Воспользуйтесь лучшей VPN для Raspberry Pi

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Изучайте, создавайте и играйте с безопасной VPN для Raspberry Pi.

  • Совместимость с разными поколениями Raspberry Pi
  • Оптимизировано для быстрой и стабильной работы
  • Работает в фоновом режиме: можно установить и забыть
  • Надежная 30-дневная гарантия возврата денег
  • Совместимость с разными поколениями Raspberry Pi
  • Оптимизировано для быстрой и стабильной работы
  • Работает в фоновом режиме: можно установить и забыть
  • Надежная 30-дневная гарантия возврата денег
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Лучшая VPN для Raspberry PI.

Используйте Raspberry Pi с безопасной VPN

Используйте Raspberry Pi с VPN.

ExpressVPN заменит ваш IP-адрес, защитит подключение и позволит приватно работать онлайн. Собираетесь ли вы смотреть любимые сериалы или играть, VPN обеспечит вам надежную защиту при работе с платформой Raspberry Pi.

Настройка ExpressVPN на Raspberry Pi займет не более пяти минут с этим пошаговым руководством.

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Подключитесь к ExpressVPN на Raspberry Pi в 3 простых шага

Шаг 1

Второй этап подключения к VPN на Raspberry PI.

Используйте команду expressvpn list, чтобы просмотреть полный список локаций VPN-серверов ExpressVPN.

Шаг 2

Первый этап подключения к ExpressVPN на Raspberry Pi.

Введите команду expressvpn connect LOCATION, чтобы подключиться к выбранной локации VPN-серверов.

Шаг 3

Работайте онлайн безопасно, приватно и на высокой скорости.

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VPN для всех моделей Raspberry PI.

Загрузите VPN для всех моделей Raspberry Pi

ExpressVPN работает со следующими моделями Raspberry Pi:

  • Raspberry Pi 2 (2015)

  • Raspberry Pi 3 (2016)

  • Raspberry Pi Zero WH (2018)

  • Raspberry Pi 3 B+ (2018)

  • Raspberry Pi 3 A+ (2018)

  • Raspberry Pi 4B (2019)

  • Raspberry Pi 4B 8GB (2020)

  • Raspberry Pi 400 (2020)

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Ключевые преимущества ExpressVPN для Raspberry Pi

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Первоклассное шифрование

Защитите все свои данные с помощью лучшего в своем классе алгоритма шифрования AES-256.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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Почему нашим клиентам нравится работать с ExpressVPN на Raspberry Pi

Пользователь @JULIACHEF рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

Если кому-то из вас нужен VPN по любой причине, я не могу не порекомендовать этих ребят. Первоклассный сервис, всегда.

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Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

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Часто задаваемые вопросы

Что такое Raspberry Pi?
Можно ли использовать ExpressVPN сразу на нескольких устройствах одновременно?
Ведет ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатный пробный период?

Другие преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Анонимный веб-серфинг

Измените IP-адрес и местоположение, чтобы ваши действия в Интернете и метаданные невозможно было отследить.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Используйте ExpressVPN на Raspberry Pi, ничем не рискуя

Если ExpressVPN вам не понравится, мы вернем ваши деньги.

Здесь нет никаких подводных камней. Начните безопасно работать онлайн с ExpressVPN на Raspberry Pi под защитой 30-дневной гарантии возврата денег.

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