘na dokunun.

“Bağlı değil” mesajı gösterildiğinde bağlantınızın sonlandırıldığını bileceksiniz.

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Farklı bir sunucu konumuna bağlanma

Farklı bir sunucu konumuna bağlanmak için konum seçiciye dokunun (Aç Butonunun altında).

Not: VPN’e bağlı iken ilk defa konum değiştirmeye çalıştığınızda, internet trafiğiniz tekrar bağlanma sırasında güvenli olmayabilir şeklinde bir uyarı alacaksınız. Devam etmek için İlerle‘ye dokunun.

Bağlanmak istediğiniz yeni sunucu konumunu seçin ve üzerine dokunun.

ExpressVPN seçtiğiniz yeni sunucu konumuna otomatik olarak bağlanacaktır.

Bir konumu favori konumlar listenize eklemek için konumu sağa kaydırın. Favori konumlarınıza Favoriler sekmesinden erişebilirsiniz.

Bir konumu favoriler listenizden kaldırmak için sağa kaydırın.

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Farklı bir VPN protokolü seçme

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN bağlantısını kesin.

VPN protokolleri, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için ExpressVPN, Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu, varsayılan olarak etkindir ve ağınız için en uygun protokol otomatik olarak seçilir.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha yüksek bağlantı hızları elde etmenize yardımcı olabilir.

Farklı bir protokole geçmek için:

Seçenekler‘e dokunun.

Ayarlar> VPN Protokolü‘ne dokunun.

Geçerli protokolünüz onay işaretiyle belirtilir. Başka bir protokole geçmek için seçtiğiniz protokole dokunun.

Önemli: Lightway kullanmak için ExpressVPN iOS uygulamasının 11. Sürümünü (veya üstünü) kulanmalısınız. Bu da iOS 12 ve üzeri bir sürüm gerektirecektir.

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İzleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleme

ExpressVPN’in Threat Manager özelliği, şirketlerin sizinle ve internet üzerinde ne yaptığınızla ilgili sahip olduğu bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Uygulamaların ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin birçoğu kayıt tutuyor ve aktivitenizi izleyiciler, dolandırıcılar ve kötü amaçlı yazılım siteleri dahil olmak üzere, üçüncü taraf şirketlerle paylaşıyor. Bu bilgiler, genellikle haberiniz ve izniniz olmadan size daha fazla hedeflenmiş reklam ve içerik sunmak için kullanılmaktadır.

Threat Manager, cihazınızdaki uygulamaların ve ziyaret ettiğiniz web sitelerinin engellenenler listemizdeki üçüncü taraf şirketlerle iletişime geçmelerini önler.

Threat Manager varsayılan olarak devre dışıdır. Threat Manager’ı etkinleştirmek için:

VPN’e bağlı olduğunuzdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Seçenekler > Ayarlar > Threat Manager‘a dokunun. İzleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelle seçeneğini açın.

ExpressVPN’in Threat Manager özelliği hakkında daha fazlasını öğrenin.

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Uygulamanın bağlantısı koptuğunda tekrar bağlanma

Cihazınızın ekranı bir süre için kapalı kalırsa ExpressVPN uygulamasının bağlantısı kopabilir.

Tekrar bağlanmak için uygulamayı açın ve tercih ettiğiniz VPN sunucu konumuna bağlanın.

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VPN yapılandırmasını tekrar yükleme

Uygulama beklenmedik bir hata verirse, ExpressVPN yapılandırmasını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Bağlantı yapılandırmasını tekrar yüklemek için ExpressVPN’de Seçenekler menüsü‘ne (≡) dokunun.

Seçenekler menüsünde, Ayarlar‘a ve sonra VPN Yapılandırmasını Tekrar Yükle‘ye dokunun.

Bir bildirim çıkacak. İzin Ver‘e dokunun.

Uygulama size şu bildirimi sunacak: ‘”ExpressVPN” VPN Yapılandırması Eklemek İstiyor’. Devam etmek için İzin Ver‘e dokunun.

VPN yapılandırmasını eklemek için Touch ID‘yi kullanın veya parolanızı girin.

VPN yapılandırmanız derhal tekrar yüklenecek.

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ExpressVPN iOS uygulamasında dil değiştirme

Seçenekler menüsüne (≡) tıklayın ve sonra Ayarlar‘ı seçin.

Dil seçeneğine dokunun.

Kullanmak istediğiniz dili seçin.

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Uygulama içinden destek makalelerine erişme

Artık destek makalelerine ExpressVPN uygulaması içinden erişebilirsiniz.

Seçenekler menüsü‘ne (≡) dokunun ve sonra Yardım ve Destek‘i seçin.

Uygulama içi destek makalesi seçmek için bir kategoriye dokunun.

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Uygulamayı silme

ExpressVPN’i iPhone, iPad veya iPod’dan silmek için uygulama simgeleri titreşene kadar ExpressVPN simgesine basılı tutun. Uygulamayı Sil‘e dokunun.

Uygulamayı kaldırmak için Sil‘e dokunun.

Uygulama artık cihazınızdan silinmiştir.

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VPN’i uygulama olmadan manuel olarak yükleme

ExpressVPN’i cihazınıza uygulamayı kullanmadan yüklemek isterseniz, lütfen manuel kurulum yönergelerini takip edin.

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