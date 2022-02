Kijk DirecTV Stream (AT&T TV Now) met VPN

DirecTV Now is de oude naam, en AT&T TV Now is de nieuwe naam. Beide verwijzen naar dezelfde dienst: een online-only streamingplatform waarmee abonnees tegen een maandelijkse vergoeding toegang krijgen tot live en on-demand programma's via het internet. Het platform biedt populaire zenders zoals HBO, Showtime en ESPN plus exclusieve sportpakketten zoals NFL Sunday Ticket.

Het is bedoeld voor mensen die geen schotelantenne kunnen installeren of cord-cutters die gedoe willen met een langlopend satelliet- of kabelcontract.