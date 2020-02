Hvad er Internetbegrænsninger?

Internetbegrænsninger er når en internetudbyder (ISP) bevidst sænker din internethastighed alt efter hvad du prøver at se.

Med den stigende popularitet omkring at streame videoservicer ligesom Netflix og HBO Go, der kræver høj båndbredde, er internetudbydere begyndt at inspicere dine data og begrænse din downloadhastighed, hvis de opdager pakker fra denne type service. Internetudbyder påstår, at det er for at reducere trængsel på deres netværk, men sandheden er mere kompliceret.

Båndbreddebegrænsninger Skader Kunder

Nogle internetudbydere har allerede evnen til at håndtere den ekstra trafik, men vælger at begrænse trafik fra indholdsudbydere fordi det konkurrerer med deres eget streamingbibliotek. Visse internetudbydere har tvunget Netflix til at betale et gebyr for at undgå begrænsninger, hvilket lader internetudbyderen slippe for at betale for de nødvendige opgraderinger. Mangel på konkurrence betyder at firmaer endda kan slippe af sted med at tage overpriser for hurtigere internet.

