O que uma VPN pode fazer? Me mostre

5 maneiras de usar sua VPN Veja agora

Este artigo explica o que são localizações de servidores virtuais e por que a ExpressVPN as utiliza.

O que é uma localização de servidor virtual?

Na grande maioria das localizações da ExpressVPN, o servidor físico e o endereço IP registrado estão localizados no mesmo país. Temos uma presença enorme que cobre todos os continentes (exceto a Antártica). Investimos na construção de uma rede com servidores em partes do mundo onde a largura de banda é cara, incluindo Austrália, Japão, Índia e Brasil.

Em menos de 5% do número de servidores da ExpressVPN, o endereço IP registrado corresponde ao país ao qual você escolheu se conectar, mas o servidor está fisicamente localizado noutro país, normalmente próximo. Estas são chamadas localizações de servidores virtuais e ajudam a garantir que sua conexão seja rápida, segura e confiável.

Por exemplo, se você optar por usar ExpressVPN para se conectar à Indonésia, seu tráfego de rede será roteado através de um servidor em Cingapura e receberá um endereço IP indonésio para que seu tráfego pareça vir da Indonésia.

Voltar ao topo

Por que a ExpressVPN usa localizações de servidor virtuais?

A ExpressVPN possui padrões rigorosos para os servidores para garantir que você possa se conectar de forma segura, confiável e em velocidades consistentemente rápidas. Em alguns países, pode ser difícil encontrar servidores que atendam a essas exigências. As localizações de servidores virtuais permitem que você se conecte a esses países, e ainda assim ofereçam a qualidade de conexão que você espera da ExpressVPN.

Voltar ao topo

Lista de localizações de servidores virtuais

A menos que listados acima, todas as localizações de servidores da ExpressVPN estão fisicamente dentro do país especificado.

Voltar ao topo

Como posso saber a que localização do servidor me conectar?

Consulte este guia para escolher a localização dos servidores. Se você precisar de mais ajuda para escolher ou conectar-se a um local de VPN, por favor e ficaremos felizes em ajudar.

Voltar ao topo