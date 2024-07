간단한 몇 가지 단계를 따라 VPN을 사용하여 2024 리그스 컵 생중계를 쉽게 시청할 수 있습니다:

컴퓨터에서 시청하시나요? 최고의 스트리밍 경험을 위해 Chrome, Firefox 또는 Edge용 ExpressVPN 브라우저 확장을 사용하세요.

무료 체험으로 2024 리그스 컵 생중계 시청 방법

전 세계

Apple TV+

가격: 상이함

전 세계 축구 팬들은 AppleTV+에서 리오넬 메시와 인터 마이애미가 포함된 리그스 컵 토너먼트의 모든 경기를 시청할 수 있습니다. AppleTV+의 MLS 시즌 패스에 가입하면 여름 동안 열리는 모든 리그스 컵 경기를 볼 수 있습니다. MLS 시즌 패스는 모든 리그스 컵 경기뿐만 아니라 MLS 정규 시즌 및 MLS 컵 플레이오프 경기도 포함됩니다. MLS 시즌 패스 구독 시 블랙아웃 걱정 없이 시청할 수 있습니다!

MLS 시즌 패스는 현재 미국에서 50 USD로 제공되며, 시즌 초반의 100 USD에서 인하되었습니다. Apple TV의 멀티뷰 기능을 활용하여 여러 경기를 동시에 시청하세요! Apple TV+는 7일 무료 체험을 제공합니다.

대형 TV에서 스트리밍하는 방법

미국

YouTube TV

가격: 73 USD/월부터

채널: FS1

FS1은 16개의 리그스 컵 경기를 16강까지 방영하며, YouTube TV는 미국인들에게 FS1뿐만 아니라 다양한 스포츠 및 엔터테인먼트 채널에 접근할 수 있도록 합니다. 미국의 우편번호 (예: 10022, 48104 등)를 제출해야 할 수도 있지만, 다양한 결제 옵션을 제공합니다. YouTube TV에 가입하고 싶지 않다면 무료 체험을 사용해 보세요.

참고: 유효한 미국 신용/직불 카드 또는 PayPal이 필요할 수 있습니다. 미국 신용/직불 카드가 없어도 Google Play를 통해 구독할 수 있습니다.

ExpressVPN으로 YouTube 시청하기

Fubo

가격: 80 USD/월

채널: FS1

Fubo는 미국 팬들이 2024 리그스 컵 경기를 온라인으로 라이브 스트림할 수 있는 또 다른 쉬운 방법을 제공합니다. Fubo의 7일 무료 체험을 이용하여 좋아하는 축구 경기를 모두 라이브로 시청하세요. 구독을 위해 미국 신용/직불 카드가 필요합니다. 사용된 청구 주소에 따라 이용 가능한 지역 채널이 결정되며, 위치 변경이 불가능할 수 있습니다.

VPN으로 Fubo 스트리밍하기

DirecTV Stream

가격: 85 USD/월부터

채널: FS1

DirecTV Stream은 종종 가격이 비싸지만, 추가 스트리밍 앱 대신 FS1에서 방영되는 선택된 리그스 컵 축구 경기를 시청하려는 경우 좋은 선택입니다. 이 서비스는 5일 무료 체험을 제공합니다.

DirecTV Stream으로 시청하기

리그스 컵 생중계 시청할 수 있는 다른 방법

캐나다

TSN+

가격: 20 CAD/월

캐나다의 팬들은 TSN+에서 2024 토너먼트 동안 선택된 리그스 컵 경기를 생중계로 시청할 수 있습니다.

참고: 구독을 위해 캐나다 결제 방법이 필요할 수 있습니다.

Get ExpressVPN

미국

Hulu + Live TV

가격: 77 USD/월부터

채널: FS1

Hulu + Live TV는 여름 동안 미국 축구 팬들이 FS1에서 리그스 컵 경기를 시청할 수 있는 또 다른 훌륭한 방법입니다. 무료 체험은 제공되지 않습니다.

참고: 유효한 미국 우편번호 (예: 10012, 48104)와 신용 카드가 필요할 수 있습니다.

VPN으로 Hulu 시청하기

Sling TV

가격: 상이함

채널: FS1

Sling TV< span style=”font-weight: 400;”>는 미국 시청자들에게 Sling Blue 패키지를 통해 FS1에 접근할 수 있도록 합니다. 그러나 Sling은 더 이상 무료 체험을 제공하지 않습니다.

Sling으로 축구 스트리밍하기

다른 국가에서 VPN으로 2024-25 리그스 컵을 시청할 수 있나요?

일부 사용자는 자신의 국가가 아닌 다른 국가의 VPN 서버에 연결하여 2024-25 리그스 컵을 시청하지만, 이는 저작권 또는 스트리밍 서비스의 이용 약관을 위반할 수 있습니다. ExpressVPN은 개인정보 보호 및 보안 도구이며, 저작권을 회피하는 데 사용하는 것은 우리의 이용 약관에 위배됩니다. 우리는 VPN에 연결되어 있는 동안 당신이 무엇을 하는지 볼 수 없으며 제어할 수 없으므로, 관련 약관 및 법률을 준수하는 것은 당신의 책임입니다.

2024 리그스 컵 생중계를 시청하기 위한 최고의 VPN

ExpressVPN은 리그스 컵 축구 액션을 라이브 스트림하기 위한 최고의 VPN입니다. 전 세계 위치에 있는 차세대 10-Gbps 서버를 통해, Windows, Mac, Android, iOS와 같은 선호하는 기기에서 VPN의 완전한 개인정보 보호 기능을 즐길 수 있습니다. 대형 화면 TV에서 스트리밍할 수 있는 다양한 방법도 제공합니다. 도중에 도움이 필요하면 ExpressVPN은 24/7 라이브 채팅 지원과 위험 없는 30일 환불 보장을 제공합니다!

Get ExpressVPN

리그스 컵이란?

리그스 컵은 미국과 캐나다의 모든 29개 메이저 리그 사커(MLS) 팀과 멕시코의 18개 리가 MX 팀을 포함한 47개 클럽 간의 연례 축구 토너먼트로, 미국과 캐나다 전역의 경기장에서 개최됩니다. 리오넬 메시의 인터 마이애미를 포함한 팀들이 그룹 스테이지와 녹아웃 라운드를 거쳐 2025년 8월 25일 결승까지 진행됩니다. 리그스 컵 시즌 종료 후 상위 3개 팀은 CONCACAF 챔피언스 컵에도 출전 자격을 얻게 됩니다.

2024 리그스 컵은 언제 시작되나요?

2024 리그스 컵은 2024년 7월 26일에 시작되어 2024년 8월 25일까지 진행됩니다.

MLS 경기 라이브 스트림

2024 리그스 컵 일정

2024 리그스 컵의 전체 경기 일정은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 아래는 토너먼트의 주요 날짜입니다.

단계 날짜 그룹 스테이지 2024년 7월 26일~8월 6일 32강전 2024년 8월 7일~9일 16강전 2024년 8월 12일~13일 8강전 2024년 8월 16일~17일 준결승전 2024년 8월 20일 또는 21일 3위 결정전 2024년 8월 25일 결승전 2024년 8월 25일

Get ExpressVPN

2024 리그스 컵 참가 팀

팀 리그 Atlas Liga MX Atlético San Luis Liga MX C.D. Guadalajara Liga MX Club América Liga MX Club León Liga MX Cruz Azul Liga MX Juárez Liga MX Mazatlán Liga MX Monterrey Liga MX Necaxa Liga MX Pachuca Liga MX Puebla Liga MX Querétaro Liga MX Santos Laguna Liga MX Tijuana Liga MX Toluca Liga MX UANL Liga MX UNAM Liga MX Atlanta United FC MLS Austin FC MLS Canada CF Montréal MLS Canada Toronto FC MLS Canada Vancouver Whitecaps FC MLS Charlotte FC MLS Chicago Fire FC MLS Colorado Rapids MLS Columbus Crew MLS D.C. United MLS FC Cincinnati MLS FC Dallas MLS Houston Dynamo FC MLS Inter Miami CF MLS LA Galaxy MLS Los Angeles FC MLS Minnesota United FC MLS Nashville SC MLS New England Revolution MLS New York City FC MLS New York Red Bulls MLS Orlando City SC MLS Philadelphia Union MLS Portland Timbers MLS Real Salt Lake MLS San Jose Earthquakes MLS Seattle Sounders FC MLS Sporting Kansas City MLS St. Louis City SC MLS