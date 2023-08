W skrócie, istnieje pięć różnych sposobów na streaming sportu na telewizorze z ExpressVPN:

– Za pomocą natywnej aplikacji na smart TV, Android TV lub inne urządzenie do streamingu.

– Poprzez streaming na komputerze i podłączenie go do telewizora za pomocą kabla HDMI.

– Za pomocą dublowania lub przesyłania treści bezprzewodowo do telewizora lub urządzenia streamingowego z komputera lub urządzenia mobilnego.

– Łącząc się z routerem obsługującym ExpressVPN, który pozwala na korzystanie z nieograniczonej liczby urządzeń i sprawia, że łączenie się z różnymi lokalizacjami serwerów jednocześnie jest niezwykle proste.

– Za pomocą MediaStreamera, rozwiązania ExpressVPN dla urządzeń, które nie mają możliwości zainstalowania VPN, takich jak Apple TV lub konsole do gier. MediaStreamera wystarczy skonfigurować raz, choć nie zapewnia on pełnego bezpieczeństwa VPN. (Warto pamiętać, że podłączając Apple TV lub konsolę do gier do routera, można uzyskać to, co najlepsze z obu tych rozwiązań).

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich sposobach korzystania z ExpressVPN na dużym ekranie, kliknij poniżej lub po prostu skontaktuj się z działem pomocy technicznej 24/7, aby uzyskać dokładne instrukcje.