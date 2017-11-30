Всё про прокси-серверы и VPN-прокси
Если вы ищете возможность обойти блокировки доступа к сайтам и/или скрыть свой IP-адрес от посторонних, то вы наверняка уже сталкивались с такими терминами, как «прокси-сервер», «VPN-прокси» и «бесплатный веб-прокси». Есть ли разница между прокси и VPN? Что лучше? Читайте дальше, чтобы узнать ответы на эти вопросы.Купить ExpressVPN
Что такое прокси-сервер?
Прокси-сервер выступает в качестве посредника между вашим устройством и Интернетом.
Прокси-сервер можно настроить на вашем роутере, и тогда он повысит эффективность работы локальной сети, поможет аутентифицировать подключающихся к ней пользователей и даже ограничивать доступ к нежелательному контенту. Такие прокси, как правило, встречаются в сетях Wi-Fi отелей и аэропортов. Настраивать их на стороне пользователя не требуется.
Прокси может быть удаленным сервером, за счет которого пользователь получает возможность обойти цензурные блокировки или ограничения, прописанные в прокси локальной сети. Такие прокси необходимо настраивать самим пользователям, при этом они могут скрыть ваш IP-адрес и зашифровать ваш трафик.
Зачем существуют бесплатные прокси-серверы?
Как и в случае бесплатных VPN, владельцы бесплатного веб-прокси-сервера должны как-то покрывать свои операционные расходы. И один из доступных им вариантов — это встраивание рекламы в ваш трафик или продажа ваших данных компаниям-рекламодателям. В любом случае, у онлайн-прокси нет особой мотивации для того, чтобы обеспечивать вам возможность работать в Сети быстро, безопасно и анонимно.
Помните, что как платные, так и бесплатные прокси-серверы должны всегда шифровать свой трафик с помощью протокола HTTPS, чтобы тот не отслеживался и не изменялся во время передачи от сервера к серверу.
VPN vs. прокси-сервер
Строго говоря, VPN-сервер является прокси-сервером. Сами термины «VPN» и «VPN-прокси» взаимозаменяемы, хотя куда чаще они относятся к HTTPS-серверам. Если прокси-сервер использует протокол HTTPS (он же TLS, ранее SSL), то принцип его работы очень схож с таковым VPN-серверам, хотя веб-прокси будет шифровать только трафик веб-браузера, а VPN будет перенаправлять и шифровать любой трафик на своих серверах.
Для подключения к VPN-серверу на локальном устройстве требуется предоставить больше разрешений, чем для простого веб-прокси. Как правило, для этой цели пользователи загружают отдельное приложение. В свою очередь, для работы через прокси вам может потребоваться настроить все приложения по отдельности, а если позже вы решите воспользоваться другим прокси-сервером, то процесс настройки придется повторить еще раз.
Преимущества VPN
перед бесплатными прокси
Установив приложение ExpressVPN, вы можете сразу же выбрать локацию, и тогда весь ваш трафик будет под защитой надежного подключения. Это поможет вам избавиться от ограничений локальной сети и получить свободный и неограниченный доступ к Интернету.
Далеко не все прокси-серверы опасны, однако понять, какой из серверов откровенно опасен, а какой — в принципе безвреден, практически невозможно. Как показали результаты проверки 20 000 прокси-сервисов, практически все прокси-сервисы распространяют те или иные вредоносные программы.
Скорость подключения — другой немаловажный фактор. Бесплатные прокси-серверы, как правило, перегружены пользователями, пытающимися сэкономить, а потому подключение получается очень медленным и нестабильным. Чем-то это похоже на шоссе, где собралась огромная пробка. VPN-сервис премиум-класса обеспечит для вас и ваших данных отдельную выделенную полосу (точнее, туннель), то есть стабильное и быстрое подключение.
Стоит ли мне использовать бесплатный прокси-сервис?
Прежде чем подключаться к бесплатному прокси-серверу, необходимо разобраться, шифрует ли он трафик на самом деле или только обещает. Вполне вероятно, что и скорость, и безопасность подключения будут оставлять желать лучшего.
Надежный VPN-сервис лучше бесплатного прокси
Зачем искушать судьбу, доверяя бесплатным прокси-серверам? Воспользуйтесь быстрой, конфиденциальной и оптимизированной серверной сетью ExpressVPN, ничем не рискуя. Если вам что-то не понравится в течение первых 30 дней, мы полностью вернем ваши деньги. Всё просто.