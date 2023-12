Listen med smart TV enheder er for lang til at kunne garantere at de alle er i stand til at bruge ExpressVPN direkte. De fleste Android TV-enheder er i stand til at køre ExpressVPNs VPN app til Android uden problemer. Samsung Smart TV kan ikke køre VPN software, men de kan bruge ExpressVPN’s MediaStreamer service. For specifikt råd, kontakt Support eller se vores guide til populære enheder.

Uanset det ovenstående, kan enhver enhed med en internetforbindelse oprette forbindelse til ExpressVPN igennem en VPN-aktiveret wi-fi-router.

Lær om alle måder at få ExpressVPN på dit tv.