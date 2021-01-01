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Играйте в League of Legends с VPN

С ExpressVPN вы получите доступ к League of Legends в любом месте, будь то школа или другая страна, и сможете безопасно играть в публичных Wi-Fi-сетях, не жертвуя при этом скоростью подключения.
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Как играть в League of Legends с VPN в любом месте в 3 простых шага

Шаг 1

Первый шаг в загрузке VPN.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.

Шаг 3

A variety of devices with the League of Legends logo.

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League of Legends на разных устройствах.

Что такое League of Legends?

League of Legends — командная многопользовательская боевая арена (MOBA) от компании Riot Games. Две команды, состоящие из пяти чемпионов, вступают в бой, пытаясь уничтожить базы друг друга. Каждый игрок управляет своим чемпионом, уровень которого можно повысить в ходе игры, зарабатывая очки опыта, золото, покупая и продавая предметы, помогающие в битвах. Мобильная версия игры была выпущена на Android и iOS под названием League of Legends: Wild Rift в 2021 году.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

ЧаВо: как играть в League of Legends с VPN

Как играть в League of Legends с помощью VPN?
Позволяет ли VPN играть в League of Legends бесплатно?
Могут ли меня забанить в League of Legends?
На каких устройствах можно играть в League of Legends?
Можно ли играть в League of Legends с помощью бесплатных прокси?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров

Четыре опускающиеся точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.

Жест прокрутки через значок буферизации, чтобы показать возможность избежать регулирование скорости интернет-соединения.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Доступ к нужным играм на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, связанных окружностью с градиентной заливкой.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

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Моя первая #vpn, которая с этим справилась.

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