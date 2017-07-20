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Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое виртуальные серверные локации, а также поймете, почему ExpressVPN использует их.

Содержание

Что такое виртуальная серверная локация?
Зачем ExpressVPN использует виртуальные серверные локации?
Список виртуальных серверных локаций
Как узнать, к какой локации серверов следует подключиться?

Что такое виртуальная серверная локация?

Большинство серверных локаций ExpressVPN находятся в тех же странах, к которым относятся предоставляемые ими IP-адреса. Мы располагаем огромной сетью физических серверов, охватывающей все континенты (кроме, разумеется, Антарктиды). Мы потратили немало времени и сил, чтобы создать серверную сеть даже в странах с самым дорогим интернет-трафиком, в том числе в Австралии, Японии и Бразилии.

Но менее 3% серверов ExpressVPN имеют IP-адреса, принадлежащие пулу соответствующей страны, физически находясь при этом в какой-то (как правило, соседней) другой локации. Они и называются виртуальными серверными локациями, обеспечивающими нашим клиентам быстрые, стабильные и надежные подключения.

Например, если вы решите воспользоваться ExpressVPN, чтобы подключиться к серверу, находящемуся в Индонезии, ваш сетевой трафик будет перенаправлен через расположенный в Сингапуре сервер, где он и получит индонезийский IP-адрес.

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Зачем ExpressVPN использует виртуальные серверные локации?

ExpressVPN придерживается строжайших стандартов качества серверов, позволяющих предоставлять нашим клиентам безопасные, надежные и неизменно быстрые подключения. Однако в некоторых странах довольно сложно найти серверы, которые отвечают нашим требованиям. С помощью виртуальных серверных локаций вы сможете получить IP-адреса даже таких стран, наслаждаясь при этом фирменным качеством подключений от ExpressVPN.

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Список виртуальных серверных локаций

  • Алжир (через Германию)
  • Андорра (через Нидерланды)
  • Аргентина (через Бразилию)
  • Армения (через Нидерланды)
  • Багамские острова (через США)
  • Бангладеш (через Сингапур)
  • Беларусь (через Нидерланды)
  • Боливия (через Бразилию)
  • Босния и Герцеговина (через Нидерланды)
  • Бруней (через Сингапур)
  • Бутан (через Сингапур)
  • Венесуэла (через Бразилию)
  • Вьетнам (через Сингапур)
  • Гватемала (через Бразилию)
  • Джерси (через Нидерланды)
  • Египет (через Германию)
  • Индия (через Британию)
  • Индия (через Сингапур)
  • Индонезия (через Сингапур)
  • Казахстан (через Сингапур)
  • Камбоджа (через Сингапур)
  • Колумбия (через Бразилию)
  • Лаос (через Сингапур)
  • Лихтенштейн (через Нидерланды)
  • Макао (через Сингапур)
  • Малайзия (через Сингапур)
  • Мальта (через Нидерланды)
  • Монако (через Нидерланды)
  • Монголия (через Сингапур)
  • Мьянма (через Сингапур)
  • Непал (через Сингапур)
  • Остров Мэн (через Нидерланды)
  • Пакистан (через Сингапур)
  • Панама (через Бразилию)
  • Перу (через Бразилию)
  • Северная Македония (через Нидерланды)
  • Словения (через Нидерланды)
  • Таиланд (через Сингапур)
  • Тайвань – 3 (через Гонконг)
  • Турция (через Германию)
  • Узбекистан (через Нидерланды)
  • Украина (через Польшу)
  • Уругвай (через Бразилию)
  • Филиппины (через Сингапур)
  • Черногория (через Нидерланды)
  • Чили (через Бразилию)
  • Шри-Ланка (через Сингапур)
  • Эквадор (через Бразилию)

Все остальные локации серверов ExpressVPN находятся на территории соответствующих стран.

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Как узнать, к какой локации серверов следует подключиться?

Пожалуйста, прочитайте это руководство по выбору локаций серверов.

Если вам потребуется помощь с выбором или подключением к локации VPN-серверов, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Мы будем рады вам помочь.

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