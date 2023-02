Was kann ein VPN machen? Mehr erfahren

In diesem Artikel erklären wir, was virtuelle Serverstandorte sind und warum ExpressVPN sie verwendet.

Was ist ein virtueller Serverstandort?

Bei der überwiegenden Mehrheit der ExpressVPN-Standorte befinden sich der physische Server und die registrierte IP-Adresse im selben Land. Wir haben einen riesigen Footprint, der physisch jeden Kontinent abdeckt (außer der Antarktis). Wir haben in den Aufbau eines Netzwerks mit Servern in Teilen der Welt investiert, in denen Bandbreite teuer ist, darunter Australien, Japan, Indien und Brasilien.

Bei weniger als 5 % der Anzahl der ExpressVPN-Server stimmt die registrierte IP-Adresse mit dem Land überein, mit dem Sie sich verbunden haben, während sich der Server physisch in einem anderen Land befindet, in der Regel in der Nähe. Diese werden als virtuelle Serverstandorte bezeichnet und tragen zur Sicherstellung bei, dass Ihre Verbindung schnell, sicher und zuverlässig ist.

Wenn Sie sich beispielsweise für ExpressVPN entscheiden, um sich mit Indonesien zu verbinden, wird Ihr Netzwerkverkehr über einen Server in Singapur geleitet und bekommt eine indonesische IP-Adresse zugewiesen, sodass Ihr Datenverkehr aus Indonesien zu kommen scheint.

Warum verwendet ExpressVPN virtuelle Standorte?

ExpressVPN hat strenge Standards für Server, um sicherzustellen, dass Sie sich sicher, zuverlässig und mit konstant hohen Geschwindigkeiten verbinden können. In einigen Ländern kann es schwierig sein, Server zu finden, die diese Anforderungen erfüllen. Virtuelle Serverstandorte ermöglichen es Ihnen, sich mit solchen Ländern zu verbinden, während Sie gleichzeitig die Verbindungsqualität bieten, die Sie von ExpressVPN erwarten.

Liste der virtuellen Serverstandorte

Sofern nicht oben aufgeführt, befinden sich alle ExpressVPN-Serverstandorte physisch innerhalb des angegebenen Landes.

Woher weiß ich, mit welchem Serverstandort ich mich verbinden soll?

