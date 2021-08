Играйте в League of Legends с VPN

Играть в League of Legends можно на Windows и Mac . League of Legends: Wild Rift доступна на Android и iOS .

Да. В League of Legends игроков могут наказать за антисоциальное и деструктивное поведение. Компания Riot Games делает это, запрещая IP-адреса таких игроков. Если другие игроки будут использовать эти IP-адреса, их также забанят. Попавшие под такой IP-бан игроки могут снова начать играть в League of Legends, используя другой IP-адрес , и один из способов сделать это — подключиться к VPN. Предоставляя вам новый IP-адрес, VPN позволяет вам анонимно использовать Интернет, победить цензуру и вернуться к игре.

League of Legends — командная многопользовательская боевая арена (MOBA) от компании Riot Games. Две команды, состоящие из пяти чемпионов, вступают в бой, пытаясь уничтожить базы друг друга. Каждый игрок управляет своим чемпионом, уровень которого можно повысить в ходе игры, зарабатывая очки опыта, золото, покупая и продавая предметы, помогающие в битвах. Мобильная версия игры была выпущена на Android и iOS под названием League of Legends: Wild Rift в 2021 году.

Need help? Chat with us!