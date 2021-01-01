Воспользуйтесь лучшей VPN для FIFA Online

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ExpressVPN обеспечит вам быстрый и безопасный доступ к играм FIFA, где бы вы ни были — в школе, другой стране или даже в местном кафе, подключившись к публичной точке доступа Wi-Fi.
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Шаг 1

Первый шаг в загрузке VPN.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.

Шаг 3

Разные устройства с логотипом FIFA.

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FIFA на разных устройствах.

Что такое FIFA?

FIFA — это снискавшая огромную популярность серия футбольных симуляторов, разработанная компанией EA Sports. Эта франшиза появилась в 1993 году, и с тех пор она постоянно растет и развивается — например, в нее вошли такие игры, как FIFA World Cup, UEFA Champions League, FIFA Street и FIFA Manager. Новые игры этой франшизы были созданы по лицензиям различных международных футбольных лиг, в том числе английской Премьер-лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1, японской Лиги J1, австралийской А-лиги, южнокорейской Кей-лиги 1 и не только.

Проходите ли вы сюжетный режим, создаете ли команду мечты в режиме Ultimate Team, играете ли с друзьями по локальной сети или подключились к многопользовательскому онлайн-серверу, FIFA — это настоящий подарок для всех фанатов футбола и одна из самых популярных игр в мире.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

ЧаВо: как играть в FIFA с VPN

Можно ли играть в игры серии FIFA бесплатно, воспользовавшись VPN?
Как играть в FIFA через VPN?
Могут ли меня забанить в FIFA?
На каких устройствах можно играть в FIFA?
Можно ли использовать бесплатные прокси для игры в FIFA?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров

Четыре опускающиеся точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.

Жест прокрутки через значок буферизации, чтобы показать возможность избежать регулирование скорости интернет-соединения.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Доступ к нужным играм на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, связанных окружностью с градиентной заливкой.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

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Моя первая #vpn, которая с этим справилась.

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Sky_Masters737
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Если вам не понравится играть в FIFA онлайн с ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги полностью.

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