Бесплатные VPN и прокси-серверы используют всевозможные способы, чтобы монетизировать ваш интернет-трафик.
Платная VPN — надежная VPN, и вот почему
Как лучший в мире VPN-провайдер премиум-класса, ExpressVPN стремится обеспечить надежную защиту, сверхбыстрые скорости, максимальное время безотказной работы серверов и круглосуточную клиентскую поддержку через онлайн-чат.
Преимущества подключения к лучшему платному VPN-сервису
ExpressVPN — это компания, которая заботится о защите конфиденциальности, поэтому мы серьезно относимся к неприкосновенности вашей частной жизни. Чтобы обеспечить быстрое, анонимное и защищенное соединение для каждого клиента, ExpressVPN платит за…
Сеть высокопроизводительных серверных кластеров по всему миру.
Работу хорошо подготовленных агентов службы поддержки, которые отвечают на вопросы онлайн-чате 24/7.
Работу квалифицированных разработчиков и дизайнеров, которые создают, поддерживают и постоянно оптимизируют приложения и сеть ExpressVPN.
Хотя Интернет переполнен различными промоакциями и предложениями от «бесплатных VPN» и «бесплатных прокси», мы предлагаем вам задуматься над тем, как эти провайдеры могут позволить себе предлагать свои услуги бесплатно.
Когда продукт предлагается бесплатно, то, вероятнее всего, продукт — это вы
4 способа, как «бесплатные» VPN могут использовать вас в своих целях
Они могут размещать адресную рекламу и спам в вашем браузере.
Ваша история просмотра может быть зарегистрирована и продана рекламодателям.
Пропускная способность вашего канала может быть ограничена и отдана тем, кто больше заплатит.
Они могут зарегистрировать все ваши имена пользователей, пароли и банковские реквизиты.
То же самое касается и «бесплатных прокси-сервисов». Независимое исследование более 25 000 бесплатных прокси-сервисов показало, что подавляющее большинство из них либо блокирует HTTPS, либо внедряет данные, либо изменяет контент тем или иным способом.
Платная VPN: другие преимущества
Даже если бесплатные провайдеры не совершает никаких вредоносных действий, бесплатные VPN и прокси-серверы предлагают низкокачественный сервис практически во всех отношениях.
При использовании большинства бесплатных VPN и прокси-серверов…
Ваше соединение замедляется из-за большого потока пользователей в неоптимизированной сети.
Если что-то пойдет не так, вам никто не поможет.
Вас ожидает плохая безопасность и отсутствие шифрования, что означает, что ваш трафик незащищен от третьих лиц.
Доступно всего несколько локаций на выбор.
Между тем лучший платный VPN-провайдер, такой как ExpressVPN…
Обеспечивает оптимизированное соединение с наилучшим сочетанием скорости, безопасности и стабильности.
Имеет надежную команду службы поддержки, доступную 24/7 через чат и электронную почту.
Шифрует весь ваш веб-трафик с помощью лучшего в своем классе шифрованияя AES-256.
Позволяет выбирать из 160 серверных локаций в 94 странах, и их количество постоянно растет.
Бесплатная VPN в сравнении с платной VPN
|Большинство бесплатных VPN
|ExpressVPN
|Доступ к заблокированным сайтам с помощью 160 локаций серверов в 94 странах
|Нет регистрации истории просмотров и подключений
|Простые в использовании приложения для всех устройств
|Круглосуточная поддержка клиентов
|Время безотказной работы 99,9%
|Сверхбыстрая скорость VPN-соединения
|Надежное шифрование AES-256
|Неограниченные пропускная способность и количество переключений между серверами
Всё еще думаете, что платить слишком рискованно?
ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег, так что вы можете попробовать наш сервис без всякого риска. Если вы останетесь чем-то недовольны, мы вернем вам деньги без лишних вопросов. Это действительно просто.