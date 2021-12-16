Воспользуйтесь лучшей VPN для Raspberry Pi
Изучайте, создавайте и играйте с безопасной VPN для Raspberry Pi.
- Совместимость с разными поколениями Raspberry Pi
- Оптимизировано для быстрой и стабильной работы
- Работает в фоновом режиме: можно установить и забыть
- Надежная 30-дневная гарантия возврата денег
- Совместимость с разными поколениями Raspberry Pi
- Оптимизировано для быстрой и стабильной работы
- Работает в фоновом режиме: можно установить и забыть
- Надежная 30-дневная гарантия возврата денег
Используйте Raspberry Pi с безопасной VPN
ExpressVPN заменит ваш IP-адрес, защитит подключение и позволит приватно работать онлайн. Собираетесь ли вы смотреть любимые сериалы или играть, VPN обеспечит вам надежную защиту при работе с платформой Raspberry Pi.
Настройка ExpressVPN на Raspberry Pi займет не более пяти минут с этим пошаговым руководством.
Подключитесь к ExpressVPN на Raspberry Pi в 3 простых шага
Шаг 1
Используйте команду expressvpn list, чтобы просмотреть полный список локаций VPN-серверов ExpressVPN.
Шаг 2
Введите команду expressvpn connect LOCATION, чтобы подключиться к выбранной локации VPN-серверов.
Шаг 3
Работайте онлайн безопасно, приватно и на высокой скорости.
Загрузите VPN для всех моделей Raspberry Pi
ExpressVPN работает со следующими моделями Raspberry Pi:
Raspberry Pi 2 (2015)
Raspberry Pi 3 (2016)
Raspberry Pi Zero WH (2018)
Raspberry Pi 3 B+ (2018)
Raspberry Pi 3 A+ (2018)
Raspberry Pi 4B (2019)
Raspberry Pi 4B 8GB (2020)
Raspberry Pi 400 (2020)
Почему нашим клиентам нравится работать с ExpressVPN на Raspberry Pi
Если кому-то из вас нужен VPN по любой причине, я не могу не порекомендовать этих ребят. Первоклассный сервис, всегда.
@expressvpn обожаю ваш сервис, это просто лучшая и самая быстрая #VPN из всех, с которыми я работал. Спасибо за работу :)
Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Raspberry Pi?
Raspberry Pi — это название платформы микрокомпьютеров, состоящих всего из одной платы. Они были разработаны для обучения основам компьютерных технологий, однако в настоящее время их широко используют для ретроигр и потоковых трансляций, а также в качестве локального медиасервера.
Кроме того, платформа Raspberry Pi нашла применение в робототехнике, образовании и автоматизации. На Raspberry Pi можно запустить множество операционных систем, однако чаще всего используется Raspberry Pi OS (ранее Raspbian) — основанный на Debian дистрибутив Linux.
Можно ли использовать ExpressVPN сразу на нескольких устройствах одновременно?
Да! ExpressVPN предлагает приложения для различных устройств, в том числе компьютеров, смартфонов, телевизоров Smart TV и медиаприставок, а также игровых приставок. В рамках одной подписки вы можете установить приложения ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до 8 из них одновременно к нашим VPN-серверам. Также вы можете установить ExpressVPN на свой роутер Wi-Fi, чтобы подключить еще больше устройств.
Ведет ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
Приватность пользователей — это один из основных приоритетов для ExpressVPN. Именно поэтому мы не ведем журналы подключений и действий. Кроме того, ExpressVPN не хранит данные, которые позволили бы посторонним сопоставить определенные сетевые действия с определенными пользователями. Узнайте больше про отношение ExpressVPN к вопросам приватности и журналам данных.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатный пробный период?
ExpressVPN предоставляет гарантию возврата денег для всех новых подписок. Вы можете использовать все возможности ExpressVPN в течение 30 дней и вернуть свои деньги, если вас что-то не устроит.
Используйте ExpressVPN на Raspberry Pi, ничем не рискуя
Если ExpressVPN вам не понравится, мы вернем ваши деньги.
Здесь нет никаких подводных камней. Начните безопасно работать онлайн с ExpressVPN на Raspberry Pi под защитой 30-дневной гарантии возврата денег.