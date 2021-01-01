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Как играть в Фортнайт с лучшей VPN для игр

Находитесь ли вы в учебных заведениях, путешествуете за границей или пользуетесь общественной сетью Wi-Fi, вы можете получить доступ к Fortnite с помощью ExpressVPN и играть из любого места без ограничений скорости.
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Как играть в Фортнайт с VPN в 3 простых шага

Шаг 1

Шаг 1. Загрузка VPN.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.

Шаг 3

Разнообразные устройства с логотипом Fortnite.

Играйте в Fortnite в безопасности и с минимальными задержками.

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Fortnite на разных устройствах.

Что такое Fortnite?

Фортнайт — это многопользовательская игра на выживание с тремя различными режимами:

  • Fortnite Battle Royale — бесплатная игра в жанре королевской битвы, в которой игроки попадают на игровую карту без оружия и ресурсов и должны найти их, чтобы выжить.

  • Fortnite: Save the World — платный кооперативный симулятор выживания в жанре башенной защиты, в которой игроки участвуют в королевской битве. Режим Save the World бесплатен для подписчиков Fortnite Crew — сервиса с ежемесячной подпиской, которая предоставляет доступ к игровым предметам, валюте и боевым пропускам.

  • Fortnite Creative — режима «песочница» в духе Minecraft. Fortnite Creative позволяет игрокам создавать постройки на частном острове, который затем можно разделить с 15 другими игроками.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

ЧаВо: как использовать VPN с Fortnite

Можно ли играть в Fortnite с VPN бесплатно?
Как играть в Fortnite с помощью VPN?
Могут ли меня забанить в Fortnite?
На каких устройствах можно играть в Fortnite?
Можно ли играть в Фортнайт с помощью бесплатных прокси?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров

Четыре опускающиеся точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.

Жест прокрутки через значок буферизации, чтобы показать возможность избежать регулирование скорости интернет-соединения.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Доступ к нужным играм на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, связанных окружностью с градиентной заливкой.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

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Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение, позволяющее стримить и играть с минимум лагов даже из моей деревни!

Моя первая #vpn, которая с этим справилась.

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Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

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Играйте в Fortnite с надежной VPN

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Если вам не понравиться играть в Фортнайт онлайн с ExpressVPN, просто обратитесь в нашу службу поддержки в течение 30 дней, и мы полностью вернем ваш платеж.

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