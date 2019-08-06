Как сменить IP-адрес и местоположение
Ваш IP-адрес
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United States - AshburnИзменить IP сейчас
Что такое IP-адрес и почему его нужно изменять?
Как изменить IP-адрес и местоположение всего за 3 шага
Смена IP-адреса не является чем-то сложным или трудоемким. Всё, что вам нужно, — это ExpressVPN.
Шаг 1
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Шаг 2
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Шаг 3
И вуаля! Теперь у вас другое местоположение.
Как получить другой IP-адрес прямо сейчас
Ваш новый IP-адрес уже ждет вас. Узнайте, почему тысячи интернет-пользователей изменяют свои IP-адреса с помощью ExpressVPN.
Зачем мне изменять местоположение своего IP-адреса?
1. Чтобы скрыть свое реальное местоположение
Очень часто веб-сайты и приложения используют ваш IP-адрес, чтобы определить ваше физическое местонахождение и затем показывать вам различный контент в зависимости от того, где вы находитесь. Когда вы меняете свой IP-адрес, ваше виртуальное местоположение тоже меняется.
2. Чтобы защитить свою анонимность
Каждое устройство в Интернете имеет уникальный IP-адрес. Это означает, что ваш IP-адрес может быть использован для отслеживания вашей онлайн-активности. Когда вы изменяете свой IP-адрес с помощью ExpressVPN, третьи лица больше не могут идентифицировать вас по вашему настоящему IP-адресу.
3. Чтобы получить неограниченный доступ к Интернету
IP-адрес — это один из самых простых способов для сетевых операторов, интернет-провайдеров и правительственных учреждений ограничить вам использование Интернета. ExpressVPN заменяет ваш IP-адрес, чтобы победить цензуру и восстановить свободу Интернета.
Я хочу получить доступ к сайту или сервису, недоступным в моем регионе. Достаточно ли просто изменить свой IP-адрес и местоположение?
Короткий ответ — да, в большинстве случаев. А если чуть подробнее, то сайты и сервисы в Интернете используют различные методы для определения вашего местоположения, и ваш IP-адрес — лишь один из них.
Помимо IP-адреса, сайты могут также определять ваше местонахождение с помощью получаемой от вашего веб-браузера информации, такой как данные GPS, местоположение мобильной сети или данные о точке доступа Wi-Fi. Если данный сайт или сервис использует что-то из вышеперечисленного, возможно, потребуется использовать другой метод в дополнение к смене IP-адреса, чтобы скрыть ваше местоположение.
Если вы используете приложение ExpressVPN, и у вас всё еще есть трудности с доступом к определенному сайту или сервису, попробуйте браузерное расширение ExpressVPN для Chrome или Firefox. Эти расширения скрывают ваше местоположение, делая так, чтобы данные геолокации вашего браузера соответствовали IP-адресу VPN-сервера, к которому вы подключены.
Для некоторых мобильных приложений, которые используют данные геолокации вашего устройства, возможно, потребуется отключить службы геолокации или наряду с ExpressVPN использовать специальное приложение, которое подделывает данные геолокации, чтобы можно было скрыть данные о вашем местоположении.
Гораздо больше, чем просто смена IP-адреса и местоположения
Помимо изменения IP-адреса, ExpressVPN к тому же обеспечивает конфиденциальность и безопасность.
Анонимный просмотр веб-страниц
Скачивайте файлы и используйте Интернет, не боясь слежки. ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений.
Шифрование всех данных
Защитите себя с помощью шифрования AES-256, защиты от утечки DNS/IPv6, функции экстренного отключения Network Lock и раздельного туннелирования.
Молниеносная скорость
Сеть серверов ExpressVPN постоянно оптимизируется для обеспечения скорости и идеально подходит для стриминга и загрузки файлов.
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