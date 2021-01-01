Играйте в League of Legends с VPN
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Как играть в League of Legends с VPN в любом месте в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, лучший VPN-сервис для геймеров.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.
Шаг 3
Играйте в League of Legends под защитой и с минимум лагов.
Что такое League of Legends?
League of Legends — командная многопользовательская боевая арена (MOBA) от компании Riot Games. Две команды, состоящие из пяти чемпионов, вступают в бой, пытаясь уничтожить базы друг друга. Каждый игрок управляет своим чемпионом, уровень которого можно повысить в ходе игры, зарабатывая очки опыта, золото, покупая и продавая предметы, помогающие в битвах. Мобильная версия игры была выпущена на Android и iOS под названием League of Legends: Wild Rift в 2021 году.
Как VPN поможет снизить пинг?
Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.
ЧаВо: как играть в League of Legends с VPN
Как играть в League of Legends с помощью VPN?
Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для устройства, на котором вы собираетесь играть — Windows, Mac, Android и iOS.
ExpressVPN не только защитит ваши персональные данные и файлы с помощью зашифрованной сети, но и убережет от возможных DDoS-атак (отказ в обслуживании) во время игры. Также вы можете воспользоваться нашей VPN, чтобы уменьшить пинг, подключаясь к локациям VPN-серверов, находящихся рядом с игровыми серверами.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для определенных типов трафика, с помощью VPN вы можете обойти эти ограничения и вернуть исходную скорость своего сетевого подключения, а порой даже и повысить ее.
Позволяет ли VPN играть в League of Legends бесплатно?
Поскольку League of Legends распространяется по модели free-to-play, игроки могут бесплатно получить доступ к основной игре и либо зарабатывать, либо платить за настройки и обновления.
Использование VPN никак не повлияет на вышеперечисленное. Но ExpressVPN улучшит игровой процесс за счет быстрого соединения и уменьшения задержек.
Могут ли меня забанить в League of Legends?
Да. В League of Legends игроков могут наказать за антисоциальное и деструктивное поведение. Компания Riot Games делает это, запрещая IP-адреса таких игроков. Если другие игроки будут использовать эти IP-адреса, их также забанят. Попавшие под такой IP-бан игроки могут снова начать играть в League of Legends, используя другой IP-адрес, и один из способов сделать это — подключиться к VPN. Предоставляя вам новый IP-адрес, VPN позволяет вам анонимно использовать Интернет, победить цензуру и вернуться к игре.
На каких устройствах можно играть в League of Legends?
Можно ли играть в League of Legends с помощью бесплатных прокси?
Мы не советуем использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и безопасности, что и платные VPN-сервисы. Многие бесплатные прокси ведут работу не так, как заявляют, некоторые даже продают данные своих клиентов. Кроме того, большинство бесплатных сервисов не смогут защитить вас от атак хакеров.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN можно также использовать с онлайн-кинотеатрами — например, Netflix, Disney Plus и BBC iPlayer. В странах с высокой цензурой VPN может помочь вам разблокировать такие популярные сайты, как YouTube и Google. Это также самый быстрый и простой способ работать в Интернете конфиденциально и безопасно.
6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.
Обход ограничений
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
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Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
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Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
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