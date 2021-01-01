Воспользуйтесь лучшей VPN для FIFA Online

Если вы играете на устройстве под управлением Windows или на компьютере Mac, то оформите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение сервиса. Если вы играете на игровой приставке (например, PlayStation, Xbox или Switch), то воспользуйтесь приложением ExpressVPN для роутеров. Не готовы к работе с VPN-роутером? Ваш компьютер Windows или Mac можно использовать в качестве виртуального роутера.

ExpressVPN не только защитит ваши данные и файлы с помощью зашифрованной сети, но и оградит вас от DDoS-атак, с которыми вы можете столкнуться во время игры. Также вы можете воспользоваться VPN, чтобы снизить пинг и быстрее обмениваться данными с игровым сервером. Для этого вам потребуется подключиться к локации VPN-серверов, расположенной поблизости от игрового сервера.

Если ваш интернет-провайдер намеренно ограничивает пропускную способность подключения при обращении к тем или иным ресурсам, то вы можете воспользоваться VPN, чтобы обойти эти ограничения и восстановить стандартную скорость интернет-соединения. Иногда пользователи даже сообщают о том, что с VPN скорость подключения увеличивается.