ExpressVPN dla iPhone'a: ochrona VPN w Twojej kieszeni

Najlepszy smartfon na świecie potrzebuje najlepszego VPN. Aplikacja ExpressVPN na iOS jest nie tylko szybka, ale także zapewnia ochronę w każdym czasie.

Wybieraj spośród różnych lokalizacji serwerów VPN na całym świecie, aby ukryć adres IP swojego iPhone'a, odblokować ocenzurowane strony internetowe oraz zabezpieczyć swoje dane podczas korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi, gwarantując ochronę swojego iPhone'a.

ExpressVPN jest kompatybilny z:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3, 2 i 1 generacji), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN chroni Twojego iPhone'a przez Wi-Fi, LTE/4G, 3G i wszystkie mobilne nośniki danych. Wybierz protokoły szyfrowania UDP, TCP i IKEv2 lub pozwól aplikacji wybrać to, co jest dla Ciebie najlepsze.

Pobierz aplikację ExpressVPN na iOS z App Store, aby zdobyć 7-dniową wersję próbną: