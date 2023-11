La app ExpressVPN iOS para iPhone: protección VPN en su bolsillo

El mejor smartphone del mundo necesita la mejor VPN del mundo. La aplicación de ExpressVPN para iOS es rápida y le ayuda a protegerse en el 2023 y también a futuro.

Elija entre un gran número de ubicaciones de servidores VPN en distintas partes del mundo para ocultar la dirección IP de su iPhone, desbloquear páginas web censuradas y salvaguardar sus datos en redes wifi poco seguras para proteger su iPhone.

La aplicación de ExpressVPN para iOS es compatible con:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.



ExpressVPN protege su iPhone en Wi-Fi, LTE/4G, 3G y todas las operadoras de datos móviles. Elija entre los protocolos de encriptación UDP, TCP e IKEv2, o permita a la aplicación elegir el que mejor se adapte a usted.

Descargue la aplicación de ExpressVPN para iOS en el App Store y pruébela durante siete días gratis: