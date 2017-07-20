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Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое виртуальные серверные локации, а также поймете, почему ExpressVPN использует их.
Содержание
Что такое виртуальная серверная локация?
Зачем ExpressVPN использует виртуальные серверные локации?
Список виртуальных серверных локаций
Как узнать, к какой локации серверов следует подключиться?
Что такое виртуальная серверная локация?
Большинство серверных локаций ExpressVPN находятся в тех же странах, к которым относятся предоставляемые ими IP-адреса. Мы располагаем огромной сетью физических серверов, охватывающей все континенты (кроме, разумеется, Антарктиды). Мы потратили немало времени и сил, чтобы создать серверную сеть даже в странах с самым дорогим интернет-трафиком, в том числе в Австралии, Японии и Бразилии.
Но менее 3% серверов ExpressVPN имеют IP-адреса, принадлежащие пулу соответствующей страны, физически находясь при этом в какой-то (как правило, соседней) другой локации. Они и называются виртуальными серверными локациями, обеспечивающими нашим клиентам быстрые, стабильные и надежные подключения.
Например, если вы решите воспользоваться ExpressVPN, чтобы подключиться к серверу, находящемуся в Индонезии, ваш сетевой трафик будет перенаправлен через расположенный в Сингапуре сервер, где он и получит индонезийский IP-адрес.
Зачем ExpressVPN использует виртуальные серверные локации?
ExpressVPN придерживается строжайших стандартов качества серверов, позволяющих предоставлять нашим клиентам безопасные, надежные и неизменно быстрые подключения. Однако в некоторых странах довольно сложно найти серверы, которые отвечают нашим требованиям. С помощью виртуальных серверных локаций вы сможете получить IP-адреса даже таких стран, наслаждаясь при этом фирменным качеством подключений от ExpressVPN.
Список виртуальных серверных локаций
- Алжир (через Германию)
- Андорра (через Нидерланды)
- Аргентина (через Бразилию)
- Армения (через Нидерланды)
- Багамские острова (через США)
- Бангладеш (через Сингапур)
- Беларусь (через Нидерланды)
- Боливия (через Бразилию)
- Босния и Герцеговина (через Нидерланды)
- Бруней (через Сингапур)
- Бутан (через Сингапур)
- Венесуэла (через Бразилию)
- Вьетнам (через Сингапур)
- Гватемала (через Бразилию)
- Джерси (через Нидерланды)
- Египет (через Германию)
- Индия (через Британию)
- Индия (через Сингапур)
- Индонезия (через Сингапур)
- Казахстан (через Сингапур)
- Камбоджа (через Сингапур)
- Колумбия (через Бразилию)
- Лаос (через Сингапур)
- Лихтенштейн (через Нидерланды)
- Макао (через Сингапур)
- Малайзия (через Сингапур)
- Мальта (через Нидерланды)
- Монако (через Нидерланды)
- Монголия (через Сингапур)
- Мьянма (через Сингапур)
- Непал (через Сингапур)
- Остров Мэн (через Нидерланды)
- Пакистан (через Сингапур)
- Панама (через Бразилию)
- Перу (через Бразилию)
- Северная Македония (через Нидерланды)
- Словения (через Нидерланды)
- Таиланд (через Сингапур)
- Тайвань – 3 (через Гонконг)
- Турция (через Германию)
- Узбекистан (через Нидерланды)
- Украина (через Польшу)
- Уругвай (через Бразилию)
- Филиппины (через Сингапур)
- Черногория (через Нидерланды)
- Чили (через Бразилию)
- Шри-Ланка (через Сингапур)
- Эквадор (через Бразилию)
Все остальные локации серверов ExpressVPN находятся на территории соответствующих стран.
Как узнать, к какой локации серверов следует подключиться?
Пожалуйста, прочитайте это руководство по выбору локаций серверов.
Если вам потребуется помощь с выбором или подключением к локации VPN-серверов, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Мы будем рады вам помочь.