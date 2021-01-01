Как играть в Фортнайт с лучшей VPN для игр
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Как играть в Фортнайт с VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, лучший VPN-сервис для геймеров.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.
Шаг 3
Играйте в Fortnite в безопасности и с минимальными задержками.
Что такое Fortnite?
Фортнайт — это многопользовательская игра на выживание с тремя различными режимами:
Fortnite Battle Royale — бесплатная игра в жанре королевской битвы, в которой игроки попадают на игровую карту без оружия и ресурсов и должны найти их, чтобы выжить.
Fortnite: Save the World — платный кооперативный симулятор выживания в жанре башенной защиты, в которой игроки участвуют в королевской битве. Режим Save the World бесплатен для подписчиков Fortnite Crew — сервиса с ежемесячной подпиской, которая предоставляет доступ к игровым предметам, валюте и боевым пропускам.
Fortnite Creative — режима «песочница» в духе Minecraft. Fortnite Creative позволяет игрокам создавать постройки на частном острове, который затем можно разделить с 15 другими игроками.
Как VPN поможет снизить пинг?
Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.
ЧаВо: как использовать VPN с Fortnite
Можно ли играть в Fortnite с VPN бесплатно?
Это зависит от того, какой режим вы выбираете, играя в Fortnite. Например, в Fortnite Battle Royale и Fortnite Creative можно играть бесплатно, но они содержат платный загружаемый контент. Fortnite: Save the World — это платная игра, но при наличии подписки Fortnite Crew она будет для вас всегда бесплатной.
В какую бы версию вы ни играли, ExpressVPN улучшит игровой процесс за счет быстрого соединения и уменьшения задержек.
Как играть в Fortnite с помощью VPN?
Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для устройства, на котором вы собираетесь играть — Windows, Mac, Linux, Android, iOS или Raspberry Pi. В случае игровых приставок, таких как PlayStation, Xbox, Switch и Wii U, воспользуйтесь приложением ExpressVPN для роутеров. Не готовы использовать VPN-роутер? Ваш ПК на базе Windows или Mac можно использовать в качестве «виртуального роутера».
ExpressVPN не только защитит ваши персональные данные и файлы с помощью зашифрованной сети, но и убережет от возможных DDoS-атак (отказ в обслуживании) во время игры. Также вы можете воспользоваться нашей VPN, чтобы уменьшить пинг, подключаясь к локациям VPN-серверов, находящихся рядом с игровыми серверами.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для определенных типов трафика, с помощью VPN вы можете обойти эти ограничения и вернуть исходную скорость своего сетевого подключения, а порой даже и повысить ее.
Могут ли меня забанить в Fortnite?
Да. Fortnite может заблокировать отдельных игроков, если они нарушили правила игры. Разработчик Fortnite, компания Epic Games, делает это, запрещая IP-адреса таких игроков. Если другие игроки будут использовать эти IP-адреса, их также забанят. Попавшие под такой IP-бан игроки могут снова начать играть в Fortnite, используя другой IP-адрес, и один из способов сделать это — подключиться к VPN. Предоставляя вам новый IP-адрес, VPN позволяет вам анонимно использовать Интернет, победить цензуру и вернуться к игре.
На каких устройствах можно играть в Fortnite?
Играть в Fortnite можно на Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Можно ли играть в Фортнайт с помощью бесплатных прокси?
Мы не советуем использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и безопасности, что и платные VPN-сервисы. Многие бесплатные прокси ведут работу не так, как заявляют, некоторые даже продают данные своих клиентов. Кроме того, большинство бесплатных сервисов не смогут защитить вас от атак хакеров.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN можно также использовать с онлайн-кинотеатрами — например, Netflix, Disney Plus и BBC iPlayer. В странах с высокой цензурой VPN может помочь вам разблокировать такие популярные сайты, как YouTube и Google. Это также самый быстрый и простой способ работать в Интернете конфиденциально и безопасно.
6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.
Обход ограничений
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
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Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
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Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
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