แอป ExpressVPN iOS สำหรับ iPhone: การป้องกัน VPN ในกระเป๋าของคุณ

สมาร์ทโฟนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องการ VPN ที่ดีที่สุดในโลก แอป ExpressVPN สำหรับ iOS ไม่เพียงแค่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังรับประกันได้ว่าคุณปลอดภัยในปี 2023 และภายภาคหน้า

เลือกจากตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อซ่อนที่อยู่ IP ของ iPhone ยกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีการตรวจสอบและปกป้องข้อมูลของคุณจากเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อทำให้มั่นใจว่า iPhone ของคุณจะได้รับความปลอดภัย

ExpressVPN ใช้งานได้กับ:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S และ iPhone 6S Plus

ExpressVPN ปกป้อง iPhone ของคุณผ่าน Wi-Fi, LTE/4G, 3G และผู้ให้บริการข้อมูลมือถือทั้งหมด เลือกระหว่างโปรโตคอลการเข้ารหัส UDP, TCP และ IKEv2 หรือให้แอป iPhone VPN เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ดาวน์โหลดแอป ExpressVPN สำหรับ iOS ใน App Store เพื่อทดลองใช้ฟรีเจ็ดวัน: