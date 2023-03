De World Baseball Classic 2023 gaat woensdag 8 maart van start in Taiwan na een onderbreking van zes jaar. Los Angeles Angels-sterspeler Mike Trout en Team USA proberen hun titel te verdedigen. Angels-uitblinker en American League MVP- winnaar in 2021 Shohei Ohtani (Japan), New York Mets‘ Francisco Lindor (Puerto Rico) en Joc Pederson (Israël) van de San Francisco Giants, behoren tot de meer opvallende MLB-spelers die deelnemen aan de WBC 2023.

Het Nederlandse koninkrijkteam moet het voorlopig zonder pitchers Kenley Jansen (Boston Red Sox) en Pedro Strop stellen. Wel staan ze op de reservelijst en kunnen ze zich bij de Nederlandse honkballers aansluiten als zij de halve finales halen. Tot dan kan bondscoach Hensley Meulens gelukkig nog op andere grote namen met Major League-ervaring rekenen, zoals Xander Bogaerts, Jurickson Profar, Didi Gregorius en Jonathan Schoop. Hun eerste wedstrijd is op 8 maart tegen Cuba.

Lees verder voor alle manieren om de World Baseball Classic 2023 altijd en overal veilig te streamen met een VPN.

Hoe kun je de World Baseball Classic 2023 live kijken?

Fox Sports heeft de exclusieve uitzendrechten voor elke World Baseball Classic-wedstrijd in de Verenigde Staten. In Nederland zal ESPN het honkbal live uitzenden, in Japan zijn de uitzendingen dan weer te zien op Amazon Prime Video. Hier lees je hoe je alle WBC-wedstrijden kunt kijken waar je ook bent:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de VS, Nederland of Japan. Ga naar de website van jouw gekozen provider. Geniet van het honkbal!

Gratis World Baseball Classic 2023 streamen in de VS en Japan

Fox Sports

In de VS zendt Fox Sports de World Baseball Classic uit. Profiteer van de gratis proefperiode bij providers Sling TV Blue (40 USD per maand), Hulu+Live TV (70 USD per maand), fuboTV (65 USD per maand) of YouTube TV (65 USD per maand) en volg jouw favoriete team.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video heeft de uitzendrechten voor de World Baseball Classic in Japan. Er is een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar. Een Prime Video-abonnement (vanaf 2,99 EUR per maand) is een belangrijk investering voor sportfans, vooral voor wie ook houdt van de NFL en Premier League.



World Baseball Classic kijken in Nederland

ESPN

In Nederland zal ESPN de vijfde editie van de World Baseball Classic live uitzenden. Om honkbal te kunnen livestreamen moet je wel een abonnement hebben bij een provider (bijv. Ziggo, KPN, T-Mobile, … De prijs varieert tussen 3 en 17,95 EUR) die de ESPN-kanalen aanbiedt. Met ESPN kun je ook live naar wedstrijden van de Eredivisie, KNVB-beker en UEFA Europa League kijken.

Waar vindt de World Baseball Classic 2023 plaats?

Japan, Taiwan en de Verenigde Staten dienen allemaal als gastland in de World Baseball Classic 2023. In Taiwan gaan de wedstrijden door in het Taichung Stadion. In de VS worden de wedstrijden gespeeld op Chase Field in Phoenix (thuisbasis van de Arizona Diamondbacks ) en LoanDepot Park in Miami (thuisbasis van de Miami Marlins). De nummers 1 en 2 van de poule gaan naar de kwartfinales die worden gespeeld in de Tokyo Dome en LoanDepot Park. De winnaars daarvan vliegen naar Miami voor de finaleronde van 19 t/m 21 maart.

Speelschema World Baseball Classic 2023

De World Baseball Classic 2023 begint op 8 maart 2023 wanneer Cuba en Nederland het tegen elkaar opnemen in het Taichung Stadion in Taiwan en de eerste ronde loopt t/m 15 maart. Diezelfde dag beginnen de kwartfinales in Tokio ook. De winnaars van elke wedstrijd in de tweede ronde komen van 19 t/m 21 maart samen in Miami voor de finaleronde.

Nederland neemt het in poule A op tegen Taiwan, Panama, Italië en Cuba en speelt alle groepswedstrijden in Taichung. Na de openingswedstrijd tegen Cuba, speelt Nederland nog op 9 maart tegen Panama, op 11 maart tegen Taiwan en op 12 maart tegen Italië.

Het volledige programma van de World Baseball Classic vind je hier.

WBC 2023: groepen en gekwalificeerde landen

Tijdens de World Baseball Classic 2023 strijden 20 teams om de eer. Elk team is ingedeeld in een groep van vijf landen. Dit zijn de vier groepen die dit jaar deelnemen:

Poule Teams A Chinees Taipei (gastland), Nederland, Cuba, Italië, Panama B Japan (gastland)*, Zuid-Korea, Australië, China, Tsjechië C Verenigde Staten (gastland)*, Mexico, Colombia, Canada, Groot-Brittannië D Puerto Rico, Venezuela, Dominicaanse Republiek*, Israël, Nicaragua

* Voormalige winnaar van de World Baseball Classic

World Baseball Classic-quoteringen

Zullen de Verenigde Staten hun tweede World Baseball Classic op rij winnen? Hier zijn de laatste quoteringen volgens BetUS .

Team Quoteringen Verenigde Staten +250 Dominicaanse Republiek +250 Japan +400 Puerto Rico +1000 Venezuela +1200 Cuba +1200 Zuid-Korea +1500 Chinees Taipei +3300 Nederland +3300 Mexico +3300

