Играйте в League of Legends с VPN

Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для устройства, на котором вы собираетесь играть — Windows, Mac, Android и iOS.

ExpressVPN не только защитит ваши персональные данные и файлы с помощью зашифрованной сети, но и убережет от возможных DDoS-атак (отказ в обслуживании) во время игры. Также вы можете воспользоваться нашей VPN, чтобы уменьшить пинг, подключаясь к локациям VPN-серверов, находящихся рядом с игровыми серверами.

Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для определенных типов трафика, с помощью VPN вы можете обойти эти ограничения и вернуть исходную скорость своего сетевого подключения, а порой даже и повысить ее.