Los servicios de streaming alrededor del mundo a veces restringen el acceso al contenido basándose en su dirección IP, un identificador único que también muestra su ubicación aproximada en el mundo. Eso significa que, si desea ver programas de televisión británicos online necesitará una dirección IP del Reino Unido.

ExpressVPN es la manera más rápida, segura y fiable de ver programas de televisión británicos online. Con una conexión encriptada, su proveedor de servicios de internet y otros operadores de red no podrán bloquear o disminuir la velocidad de ciertos tipos de actividad online, como el streaming.

Siempre que su aplicación de VPN se encuentre conectada a un servidor británico, su dispositivo mostrará una dirección IP británica. Esto le ofrece la protección y privacidad que espera de una VPN, sin interferir con su acceso al streaming.

Los proxies gratis, por otro lado, son mucho menos fiables que una VPN de paga for keeping you connected to your entertainment. cuando se trata mantenerlo conectado a sus servicios de entretenimiento. ¿Y lo mejor de las VPN? Estará conectado y haciendo streaming en menos de cinco minutos.