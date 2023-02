Cosa può fare una VPN? Mostra

Questo articolo spiega cosa sono le posizioni server virtuali e perché ExpressVPN le utilizza.

Cos’è una posizione server virtuale?

Nella maggior parte dei casi, le posizioni di ExpressVPN dispongono di un server reale e un indirizzo IP registrato nello stesso paese. Il nostro raggio d’azione copre fisicamente tutti i continenti (tranne l’Antartide). Abbiamo investito nella costruzione di una rete di server in alcune parti del mondo dove la larghezza di banda è molto costosa, come in Australia, Giappone, India e Brasile.

Nel 5% dei casi, i server di ExpressVPN dispongono di un indirizzo IP registrato nel paese in cui si sceglie di connettersi, mentre il server si trova fisicamente in un paese generalmente vicino. Queste vengono definite posizioni server virtuali e ti aiutano ad avere una connessione veloce, sicura e affidabile.

Ad esempio, se scegli di utilizzare ExpressVPN per connetterti con l’Indonesia, il tuo traffico verrà instradato attraverso un server di Singapore e assegnato a un indirizzo IP indonesiano, in modo che il tuo traffico sembri provenire proprio dall’Indonesia.

Perché ExpressVPN utilizza posizioni virtuali?

ExpressVPN offre standard molto elevati per garantire sempre una connessione sicura, affidabile e a velocità costantemente elevate. In alcuni paesi, può essere difficile trovare server che soddisfano questi requisiti. Le posizioni server virtuali permettono di connettersi a tali paesi, riuscendo ad assicurare la qualità di connessione che ti aspetti da ExpressVPN.

Elenco delle posizioni server virtuali

Salvo quanto elencato qui sopra, tutte le posizioni server di ExpressVPN si trovano fisicamente nel paese specificato.

Come posso sapere a quale posizione server devo connettermi?

Consulta la guida su come scegliere le posizioni server.

Se hai bisogno di ulteriore aiuto per scegliere o connetterti a una posizione VPN, e saremo felici di aiutarti.

