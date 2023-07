무료로 시청 가능한 영국 TV

모든 주요 영국 무료 방송 네트워크는 온디맨드, 동시 방송 또는 라이브 스트리밍 콘텐츠를 조합하여 제공합니다. 여기에는 BBC iPlayer, ITVX, All 4, My5가 포함됩니다.

BBC iPlayer - BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, BBC News, BBC Radio 1, BBC Parliament, BBC Alba, CBeebies, S4C의 콘텐츠 제공

ITVX - ITV, ITV 2, ITVBe, ITV3, ITV4, CITV의 콘텐츠 제공

All 4 - Channel 4, E4, More4, Film4, E4 Extra의 콘텐츠 제공

My5 - Channel 5, 5Star, 5USA, 5Action, 5Select의 콘텐츠 제공

Sky Go - Sky TV Sky Sports의 콘텐츠 제공

Now TV - Sky, Sky Atlantic, Sky Cinema, Fox의 콘텐츠 제공