Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Платная VPN — надежная VPN, и вот почему

Как лучший в мире VPN-провайдер премиум-класса, ExpressVPN стремится обеспечить надежную защиту, сверхбыстрые скорости, максимальное время безотказной работы серверов и круглосуточную клиентскую поддержку через онлайн-чат.

Купить ExpressVPN
ExpressVPN обеспечивает превосходные защиту, скорость, качество работы серверов и поддержку.

Преимущества подключения к лучшему платному VPN-сервису

ExpressVPN — это компания, которая заботится о защите конфиденциальности, поэтому мы серьезно относимся к неприкосновенности вашей частной жизни. Чтобы обеспечить быстрое, анонимное и защищенное соединение для каждого клиента, ExpressVPN платит за…

  • Сеть высокопроизводительных серверных кластеров по всему миру.

  • Работу хорошо подготовленных агентов службы поддержки, которые отвечают на вопросы онлайн-чате 24/7.

  • Работу квалифицированных разработчиков и дизайнеров, которые создают, поддерживают и постоянно оптимизируют приложения и сеть ExpressVPN.

Хотя Интернет переполнен различными промоакциями и предложениями от «бесплатных VPN» и «бесплатных прокси», мы предлагаем вам задуматься над тем, как эти провайдеры могут позволить себе предлагать свои услуги бесплатно.

Женщина, просматривающая интернет-трафик.

Когда продукт предлагается бесплатно, то, вероятнее всего, продукт — это вы

Бесплатные VPN и прокси-серверы используют всевозможные способы, чтобы монетизировать ваш интернет-трафик.

Компьютерный экран, покрытый рекламой и спамом и прикрепленный к шару и цепи.

4 способа, как «бесплатные» VPN могут использовать вас в своих целях

  • Они могут размещать адресную рекламу и спам в вашем браузере.

  • Ваша история просмотра может быть зарегистрирована и продана рекламодателям.

  • Пропускная способность вашего канала может быть ограничена и отдана тем, кто больше заплатит.

  • Они могут зарегистрировать все ваши имена пользователей, пароли и банковские реквизиты.

То же самое касается и «бесплатных прокси-сервисов». Независимое исследование более 25 000 бесплатных прокси-сервисов показало, что подавляющее большинство из них либо блокирует HTTPS, либо внедряет данные, либо изменяет контент тем или иным способом.

Платная VPN: другие преимущества

Даже если бесплатные провайдеры не совершает никаких вредоносных действий, бесплатные VPN и прокси-серверы предлагают низкокачественный сервис практически во всех отношениях.

При использовании большинства бесплатных VPN и прокси-серверов…

  • Ваше соединение замедляется из-за большого потока пользователей в неоптимизированной сети.

  • Если что-то пойдет не так, вам никто не поможет.

  • Вас ожидает плохая безопасность и отсутствие шифрования, что означает, что ваш трафик незащищен от третьих лиц.

  • Доступно всего несколько локаций на выбор.

Между тем лучший платный VPN-провайдер, такой как ExpressVPN…

Бесплатная VPN в сравнении с платной VPN

Бесплатная VPN в сравнении с платной VPN
Большинство бесплатных VPNExpressVPN
Доступ к заблокированным сайтам с помощью 160 локаций серверов в 94 странах
Нет регистрации истории просмотров и подключений
Простые в использовании приложения для всех устройств
Круглосуточная поддержка клиентов
Время безотказной работы 99,9%
Сверхбыстрая скорость VPN-соединения
Надежное шифрование AES-256
Неограниченные пропускная способность и количество переключений между серверами

Всё еще думаете, что платить слишком рискованно?

ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег, так что вы можете попробовать наш сервис без всякого риска. Если вы останетесь чем-то недовольны, мы вернем вам деньги без лишних вопросов. Это действительно просто.

[ru-RU] Better than a free VPN trial: ExpressVPN’s 30-day guarantee
Купить ExpressVPN

Подробнее о VPN

Человек с ноутбуком, защищенным VPN.
Что такое VPN?

Узнайте, как VPN защищает ваш интернет-трафик от слежки

Подробнее

Women opening green file.
Нет регистрации онлайн-активности

ExpressVPN не видит и не регистрирует, какие сайты вы посещаете.

Подробнее

Женщина со спидометром.
Тест скорости

Проверьте, как быстро работают наши VPN-серверы, и выберите лучший.

Подробнее

Безопасность и конфиденциальность
Шифрование данных Нет логов онлайн-активности Анонимный веб-серфинг Безопасный VPN-сервис VPN-провайдеры
Инструменты и сервисы
Как использовать VPN Разблокировка сайтов VPN-протоколы VPN для публичных Wi-Fi Тест на скорость
Популярные вопросы о VPN
Что такое VPN? Зачем платить за VPN? Прокси или VPN Что такое VPN-туннель? Личная VPN или VPN для бизнеса VPN или удаленный рабочий стол Легко ли использовать VPN? VPN для чайников