Streamingtjenester rundt om i verden kan nogle gange begrænse adgangen til indhold baseret på din IP-adresse, som er en unik identifikator, der også viser nogenlunde hvor du befinder dig i verden. Derfor har du brug for en britisk IP-adresse, hvis du vil se britiske tv-serier online,

ExpressVPN er den hurtigste, sikreste og mest pålidelige måde at se britisk tv online på. Med en krypteret forbindelse vil din internetudbyder og andre netværksoperatører ikke være i stand til at blokere eller begrænse visse former for onlineaktivitet – som f.eks. streaming.

Så længe din VPN-app er forbundet til en britisk server, vil din enhed vise en britisk IP-adresse. Det giver dig den sikkerhed og databeskyttelse, du forventer af en VPN, uden at forstyrre din streamingadgang.

Gratis proxier er derimod langt mindre pålidelige end en betalt VPN, når det kommer til at holde dig forbundet til din underholdning. Og det bedste ved det hele? Du kan oprette forbindelse og begynde at streame på under fem minutter.