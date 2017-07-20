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Bu yazı, sanal sunucu konumlarının ne olduğunu ve neden ExpressVPN tarafından kullanıldığını açıklar.

Sanal sunucu konumu nedir?

ExpressVPN konumlarının çoğunluğunda, fiziksel sunucu ve kayıtlı IP adresleri aynı ülke içinde bulunmaktadır. Her kıtaya ulaşan büyük bir ayak izine sahibiz (Antarktika hariç). Avustralya, Japonya, Hindistan ve Brezilya dahil olmak üzere, bant genişliğinin pahalı olduğu bölgelerde bulunan sunucular ile bir ağ kurmak için yatırım yaptık.

Kayıtlı IP adresi, ExpressVPN’in sunucu sayısının %3’ünden azında bağlanmayı seçtiğiniz ülke ile eşleşir ve sunucu fiziksel olarak başka bir ülkede yer alır. Bu ülkeler genelde komşu ülkelerdir. Bu konumlar, sanal sunucu konumları olarak adlandırılır ve bağlantınızın hızlı ve güvenilir olmalarını sağlar.

Örneğin, Endonezya’ya bağlanmak için ExpressVPN’i kullanmayı seçtiğinizde, ağ trafiğiniz Singapur’daki bir sunucu üzerinden yönlendirilecek ve trafiğinizin Endonezya’dan geliyormuş gibi görünmesi için bir Endonezya IP adresi atanacaktır.

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ExpressVPN neden sanal konumları kullanıyor?

ExpressVPN güvenli, istikrarlı ve devamlı olarak yüksek hızlarda bağlanmanızı sağlamak amacıyla sunucuları konusunda sıkı standartlara sahiptir. Bazı ülkelerde bu nitelikleri karşılayan sunucu bulmak zor olabiliyor. Sanal sunucu konumları bu ülkelere bağlanmanızı mümkün kılar ve aynı zamanda ExpressVPN’den beklediğiniz bağlantı kalitesini de sağlar.

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Sanal sunucu konumları listesi

Yukarıda belirtilmeyen ExpressVPN sunucu konumlarının hepsi o ülkelerde fiziksel olarak bulunmaktadır.

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Hangi sunucu konumuna bağlanmam gerektiğini nasıl anlarım?

Lütfen sunucu konumu seçme rehberine göz atın.

VPN konumunu seçme veya konuma bağlanma konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen , size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

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