Воспользуйтесь лучшей VPN для FIFA Online
Гарантия возврата денег 30 дней.
Играйте в FIFA из любой точки мира с VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, лучший VPN-сервис для геймеров.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.
Шаг 3
Играйте в FIFA, наслаждаясь безопасным и быстрым подключением.
Что такое FIFA?
FIFA — это снискавшая огромную популярность серия футбольных симуляторов, разработанная компанией EA Sports. Эта франшиза появилась в 1993 году, и с тех пор она постоянно растет и развивается — например, в нее вошли такие игры, как FIFA World Cup, UEFA Champions League, FIFA Street и FIFA Manager. Новые игры этой франшизы были созданы по лицензиям различных международных футбольных лиг, в том числе английской Премьер-лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1, японской Лиги J1, австралийской А-лиги, южнокорейской Кей-лиги 1 и не только.
Проходите ли вы сюжетный режим, создаете ли команду мечты в режиме Ultimate Team, играете ли с друзьями по локальной сети или подключились к многопользовательскому онлайн-серверу, FIFA — это настоящий подарок для всех фанатов футбола и одна из самых популярных игр в мире.
Как VPN поможет снизить пинг?
Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.
ЧаВо: как играть в FIFA с VPN
Можно ли играть в игры серии FIFA бесплатно, воспользовавшись VPN?
Нет, вам потребуется приобрести лицензионную копию соответствующей игры FIFA. В свою очередь, ExpressVPN защитит и оптимизирует ваше подключение.
Как играть в FIFA через VPN?
Если вы играете на устройстве под управлением Windows или на компьютере Mac, то оформите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение сервиса. Если вы играете на игровой приставке (например, PlayStation, Xbox или Switch), то воспользуйтесь приложением ExpressVPN для роутеров. Не готовы к работе с VPN-роутером? Ваш компьютер Windows или Mac можно использовать в качестве виртуального роутера.
ExpressVPN не только защитит ваши данные и файлы с помощью зашифрованной сети, но и оградит вас от DDoS-атак, с которыми вы можете столкнуться во время игры. Также вы можете воспользоваться VPN, чтобы снизить пинг и быстрее обмениваться данными с игровым сервером. Для этого вам потребуется подключиться к локации VPN-серверов, расположенной поблизости от игрового сервера.
Если ваш интернет-провайдер намеренно ограничивает пропускную способность подключения при обращении к тем или иным ресурсам, то вы можете воспользоваться VPN, чтобы обойти эти ограничения и восстановить стандартную скорость интернет-соединения. Иногда пользователи даже сообщают о том, что с VPN скорость подключения увеличивается.
Могут ли меня забанить в FIFA?
Да. Компания EA блокирует доступ к игровым серверам тем, кто нарушает правила сообщества. Блокировки могут быть как временными, так и постоянными — все зависит от конкретного случая.
Игроки могут продолжить играть в FIFA даже после бана, если получат новый IP-адрес. В частности, добиться этого можно с помощью VPN. VPN-сервис предоставит вам новый IP-адрес, сделает ваше подключение более приватным, поможет обойти цензурные блокировки и снова наслаждаться игрой.
На каких устройствах можно играть в FIFA?
Все зависит от того, какая именно у вас версия FIFA. Например, FIFA 19 поддерживается на Windows, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.
FIFA 20 доступна на Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. FIFA 21 доступна на Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Google Stadia.
Можно ли использовать бесплатные прокси для игры в FIFA?
Мы не советуем использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и конфиденциальности, что и платные VPN-сервисы. Многие бесплатные прокси не соответствуют собственным же заявлениям и обещаниям, а некоторые и вовсе продают пользовательские данные посторонним. Более того, большинство таких сервисов оставляют вас уязвимыми перед атаками злоумышленников.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN можно также использовать с онлайн-кинотеатрами — например, Netflix, Disney Plus и BBC iPlayer. В странах с высокой цензурой VPN может помочь вам разблокировать такие популярные сайты, как YouTube и Google. Это также самый быстрый и простой способ работать в Интернете конфиденциально и безопасно.
6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.
Обход ограничений
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
Работает на всех устройствах
Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
Игра без границ
Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
Что говорят о нас пользователи
@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!
Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение, позволяющее стримить и играть с минимум лагов даже из моей деревни!
Моя первая #vpn, которая с этим справилась.
Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Воспользуйтесь надежной VPN и играйте в FIFA онлайн
Воспользуйтесь нашей проверенной 30-дневной гарантией возврата денег:
Если вам не понравится играть в FIFA онлайн с ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги полностью.