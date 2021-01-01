Воспользуйтесь лучшей VPN для Minecraft

Что такое Minecraft?

Minecraft — это целая франшиза, начало которой положила одноименная игра в жанре «песочница». Игровой процесс в Minecraft ведется от первого лица; игроки получают огромную свободу действий и могут исследовать мир игры, строить что угодно или просто наслаждаться игрой без какой-то конкретной цели. Система строительства в Minecraft позволяет воплотить практически любые фантазии! Характерная блочная эстетика и особый акцент на свободе и творчестве сделали эту игру популярной у геймеров всех возрастов. Особенно хорошо она подходит для детей старше 8 лет.

Игра Minecraft была выпущена в 2011 году, и с тех пор франшиза успела сильно развиться. Сегодня она включает в себя такие игры, как Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Education Edition. Вы можете играть в Minecraft Classic, созданный Mojang Studios (компанией-разработчиком Minecraft) на JavaScript ремейк, здесь совершенно бесплатно.