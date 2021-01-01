Воспользуйтесь лучшей VPN для Minecraft

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ExpressVPN поможет вам безопасно играть в Minecraft, где бы вы ни находились (в школе, другой стране или в кафе у дома), не жертвуя при этом скоростью подключения.
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Как играть в Minecraft с VPN в 3 простых шага

Шаг 1

Шаг 1. Загрузка VPN.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.

Шаг 3

Разные устройства с логотипом Minecraft на экранах.

Безопасно играйте в Minecraft, испытывая минимум лагов.

С ExpressVPN вы можете играть в Minecraft из любой страны мира, не жертвуя ни скоростью, ни безопасностью подключения

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Minecraft на разных устройствах.

Что такое Minecraft?

Minecraft — это целая франшиза, начало которой положила одноименная игра в жанре «песочница». Игровой процесс в Minecraft ведется от первого лица; игроки получают огромную свободу действий и могут исследовать мир игры, строить что угодно или просто наслаждаться игрой без какой-то конкретной цели. Система строительства в Minecraft позволяет воплотить практически любые фантазии! Характерная блочная эстетика и особый акцент на свободе и творчестве сделали эту игру популярной у геймеров всех возрастов. Особенно хорошо она подходит для детей старше 8 лет.

Игра Minecraft была выпущена в 2011 году, и с тех пор франшиза успела сильно развиться. Сегодня она включает в себя такие игры, как Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Education Edition. Вы можете играть в Minecraft Classic, созданный Mojang Studios (компанией-разработчиком Minecraft) на JavaScript ремейк, здесь совершенно бесплатно.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

ЧаВо: как играть в Minecraft через VPN

Как играть в Minecraft с помощью VPN?
Можно ли играть в Minecraft с VPN бесплатно?
Могут ли меня забанить в Minecraft?
На каких устройствах можно играть в Minecraft?
Что такое Minecraft Classic?
Можно ли играть в Minecraft с помощью бесплатных прокси?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров

Четыре опускающиеся точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.

Жест прокрутки через значок буферизации, чтобы показать возможность избежать регулирование скорости интернет-соединения.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Доступ к нужным играм на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, связанных окружностью с градиентной заливкой.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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Что говорят о нас пользователи

Аватара пользователя Twitter.

@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

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Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение, позволяющее стримить и играть с минимум лагов даже из моей деревни!

Моя первая #vpn, которая с этим справилась.

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Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

Sky_Masters737
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Если вам не понравиться играть в Minecraft онлайн с ExpressVPN, просто обратитесь в нашу службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги полностью.

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