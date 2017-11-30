Что такое прокси-сервер?

Прокси-сервер выступает в качестве посредника между вашим устройством и Интернетом.

Прокси-сервер можно настроить на вашем роутере, и тогда он повысит эффективность работы локальной сети, поможет аутентифицировать подключающихся к ней пользователей и даже ограничивать доступ к нежелательному контенту. Такие прокси, как правило, встречаются в сетях Wi-Fi отелей и аэропортов. Настраивать их на стороне пользователя не требуется.

Прокси может быть удаленным сервером, за счет которого пользователь получает возможность обойти цензурные блокировки или ограничения, прописанные в прокси локальной сети. Такие прокси необходимо настраивать самим пользователям, при этом они могут скрыть ваш IP-адрес и зашифровать ваш трафик.