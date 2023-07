Teoretisk set kan enhver VPN nedsætte streaminghastighederne, men ExpressVPN er fortsat en af de hurtigste VPN-tjenester, så du bemærker højst sandsynligt ikke nogen forskel. Vores servere er konstant optimeret til hastighed, og Lightway, som er vores næste generations VPN-protokol, er udviklet til lynhurtig dataoverførsel.

En anden fordel ved at bruge ExpressVPN er, at du kan undgå begrænsninger baseret på indhold. Hvis din internetudbyder eller wi-fi-administrator bevidst begrænser visse former for trafik, som f.eks. streamingtjenester, kan du faktisk opleve hurtigere hastigheder og opnå en bedre streamingoplevelse ved at oprette forbindelse til en krypteret ExpressVPN-server.