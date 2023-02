Hva kan et VPN gjøre? Vis meg

5 måter å bruke VPN-et ditt på Se dem nå

Denne artikkelen forklarer hva virtuelle serverlokasjoner er og hvorfor ExpressVPN bruker dem.

Hva er en virtuell serverlokasjon?

Ved de fleste av ExpressVPNs lokasjoner, er den fysiske serveren og den registrerte IP-adressen lokalisert i det samme landet. Vi har et enormt fotavtrykk som fysisk dekker alle kontinentene (unntatt Antarktis). Vi har investert i å bygge et nettverk av servere i deler av verden der båndbredde er dyrt, inkludert Australia, Japan, India og Brasil.

For mindre enn 5 % av ExpressVPNs serverantall, matcher den registrerte IP-adressen landet du har valgt å koble deg til, mens serveren er fysisk lokalisert i et annet land, vanligvis i nærheten. Disse kalles virtuelle serverlokasjoner, og de bidrar til å forsikre at tilkoblingen din er rask, sikker og pålitelig.

Hvis du for eksempel velger å bruke ExpressVPN for å koble deg til Indonesia, vil nettverkstrafikken din rutes via en server i Singapore og tildeles en indonesisk IP-adresse, så det ser ut til at trafikken din kommer fra Indonesia.

Til toppen

Hvorfor bruker ExpressVPN virtuelle lokasjoner?

ExpressVPN har strenge standarder for servere for å forsikre at du kan koble til sikkert, pålitelig og at hastighetene er konsistent høye. I noen land kan det være vanskelig å finne servere som møter disse kvalifikasjonene. Virtuelle serverlokasjoner gjør det mulig for deg å koble til slike land, mens de fortsatt gir tilkoblingskvaliteten du forventer fra ExpressVPN.

Til toppen

Liste over virtuelle serverlokasjoner

Med mindre den er på listen over, er alle ExpressVPN-serverlokasjoner fysisk i det spesifikke landet.

Til toppen

Hvordan vet jeg hvilken serverlokasjon jeg skal koble til?

Vennligst sjekk denne veiledningen for hvordan du velger serverlokasjoner.

Hvis du trenger mer hjelp med å velge eller koble til en VPN-lokasjon, vennligst og vi vil gladelig hjelpe deg.

Til toppen