Wi-Fi VPN: Sikkerhedstips for gratis offentlige netværk

Hvordan en VPN stopper hacking igennem Wi-Fi

ExpressVPN forhindrer denne form for Wi-Fi hacking ved at oprette en krypteret tunnel imellem din enhed og en sikker VPN server:

Lad os sige at nogen prøver at hacke din telefon igennem Wi-Fi med et packet sniffing program. Hvis Wi-Fi netværket er usikret, kan denne Wi-Fi hacker måske læse din trafik direkte.

Offentlig Wi-Fi hackere vil være ude af stand til at læse data, der er inde i denne krypterede tunnel.

Lad os nu sige at du prøver at oprette forbindelse til hotel Wi-Fi, men du opretter ved et uheld forbindelse til en hackers ondsindede Wi-Fi netværk i stedet. Uden nogen yderligere sikkerhed kan hackeren læse og ændre enhver ukrypteret kommunikation, eller endda indsprøjte skadelig kode på din enhed.

Men, med ExpressVPN forhindrer den krypterede tunnel hackere i at læse, indsprøjte eller ændre nogle data.

Wi-Fi hackere kan også bruge et man-in-the-middle (MITM) angreb til at bryde kryptering og efterligne sider du besøger så de kan opsnappe din trafik uden din viden.

Tjek videoen herunder for at se ExpressVPN stoppe et MITM angreb i realtid: