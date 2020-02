Følger der et ITV-abonnement med ExpressVPN? Nej. Hvis du vil streame ITV online, skal du tilmelde dig en ITV Hub-konto på egen hånd. ExpressVPN understøtter kun ITV Hub ved at lade dig se med sikkert hvor som helst, selv på offentlig wi-fi og uden indholdsbaseret begrænsning af din internetudbyder eller netværksadministrator.

Hvilke enheder kan jeg se ITV på? Du kan se ITV med ExpressVPN på følgende måder: Besøg ITV-hjemmesiden på din computer ved hjælp af ExpressVPN-appen til Mac, Windows eller Linux. For de bedste resultater bør du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome eller Firefox.

Brug ITV-apps til din smartphone/tablet sammen med ExpressVPN-apps til iOS eller Android.

Med et supporteret smart-tv eller spillekonsol som fx Apple TV eller Xbox. Bemærk: Streaming af ITV på visse enheder kræver ExpressVPN til routere, og ITV har endnu ikke gjort sin app tilgængelig for alle platforme. Besøg ITV's hjemmeside for mere specifik vejledning eller kontakt support

Kan jeg streame ITV live gratis? Streaming af ITV live er tilgængelige og gratis for seere, der har en IP-adresse i Storbritannien, eller for seere, der abonnerer på ITV Hub+, som du kan få for et månedligt gebyr.

Hvordan ser jeg Love Island 2020? Der kommer til at være to sæsoner af Love Island i 2020. Den første sæson er showets vinterudgave, der finder sted i Sydafrik og byder velkommen til den nye vært Laura Whitmore. Vinterudgaven af Love Island 2020 begynder i januar og sendes hver dag i seks uger (undtagen lørdage) kl. 9 på ITV2. Detaljer om sommerudgaven af showet er endnu ikke annonceret.

Hvad er ITV Hub+? ITV Hub+ er en betalt tilføjelsestjeneste, der giver brugerne mulighed for at se ITV i udlandet uden at skulle ændre deres IP-adresse (kun inden for EU), få adgang til shows uden reklamer og endda downloade programmer til senere visning (kun iOS-enheder).

Hvad BritBox? BritBox er en streamingtjeneste, der blevet lanceret af ITV og BBC i fællesskab, og som er dedikeret til britisk tv. Tjenesten streamer programmer fra Storbritanniens Channel 4 og Channel 5 ud over dem, der er lavet af ITV og BBC. Det fokuserer på ikkeaktuelle episoder for at undgå at konkurrere med ITV Hub og BBC iPlayer, mens de også indeholder originale serier. BritBox hævder at have den største samling af britiske serier til sammenligning med andre streamingtjenester. Den er kun tilgængeligt for seere i USA, Canada og Storbritannien og kan ses på din telefon, tablet, computer, Chromecast, Apple TV eller Roku.