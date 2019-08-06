Я хочу получить доступ к сайту или сервису, недоступным в моем регионе. Достаточно ли просто изменить свой IP-адрес и местоположение?

Короткий ответ — да, в большинстве случаев. А если чуть подробнее, то сайты и сервисы в Интернете используют различные методы для определения вашего местоположения, и ваш IP-адрес — лишь один из них.

Помимо IP-адреса, сайты могут также определять ваше местонахождение с помощью получаемой от вашего веб-браузера информации, такой как данные GPS, местоположение мобильной сети или данные о точке доступа Wi-Fi. Если данный сайт или сервис использует что-то из вышеперечисленного, возможно, потребуется использовать другой метод в дополнение к смене IP-адреса, чтобы скрыть ваше местоположение.

Если вы используете приложение ExpressVPN, и у вас всё еще есть трудности с доступом к определенному сайту или сервису, попробуйте браузерное расширение ExpressVPN для Chrome или Firefox. Эти расширения скрывают ваше местоположение, делая так, чтобы данные геолокации вашего браузера соответствовали IP-адресу VPN-сервера, к которому вы подключены.

Для некоторых мобильных приложений, которые используют данные геолокации вашего устройства, возможно, потребуется отключить службы геолокации или наряду с ExpressVPN использовать специальное приложение, которое подделывает данные геолокации, чтобы можно было скрыть данные о вашем местоположении.